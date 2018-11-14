Телохранители Путина и очень много штрафов

Доброе утро!

Изданию The New Times удалось за четыре дня собрать 22 млн рублей на уплату рекордного в истории российских медиа штрафа, и это впечатляет. В новостях же ничего особенного:

Российский премьер Медведев сказал, что на экономический форум в Давос никто из россиян не поедет.

Навальному сначала запретили, а потом разрешили выезд за границу.

УПЦ МП прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

Ангела Меркель высказалась за создание общеевропейской армии.

В Чехии снова требуют отставки премьера Бабиша – на этот раз на фоне сообщения о том, что он похитил собственного сына и насильно держал его в Крыму.

Без заграницы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что на экономический форум в Давосе “никто не поедет” (подразумевается: после того, как туда не позвали Вексельберга, Дерипаску и Костина).

Алексей Навальный не смог улететь в Страсбург, где завтра вынесут решение по иску о его задержаниях в 2012–2014 годах, потому что обнаружился (с нарушениями) неуплаченный штраф – 2 млн рублей по делу Кировлеса. Навальный штраф оплатил, ограничение на выезд вроде бы сняли. Попытается улететь сегодня.

Без денег

Роскосмос может лишиться одного из крупнейших заказов на коммерческие запуски, потому что ФСБ выступает против участия России в программе создания глобальной системы спутникового интернета WebOne. Как наука и бизнес не вписываются в национальную безопасность, подробно рассказано тут.

Без денег могут остаться и нефтяники: цена на нефть серьезно упала.

Простые граждане тоже рискуют: в Госдуме изучают возможность передачи “спящих” банковских вкладов в бюджет, а также придумывают систему автоматического списания мелких штрафов ГИБДД с прямо с вашего банковского счета.

Ждем автоматического списания денег в оплату штрафов за участие в несанкционированных акциях. Этих штрафов становится все больше: правозащитников Светлану Ганнушкину и Олега Орлова оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого за плакат “Свободу Титиеву”, 10 тысяч должна будет заплатить пенсионерка из Ижевска за эмоциональное выступление на сентябрьском митинге против пенсионной реформы.

Уголовщина и воспитательные меры

Кирилл Серебренников заявил в суде, что на части зарплатных ведомостей из дела "Седьмой студии" стоит не его подпись. Это не первое заявление о фальсификациях доказательств в этом деле.

Здесь леденящая душу история 74-летней пенсионерки из Тюменской области, которая больше двух месяцев провела в СИЗО. Ее обвиняли в угрозе насилием в адрес сотрудника Следственного комитета.

В Петербурге участника “бессрочного протеста” разными правдами и неправдами отчислили из вечерней школы.

В Красноярском крае учительница страстно объясняла десятиклассникам, что за надпись мелом на доске “Путин вор” в советское время их бы расстреляли. А в наши дни могут прислать для разбирательства “телохранителей президента”. Убедительно говорит, послушайте.

Украина и вокруг

Украинская православная церковь Московского патриархата вслед за РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

Гражданину Словакии предъявлено обвинение в участии в войне на востоке Украины на стороне контролируемых Россией сепаратистов.

В Чехии оппозиция вновь требует отставки премьера Андрея Бабиша – на этот раз после сообщения о том, что его сына насильно увезли (при участии близкого Бабишу россиянина) в аннексированный Крым и удерживали там против его воли. Все это совершалось, чтобы воспрепятствовать расследованию дела о мошенничестве при получении дотаций ЕС: обвиняемым по этому делу проходит Бабиш и мог бы проходить также и Бабиш-младший.

Прочее международное

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте, высказалась за создание единой европейской армии.

Норвегия вслед за Финляндией обвинила Россию в создании помех в работе GPS во время учений НАТО.

Великобритания и ЕС согласовали текст договора о брекзите. Сегодня состоится заседание британского кабинета министров, который должен будет одобрить его. Если это произойдет, документ перейдет на рассмотрение парламента.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта договорились о прекращении огня, но с такими оговорками, что вроде бы и не договорились. Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Газе.

Бои за историю

В последнее время вся Россия следит за борьбой вокруг установки памятника Сталину в Новосибирске. Кто и зачем ставит памятники Сталину по всей стране, рассказывается здесь.

Симону Петлюре памятников пока не ставят, но вопрос о том, следует ли считать его ответственным за еврейские погромы в Украине, активно изучают историки.

Шесть ссылок

Разговоры. С Даниэлем Либескиндом – о том, что архитектор не может не верить в будущее, и с поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым – обо всем на свете.

Отрывки. Еще одна глава из книги нейробиолога Роберта Сапольски “Биология добра и зла” – о природе хороших и плохих поступков и факторах, влияющих на наше поведение. Или глава из книги “Жизнь замечательных устройств” Аркадия Курамшина о месопотамской экспериментаторше Таппути Белатекалим, александрийце Зосиме Панополитанском и Марии-Пророчице, стоявшей у истоков производства бренди.

Ленин и космос. Антрополог Алексей Юрчак рассказывает о теле и образе Ленина, директор пилотируемых программ Роскосмоса Сергей Крикалев рассуждает, в каком направлении может пойти освоение космоса в ближайшем будущем.

Искренне Ваши,

Семь Сорок