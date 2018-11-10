Добрый день!
И он, похоже, действительно добрый, потому что новостей, в общем, нет:
- В Австрии задержан российский шпион – 70-летний отставной полковник австрийской армии.
- В Лондоне появились плакаты с Путиным, на которых российский президент благодарит за "BЯEXIT".
- По данным "Новой газеты", "повар Путина" Евгений Пригожин участвовал в переговорах Шойгу с ливийским маршалом.
- Активистку, порезавшую себе вены в знак протеста против пыток в российских тюрьмах, арестовали на пять суток; активист "Другой России" получил 15 суток за плакат "Ильич, проснись!"
- Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после грандиозной общенациональной интернет-дискуссии о харассменте.
BЯEXIT MEANS BЯEXIT
Группа активистов “Гордый медведь" (Proud Bear) разместила в Лондоне плакаты, на которых Путин, помахивая российским триколором, подмигивает и разными способами выражает свое глубокое удовлетворение брекзитом. Плакаты связаны с донором кампании Leave.EU Арраном Бэнксом, которого подозревают в получении российских денег. Если вы пропустили эту историю на неделе, то вот она. О "Гордом медведе" подробно рассказано здесь.
Правительство Великобритании, по данным The Times, требует, чтобы Евросоюз ввел санкции в отношении руководства российской разведки.
ВнутриВенно
В Австрии задержан отставной полковник, которого подозревают в том, что он в течение двадцати лет шпионил на России. По данным Salzburger Nachrichten, он получил за свои услуги около 300 тысяч евро. Австрийский канцлер открыто осудил действия России, глава МИД Австрии Карин Кнайсль, у которой Путин плясал на свадьбе, отменила визит в Москву. Российский МИД выразил Вене протест за излишнюю публичность происходящего. Вот здесь все рассказано подробно, с комментариями австрийского политолога.
Под ковром
“Повар Путина” Евгений Пригожин, которого считают причастным к созданию "фабрики троллей" и "частной военной компании Вагнера", присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными. Опубликованное на ливийском канале видео заметила "Новая газета". Информация об участии российской армии в ливийском конфликте появилась еще весной 2017 года. Тогда говорилось о переброске "элитных десантных подразделений". Позже сообщалось, что российские военные базы Ливии разворачиваются под прикрытием "ЧВК Вагнера".
Данные агентства Reuters подтверждают, что приватизация Роснефти была осуществлена за государственный счет: в 2016 году госбанк ВТБ профинансировал большую часть сделки по продаже госпакета Роснефти. Трудно только понять, зачем это было сделано.
Успехи российского гражданского общества
- В Краснодаре пропала сотрудница штаба Алексея Навального Вера Холодная. Активистка не выходит на связь с 5 ноября.
- Активистке "Другой России" дали пять суток ареста за то, что она вскрыла себе вены на полицейской выставке в знак протеста против пыток в российских тюрьмах.
- В Петербурге члену "Другой России" дали 15 суток за акцию 7 ноября. Он стоял с плакатом “Ильич, проснись! Беглов охренел”. Охренение и.о. губернатора СПб Беглова состояло, по его мысли, в том, что в этом году городские власти не согласовали ни одной акции в связи с годовщиной Октябрьской революции.
- После долгого и бурного обсуждения в сети и на кухнях просвещенной общественности удалось добиться отставки главного редактора “Медузы” Ивана Колпакова. Причина в том, что он, будучи пьяным, схватил за зад жену одного из сотрудников и сказал ей, что он один может ее харасить и ему за это ничего не будет. Фейсбук кипел неделями (мы берегли ваши нервы и намеренно не рассказывали об этом), а интеллектуальное издание Colta.ru даже сформулировало в связи с этим основные вопросы отечественной общественной мысли (числом 42).
"ИГ", от Австралии до Таджикистана
В Мельбурне один человек погиб, трое получили ранения в результате теракта. Неизвестный въехал на машине в здание торгового центра, а когда машина загорелась, выскочил из нее и стал нападать на людей с ножом. Полицейские ранили нападавшего, и он умер в больнице. Ответственность за теракт взяло на себя "ИГ".
Оно же взяло на себя ответственность за бунт в таджикской колонии. Там погибли не менее 24 человек.
О том, как устроено "ИГ", из каких средств финансируется и каких целей добивается, рассказано здесь.
Много ссылок
- В эти выходные в Европе отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Активнее всех традиционно отмечают англичане, поэтому вот два материала ВВС: история трех братьев, которых война раскидала по разным странам, и рассказ о мирных инновациях Первой мировой (чай в пакетиках, презервативы). Более общий взгляд на 1918 год – в отрывке из книги немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга “Время кометы. 1918: Мир совершает прорыв” о новом мире и надеждах, вспыхнувших вместе с концом Первой мировой.
- В Германии отметили 80-летие Хрустальной ночи – вот воспоминания Хельмута Штерна, пережившего ее ребенком (внутри есть короткий фильм, если вы его посмотрите, то удивитесь, как хорошо Штерн говорит по-русски: его семья бежала от Холокоста в Харбин, где он и выучил язык у русских эмигрантов).
- На уходящей неделе стало известно о смерти одного из главных московских художников-нон-конформистов Оскара Рабина. И вот некрологи. Здесь о Рабине пишет Александр Генис, здесь – Лёля Кантор-Казовская, и вот отрывок из книги Алека Д. Эпштейна “Художник Оскар Рабин: запечатленная судьба”, которая вышла в НЛО три года назад.
- В пятницу исполнилось 200 лет со дня рождения Тургенева. К юбилею о русском классике пишет Борис Парамонов, здесь рассказывается, что изобрел Тургенев, тут свое отношение к И.С. высказывают литературоведы и литераторы. Если есть желание погрузиться серьезнее, то вот курс лекций Алексея Вдовина о Тургеневе (это видео) и статья Кирилла Зубкова о “Дворянском гнезде” на “Полке”.
- Тем, кого все это не интересует, – краткая история беспилотных аппаратов конструкторского бюро Туполева.
Искренне Ваши,
Семь-сорок
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