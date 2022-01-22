Гнездовье польских соловьев уйдет в небытие

Доброе утро!

В Москве скончался поэт, переводчик, литературный секретарь Анны Ахматовой Анатолий Найман. В остальном не до поэзии:

Рамзан Кадыров угрожает убийством семье Янгулбаевых.

Губернатор Петербурга объяснил неубранный с улиц снег тем, что его отец дошел до Берлина.

После переговоров с госсекретарем США Лавров сказал, что ждет от США письменного ответа на “предложения” России о том, чего НАТО не следует делать.

В России зафиксирован рекордный с начала пандемии суточный прирост новых случаев COVID-19.

“Либо в тюрьме, либо под землей”

"Комитет против пыток" подал срочную жалобу в ЕСПЧ из-за похищения в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой – матери юриста “Комитета” Абубакара Янгулбаева. Всю пятницу родственникам Мусаевой и их коллегам не удавалось узнать ничего о том, где находится Мусаева – здесь об этом рассказывает сам Абубакар Янгулбаев. Пресс-секретарь Путина Песков, когда его спросили, как такое возможно, ответил: “Мы предпочитаем не верить таким сообщениям”.

Рамзан Кадыров, комментируя насильственный вывоз Заремы Мусаевой в Чечню, сказал, что “правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя "правозащитниками", скулит о нарушении закона”. Он добавил, что уже в Грозном Зарема Мусаева “напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза” (тем самым уже заработав “себе статью на реальный срок”). В завершение своего поста глава Чечни пишет: “Заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа”.

После появления этого поста Кадырова телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти." опубликовал видео, на котором Мусаева в разговоре с чеченским омбудсменом утверждает, что полицейские не применяли к ней насилия и купили лекарства от диабета.

Для тех, кто предпочитал не следить за этой историей, здесь она изложена от начала до конца.

В других регионах России

Издание Znak.com опубликовало заметку о том, что к информационной кампании против губернатора Петербурга Александра Беглова причастен “повар Путина”, владелец РИА ФАН (бывшей “фабрики троллей”) и спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. В материале утверждалось, что Пригожин поручил подконтрольным ему сайтам критиковать Беглова за то, что петербургские улицы не чистят от снега и льда, а мусор не вывозят с Нового года. Через день Пригожин подал иск к Znak.com. Беглов, напротив, подхватил тезис о том, что его “травят”. На встрече с руководителями театров и концертных организаций петербургский градоначальник произнес такую речь: “Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза”. Снег, лед и мусор где были, там и остались.

Заместитель главврача Сургутской клинической травматологической больницы напал на журналистов “Новой газеты”, которые готовят материал о самоубийствах работавших там медсестер (есть видео). В Краснодаре полицейские избили журналиста после того, как он попросил их показать документы, заперли на ночь в отделении, а потом составили на него протокол о неповиновении полиции, сегодня суд.

В Кемерове в отношении правозащитника Владимира Тараненко, находящегося в СИЗО по обвинению в вымогательстве, возбудили новое уголовное дело – о создании ячейки запрещенной организации АУЕ. Тараненко работает в организации “Сибирь правовая”, защищающей права заключенных. Уголовное дело в отношении него возникло после громкой публикации о пытках. В СИЗО на него давят – в частности, он пятый месяц сидит в карцере, где вынужден ходить в полиэтиленовых пакетах на ногах вместо обуви (старая сносилась, а посылки в карцер не передают).

Александра Зимбовского, выступавшего в поддержку протестующих в Казахстане, задержали на выходе из подмосковного спецприемника “Сахарово”, где он отсидел 15 суток административного ареста, и арестовали еще на 15 суток.

Активистку незарегистрированной партии “Другая Россия Эдуарда Лимонова” Ольгу Шалину арестовали на 15 суток за акцию солидарности с арестованными товарищами.

Из Единого госреестра юрлиц исчезли данные об учредителях окологосударственных фондов – “Иннопрактики” дочери Путина Катерины Тихоновой, фонда Ахмата Кадырова, фонда "Талант и успех", который возглавляет виолончелист и кошелек Путина Сергей Ролдугин и др. Это объясняется приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года, который позволяет не предоставлять сведения об учредителях при регистрации в налоговой НКО, фондов, политических партий и пр.

Озабоченности Российской Федерации

В Женеве прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и США. Лавров сказал, что ждет от США письменного ответа на выдвинутые Россией требования к НАТО. В заявлении российского МИД говорится, что “до Э. Блинкена было четко доведено, что дальнейшее игнорирование озабоченностей Российской Федерации будет иметь самые серьезные последствия”. Здесь интенсивный дипломатический обмен последних недель комментируют российский политолог Андрей Колесников и американистка Александра Филиппенко (спойлер-цитата: “Самый важный вопрос, на который нет ответа, – зачем? Зачем все это? Что мешает существованию России?”).

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае вторжения в Украину Россию будет ждать новый Афганистан – британская пресса пишет о планах переброски британских военных в соседние с Украиной страны НАТО. Военная разведка Украины утверждает, что Россия в последние недели укрепляет вооруженную группировку в неподконтрольных Киеву районах Донбасса и ведет “активный набор наемников” для отправки в Донбасс.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что на следующей неделе Госдума обсудит предложение КПРФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР” независимыми государствами. Есть версия, что это признание может заменить или дополнить российское военное вторжение – здесь ее обсуждает эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

В Беларуси и Казахстане

Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы по делу об оскорблении милиционера белорусскую журналистку Ольгу Класковскую, уже отбывающую наказание в гомельской колонии за участие в протестах.

Государственный региональный канал "Беларусь 4" показал сюжет о состоявшихся 14 января обысках в редакции сайта "Могилевский регион" (6tv.by) и дома у сотрудников издания. Автор сюжета Наталья Ильинич называет “Могилевский регион” “деструктивным СМИ”, а его авторов – "горе-писаками" и "недожурналистами", которые “давно продали родину за бутылку”. Сюжет завершается словами: “Орнитологи Могилевщины пристально наблюдают за гнездовьем польских соловьев, а в самом регионе токсичное инфополе уже зачищено”.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с закупками фонда “Самрук-Казына” – государственного инвестиционного холдинга Казахстана. Он раскритиковал кулуарность и непрозрачность закупок, и пояснил: “Платон мне друг, но истина дороже”. Председателя правления фонда, по словам Токаева, уже проинформировали о ситуации. “Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие”, – сказал президент Казахстана.

Назарбаевская образовательная программа "Болашак" будет переориентирована на технические специальности и российские вузы.

Европейский парламент принял резолюцию по январским событиям в Казахстане. Депутаты призвали инициировать международное расследование и ввести санкции против казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за нарушения прав человека. Под нарушениями понимается слишком широкая и произвольная трактовка понятия “терроризм”, неоправданное применение огнестрельного оружия и практика насилия по отношению к задержанным. В МИД Казахстана документ назвали необъективным.

Об уровне насилия в отделениях полиции можно судить по истории кыргызстанца, случайно задержанного на блокпосту в Алматы: у него сотрясение мозга, открытый перелом голеней обеих ног и шести ребер (сейчас его лечат уже в Кыргызстане).

Хроники пандемии

В России зафиксирован рекордный с начала пандемии суточный прирост новых случаев COVID-19 – 49 513 (из них 16 тысяч в Москве и почти 6 тысяч в Петербурге), по всей стране зарегистрировано 692 смерти от ковида за сутки. Российский премьер Мишустин перевел правительство на удаленный режим работы. В Петербурге в связи с ростом заболеваемости приостановили оказание плановой медицинской помощи.

Ссылки для чтения

Холокост. Отрывок из книги Мериел Шиндлер “Утраченное кафе "У Шиндлеров". История Холокоста и судьба одной австро-венгерской семьи” (изд-во “КоЛибри) – о жизни австрийских евреев после аншлюса. Или история пропагандистского фильма "Фюрер дарит евреям город", снимавшегося в Терезине и законченного зимой 1945 года, когда он был уже никому не нужен.

Отрывок из книги Мериел Шиндлер “Утраченное кафе "У Шиндлеров". История Холокоста и судьба одной австро-венгерской семьи” (изд-во “КоЛибри) – о жизни австрийских евреев после аншлюса. Или история пропагандистского фильма "Фюрер дарит евреям город", снимавшегося в Терезине и законченного зимой 1945 года, когда он был уже никому не нужен. Немецкое кино. Беседа о самом главном с классиком Нового немецкого кино, другом Теодора Адорно и реформатором немецкого телевидения Александром Клюге. Или история создания самого радикального фильма Вернера Херцога “Стеклянное сердце” – к 45-летию шедевра.

Беседа о самом главном с классиком Нового немецкого кино, другом Теодора Адорно и реформатором немецкого телевидения Александром Клюге. Или история создания самого радикального фильма Вернера Херцога “Стеклянное сердце” – к 45-летию шедевра. Музыка. Отрывок из книги нейробиолога и музыканта Дэниела Левитина “На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, чем автомобильный гудок отличается от классической музыки с точки зрения человеческого мозга. Или история немецкой электронной музыки от Штокхаузена до глитча.

Отрывок из книги нейробиолога и музыканта Дэниела Левитина “На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, чем автомобильный гудок отличается от классической музыки с точки зрения человеческого мозга. Или история немецкой электронной музыки от Штокхаузена до глитча. Устройство образования. Две статьи философа Александра Вилейкиса и социолога Максима Ни: первая – о том, как 1970-е и 1980-е годы породили капиталистическую модель американской науки и как уже в XXI веке ее попытались перенять Британия и Франция; и вторая, в которой объясняется, как недавнее слияние российских грантовых фондов РФФИ и РНФ лишило перспектив роста молодых ученых и гуманитарные коллективы.

Две статьи философа Александра Вилейкиса и социолога Максима Ни: первая – о том, как 1970-е и 1980-е годы породили капиталистическую модель американской науки и как уже в XXI веке ее попытались перенять Британия и Франция; и вторая, в которой объясняется, как недавнее слияние российских грантовых фондов РФФИ и РНФ лишило перспектив роста молодых ученых и гуманитарные коллективы. Устройство городов. Отрывок из книги социолога Виктора Вахштайна “Воображая город. Введение в теорию концептуализации” (изд-во “НЛО”) – о буквальном и небуквальном городе. Или беседа с директором благотворительной организации “Ночлежка” Григорием Свердлиным – о том, откуда берутся бездомные и стереотипы о них.

Отрывок из книги социолога Виктора Вахштайна “Воображая город. Введение в теорию концептуализации” (изд-во “НЛО”) – о буквальном и небуквальном городе. Или беседа с директором благотворительной организации “Ночлежка” Григорием Свердлиным – о том, откуда берутся бездомные и стереотипы о них. Насекомые. Отрывок из книги Берта Хелльдоблера и Эдварда Уилсона “Путешествие к муравьям. Как самые многочисленные насекомые планеты ведут войны, сотрудничают и создают сообщества” (изд-во “Бомбора”). Или рассказ о микрожуках-перокрылках, которые летают совсем не так, как все остальные животные.

Искренне Ваши,

Семь Сорок