Добрый день!

И он, похоже, действительно добрый, потому что новостей, в общем, нет:

В Австрии задержан российский шпион – 70-летний отставной полковник австрийской армии.

В Лондоне появились плакаты с Путиным, на которых российский президент благодарит за "BЯEXIT".

По данным "Новой газеты", "повар Путина" Евгений Пригожин участвовал в переговорах Шойгу с ливийским маршалом.

Активистку, порезавшую себе вены в знак протеста против пыток в российских тюрьмах, арестовали на пять суток; активист "Другой России" получил 15 суток за плакат "Ильич, проснись!"

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после грандиозной общенациональной интернет-дискуссии о харассменте.

BЯEXIT MEANS BЯEXIT

Группа активистов “Гордый медведь" (Proud Bear) разместила в Лондоне плакаты, на которых Путин, помахивая российским триколором, подмигивает и разными способами выражает свое глубокое удовлетворение брекзитом. Плакаты связаны с донором кампании Leave.EU Арраном Бэнксом, которого подозревают в получении российских денег. Если вы пропустили эту историю на неделе, то вот она. О "Гордом медведе" подробно рассказано здесь.

Правительство Великобритании, по данным The Times, требует, чтобы Евросоюз ввел санкции в отношении руководства российской разведки.

ВнутриВенно

В Австрии задержан отставной полковник, которого подозревают в том, что он в течение двадцати лет шпионил на России. По данным Salzburger Nachrichten, он получил за свои услуги около 300 тысяч евро. Австрийский канцлер открыто осудил действия России, глава МИД Австрии Карин Кнайсль, у которой Путин плясал на свадьбе, отменила визит в Москву. Российский МИД выразил Вене протест за излишнюю публичность происходящего. Вот здесь все рассказано подробно, с комментариями австрийского политолога.

Под ковром

“Повар Путина” Евгений Пригожин, которого считают причастным к созданию "фабрики троллей" и "частной военной компании Вагнера", присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными. Опубликованное на ливийском канале видео заметила "Новая газета". Информация об участии российской армии в ливийском конфликте появилась еще весной 2017 года. Тогда говорилось о переброске "элитных десантных подразделений". Позже сообщалось, что российские военные базы Ливии разворачиваются под прикрытием "ЧВК Вагнера".

Данные агентства Reuters подтверждают, что приватизация Роснефти была осуществлена за государственный счет: в 2016 году госбанк ВТБ профинансировал большую часть сделки по продаже госпакета Роснефти. Трудно только понять, зачем это было сделано.

Успехи российского гражданского общества

В Краснодаре пропала сотрудница штаба Алексея Навального Вера Холодная. Активистка не выходит на связь с 5 ноября.

Активистке "Другой России" дали пять суток ареста за то, что она вскрыла себе вены на полицейской выставке в знак протеста против пыток в российских тюрьмах.

В Петербурге члену "Другой России" дали 15 суток за акцию 7 ноября. Он стоял с плакатом “Ильич, проснись! Беглов охренел”. Охренение и.о. губернатора СПб Беглова состояло, по его мысли, в том, что в этом году городские власти не согласовали ни одной акции в связи с годовщиной Октябрьской революции.

После долгого и бурного обсуждения в сети и на кухнях просвещенной общественности удалось добиться отставки главного редактора “Медузы” Ивана Колпакова. Причина в том, что он, будучи пьяным, схватил за зад жену одного из сотрудников и сказал ей, что он один может ее харасить и ему за это ничего не будет. Фейсбук кипел неделями (мы берегли ваши нервы и намеренно не рассказывали об этом), а интеллектуальное издание Colta.ru даже сформулировало в связи с этим основные вопросы отечественной общественной мысли (числом 42).

"ИГ", от Австралии до Таджикистана

В Мельбурне один человек погиб, трое получили ранения в результате теракта. Неизвестный въехал на машине в здание торгового центра, а когда машина загорелась, выскочил из нее и стал нападать на людей с ножом. Полицейские ранили нападавшего, и он умер в больнице. Ответственность за теракт взяло на себя "ИГ".

Оно же взяло на себя ответственность за бунт в таджикской колонии. Там погибли не менее 24 человек.

О том, как устроено "ИГ", из каких средств финансируется и каких целей добивается, рассказано здесь.

Много ссылок

Искренне Ваши,

Семь-сорок