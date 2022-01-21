Портал в арабскую ночь

Доброе утро!

В России официально утвердили нормативы для киберспортсменов: надо сделать 25 приседаний, пробежать три километра за 15 минут – и ты мастер киберспорта. Связь уловить трудно. В новостях ее тоже нет:

Чеченские силовики увезли из квартиры в Нижнем Новгороде мать юриста "Комитета против пыток" Янгулбаева.

Российский Центробанк предлагает запретить оборот криптовалют в России.

США выдвинули обвинения против четырех белорусских чиновников в связи с посадкой самолета Ryanair.

Президент Ирана с трибуны российской Госдумы предсказал распад НАТО.

“Чечня – это будущее России”

В Нижнем Новгороде домой к родителям юриста “Комитета против пыток” Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные: они потребовали от них поехать на допрос в Чечню и увезли с собой – на тонированном джипе с чеченскими номерами – мать правозащитника. Отца Янгулбаева решили не трогать: он судья Верховного суда Чечни в отставке, и статус судьи у него сохраняется. Предлогом для похищения стала необходимость дать свидетельские показания по делу о мошенничестве с кредитами, о существовании которого родители правозащитника услышали впервые. Ранее Абубакар Янгулбаев сообщал о похищенни более сорока своих родственников в Чечне, и одного из них, дядю, по его словам, удерживают до сих пор.

Здесь о случившемся рассказывает сам Янгулбаев. Похищение родственников он объясняет тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров не терпит никакой критики, а правозащитников считает своими личными врагами. “В России сейчас есть концлагерь – это Чеченская республика. И это похоже на будущую Россию. Сегодняшняя Чечня – это будущее России”, – заключает Янгулбаев.

Определенные черты просматриваются уже сейчас:

Координатор проекта "Сибирь правовая" Владимир Тараненко, который уже почти год сидит в кемеровском СИЗО-1, вынужден ходить с полиэтиленовыми пакетами на ногах. Старая обувь износилась, а присланную родственниками новую ему не выдают, потому что он уже пятый месяц находится в карцере. В июне 2020 года Тараненко и его коллега опубликовали статью о пытках и избиениях в колониях Кемеровской области, а в феврале 2021-го оба были арестованы по делу о вымогательстве 20 тысяч рублей у некой кемеровчанки.

В Москве возбуждено очередное уголовное дело об оскорблении чувств верующих – на этот раз за фотосессию в шубе и нижнем белье на фоне московской соборной мечети.

Сотрудники воронежского Центра управления регионом по ошибке создали открытый телеграм-канал под названием "Федеральный контент", в котором выкладывались методички для журналистов по освещению событий в стране и созданию позитивного образа Путина.

Путин присвоил звание Героя труда главе "Газпрома" Алексею Миллеру.

В годовщину выхода фильма ФБК о путинском дворце в Геленджике команда Навального показала полученные от строителей фотографии реальных интерьеров, которые были там до ремонта. Реальность оказалась ее страшнее, чем 3D-визуализации, особенно в случае кальянной комнаты с шестом: ее стены украшены ложными пештаками, которые Мария Певчих метко назвала “порталами в арабскую ночь”.

Прочее российское

Центробанк России выпустил специальный доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором предлагается запретить оборот криптовалют в России. По данным агентства Bloomberg, в необходимости запрета главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ, аргументируя это тем, что через криптовалюты финансируются признанная “экстремистской”, “нежелательной” и пр. оппозиция, а также “СМИ – иностранные агенты”. Источники издания The Bell это не подтверждают. Здесь разобрана аргументация ЦБ и реакция криптосообщества на этот доклад. На этом фоне изгнанный из России комик Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство за пять монет Ethereum (это почти $16 тысяч).

Минюст обосновал включение издания Republic в реестр “иностранных агентов” тем, что на него были подписаны российские посольства Казахстана и Франции; Роскомнадзор составит на “Медиазону” 12 протоколов за публикации без указания статуса запрещенных организаций на общую сумму 330 тысяч рублей.

Кировский областной суд взыскал 103 тысячи рублей с активистов Михаила Семенова и Вадима Ананьина по иску МВД за работу полиции на митинге 23 января 2021 года в поддержку Навального. Ранее районный суд постановил взыскать с них 183 тысячи, но в ходе апелляции активистам удалось доказать, что часть заявленного ущерба понесло не МВД.

Кассационный суд отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. В августе прошлого года инвестора приговорили к 5,5 годам условно по делу о растрате в банке “Восточный”. Он вины не признал.

Суд в Москве приговорил к срокам от 13 до 18 лет четверых фигурантов уголовного дела о 12 чемоданах кокаина, обнаруженных в российском посольстве в Аргентине. Ранее присяжные признали их виновными, но заслуживающими снисхождения.

В Новосибирске установили бюст Романа Руденко, занимавшего должность генпрокурора СССР с 1953 по 1981 год. В 1945–1946 годах он был главным гособвинителем от Советского Союза на Нюрнбергском процессе, а до этого – членом особой тройки НКВД. В 1970-е годы Руденко готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов. Памятник поставлен к столетию прокуратуры.

Россия – Украина – НАТО

Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы в Москве: много критиковал США и НАТО, западному военному союзу предрек скорый распад в связи с тем, что он противостоит "независимым демократиям" и "традициям народов".

Пока НАТО демонстрирует небывалую сплоченность на фоне российской угрозы Украине. Сегодня в Женеве состоятся переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне президент США Джо Байден уточнил сказанное на большой пресс-конференции в среду: вторжением, по его словам, будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями, и если оно случится, на Россию обрушатся невиданные ранее санкции (здесь риторику президента США комментируют российский и украинский политологи). Республиканцы уже подготовили законопроект о санкциях в отношении 35 россиян, в числе которых – миллиардеры, чиновники и члены их семей (шансы на принятие этого законопроекта невелики, потому что у демократов есть свой план – в частности, администрация Байдена проинформировала производителей о возможном запрете на продажу России микросхем).

США ввели санкции против четырех украинских политиков – "агентов России" (в том числе против соратника “кума Путина” Медведчука) и разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять в Украину оружие американского производства (по правилам экспортного контроля, чтобы передавать третьим странам любое оружие, полученное из США, вторые страны должны получить разрешение Госдепартамента).

Российская техника и военные продолжают собираться у границ Украины, в том числе и на территории Беларуси – здесь о последних перемещениях рассказывает аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Что Украина в случае войны сможет противопоставить российской армии, рассказано тут.

Вокруг света

Полиция крупнейшего города Казахстана Алматы сообщила об обнаружении "тайных захоронений боевиков", но не раскрыла, где они и сколько там тел. Родные убитых во время протестов боятся, что там находятся их близкие.

Новый посол России в Центральноафриканской республике Александр Бикантов выдвинул новую версию убийства журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко летом 2018 года: это якобы сделали боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. С чего он это взял, Бикантов объяснять не стал.

США выдвинули обвинения против четырех белорусских чиновников в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске в мае прошлого года. Это глава “Белаэронавигации” Леонид Чуро, его зам Олег Казючиц и двое неназванных сотрудников госбезопасности. В случае задержания американскими властями всем им может грозить пожизненный срок.

Одной из турфирм, которая занималась доставкой беженцев с Ближнего Востока в Беларусь и помогала им в переходе польской границы, была компания "Альшакир" – здесь рассказаны истории сирийцев, которым удалось с ее помощью добраться до Германии, и описана история самой фирмы.

Референдум о поправках к конституции Беларуси назначен на 27 февраля – зачем нужны эти поправки, которые Лукашенко начал обещать еще в разгар протестов, сейчас уже и не вспомнить. Ну разве что для закрепления неприкосновенности бывшего президента.

Хроники пандемии

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достиг 38 850 (из них 11,5 тысяч в Москве), по всей стране зарегистрировано 684 смерти от ковида за сутки. На этот довольно стремительный рост власти пока никакими новыми мерами не отвечают. Пожалуй, самая интересная из российских ковидных новостей – это деанонимизация главного русскоязычного антипрививочника Антона Амантонио: как выяснилось, он живет в Израиле и причастен культу “анастасийцев”, они же “звенящие кедры России” (тут целая сага).

Парламент Австрии, где антипрививочные настроения тоже широко распространены, причем тоже благодаря всяким эзотерическим учениям, принял закон об обязательной вакцинации для взрослых (кроме беременных и имеющих противопоказания). Неповиновение будет караться штрафами от 600 евро и выше.

ВОЗ выступила с неожиданным заявлением о неэффективности ограничений на международные поездки для борьбы с пандемией. Здесь это заявление критикует биолог и научный журналист Ирина Якутенко.

Шесть ссылок

Литературные классики. Натальи Пахсарьян пытается объяснить секрет непреходящего обаяния мольеровских комедий; Анна Горн рассказывает, как читать роман Фолкнера “Авессалом, Авессалом!”.

Натальи Пахсарьян пытается объяснить секрет непреходящего обаяния мольеровских комедий; Анна Горн рассказывает, как читать роман Фолкнера “Авессалом, Авессалом!”. Китайское. Отрывок из книги Олега Ивика “Вокруг того света. История и география загробного мира” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об истории взаимоотношений с потусторонним миром в доимперском Китае. Или рассказ о том, как 1990-е годы стали эпохой расцвета китайского киноандеграунда.

Отрывок из книги Олега Ивика “Вокруг того света. История и география загробного мира” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об истории взаимоотношений с потусторонним миром в доимперском Китае. Или рассказ о том, как 1990-е годы стали эпохой расцвета китайского киноандеграунда. Новейшая история. Отрывок из книги Михаила Ахметьева “Граждане без СССР” (центр “Сова”), в которой исследуется одна из политических субкультур современной России – “граждане СССР”. Или рассказ о возрождении национального движения в Азербайджане перед распадом Советского Союза.

Искренне Ваши,

Семь Сорок