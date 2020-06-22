Вечность пахнет Путиным

Доброе утро!

Сегодня – после всероссийской минуты молчания – в присутствии Путина откроют для прихожан церковь Минобороны России в парке “Патриот”. Откуда там прихожане, не очень понятно, но вот здесь искусствовед Сергей Кавтарадзе разбирает архитектурные особенности этого культового сооружения. Новости странные:

Издателя “Медиазоны” Петра Верзилова похитили из квартиры, 13 часов допрашивали по “московскому делу” и оставили на ночь в полиции с протоколом о “мелком хулиганстве”.

В России продолжают выявлять меньше восьми тысяч новых случаев Covid-19 в сутки.

В Беларуси предъявлены обвинения банкиру Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. Оба арестованы.

ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост случаев Covid-19. Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч.

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Очень высоко их направляют сейчас

Утром в воскресенье полиция выломала дверь в квартиру Петра Верзилова, издателя “Медиазоны” и участника Pussy Riot, и увезла его в ОВД по Красносельскому району. Там его 13 часов допрашивали по “московскому делу” как подозреваемого в “организации массовых беспорядков” 27 июля 2019 года. Весь день с ним невозможно было связаться, вечером Верзилов позвонил и рассказал о допросе (по его словам, следователи говорили, что “очень высоко их направляют сейчас”). На выходе из ОВД на Верзилова напал провокатор, и его снова задержали, составив протокол о мелком хулиганстве. Ночь Верзилов провел в ОВД, суд – сегодня, могут дать до 15 суток. Возможно, все это связано с акцией, которую Верзилов думал провести во время репетиции парада Победы, но тогда при чем здесь “московское дело”?

Одновременно полиция ворвалась в галерею АРТ4, проводившую выставки тюремных рисунков Олега Навального и работ Pussy Riot, провела там обыск и допросила по тому же “московскому делу” основателя галереи Игоря Маркина. Вот хроника всего с этим связанного. Дело ведет генерал-майором Рустам Габдулин, ранее руководивший следственной группой по “московскому делу”, а до этого – по “болотному”.

В Петербурге участие юнармейцев в репетициях парада вызвало возмущение главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, теперь предстоит разбирательство.

Рысканье глазами

Президент России не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на президентский пост, если россияне одобрят поправки к Конституции. “Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – объяснил он.

Не начнется: у поправок нет шансов не быть принятыми (вот разгромный разбор оправданий чиновников по поводу обнаруженных “Дождем” способов подложного голосования за московских пенсионеров), на выходных против поправок открыто протестовала только “Партия мертвых” на Волковском кладбище в СПб. Под лозунгом “Вечность пахнет Путиным”.

Теперь по сути поправок: тут объясняется, зачем вводить на конституционном уровне запрет на иностранное гражданство для высших чиновников (потому что Путин верит в “национализацию элит” – и неважно, что их глобализация гораздо выгоднее); здесь – разъяснения “исправленной” природы Конституционного суда (она нарушает принцип разделения властей); тут рассказывается, какие решения международных судов Россия перестанет выполнять после всенародного одобрения поправок.

День медработника

По официальным данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова упал – до 7728, в Москве суточный прирост впервые с апреля опустился ниже тысячи. Всего инфицированных – свыше 584 тысяч, почти 340 тысяч из них выздоровели. Число жертв коронавируса составляло на утро воскресенья 8111, за день в Москве скончались еще 20 человек (такие же цифры были в середине апреля).

В день медработника, который отмечается в России 21 июня, Путин присвоил пяти врачам, в том числе главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, звание Героя труда. Кроме того, он до конца лета продлил надбавки медикам, работающим с Covid-19, рекомендовал оставить на осень запас мест в больницах и назвал создаваемые в России лекарства от коронавируса “лучшими в мире”. Победа полная.

Вот фотографии стихийного мемориала погибшим медикам в Петербурге, здесь рассказ о том, как в городе не платят надбавки санитарам, а тут разговоры с московскими медработниками – им платят.

У нескольких игроков московского футбольного клуба “Динамо” обнаружен Covid-19 – игру этого клуба, в отличие от игры между “Ростовом” и “Сочи”, перенесли. Учения по изоляции интернета в России тоже отменили из-за коронавируса. Зато Рамзан Кадыров заверил всех интересующихся, что антител у него нет, то есть Covid-19 он не болел. Как будто это что-то стыдное.

Ближайшие соседи России

В Беларуси – после задержания 270 человек на акциях в пятницу – продолжается процесс уничтожения конкурентов Лукашенко на выборах: претенденту в кандидаты Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлены обвинения по уголовным статьям, оба они арестованы. В чем конкретно их обвиняют, неизвестно: адвокаты дали подписку о неразглашении. Вот разговор с девушкой Эдуарда Бабарико. Лукашенко объявил о прибавке к пенсиям – никакого отношения к выборам эта мера, по его словам, не имеет.

При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погибли по меньшей мере два человека.

Залог за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна внесли, как выяснилось, российские бизнесмены армянского происхождения (свыше $4 млн).

Вокруг света

Президент США провел первый после начала эпидемии предвыборный митинг в Оклахоме. Аншлага не было, хотя в интернете на митинг зарегистрировались больше миллиона человек. Как выяснилось, фейковые заявки на участие в митинге массово подавали тик-токеры и любители кей-попа – просто чтобы президент увидел пустые трибуны, а его штаб получил базу фейковых личных данных для дальнейшей агитации.

В США уволили федерального прокурора Манхэттена, ведущего расследование в отношении личного адвоката Трампа Руди Джулиани – не без скандала. Суд в Вашингтоне отказал Трампу в попытке запретить книгу его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона – сегодня он начнет раздавать интервью, завтра книга поступит в продажу (в ней Болтон, в частности, утверждает, что Трамп интересовался у него, входит ли Финляндия в состав России).

Нападение с ножом в английском городе Рединге, в результате которого пострадали три человека, считают терактом. Задержан 25-летний выходец из Ливии.

В ночь с субботы на воскресенье массовые беспорядки произошли в немецком городе Штуттгарте – выглядит как молодежный бунт, по какому конкретно поводу – непонятно.

На парламентских выборах в Сербии побеждает правящая партия президента Александра Вучича, несмотря на бойкот выборов со стороны оппозиции и массовые опасения, что голосование во время эпидемии небезопасно.

Хроника пандемии

ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный показатель новых случаев Covid-19 в мире, 183 тысячи. Лидерами стали Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч), Индия (15 тысяч). Число жертв эпидемии в Бразилии превысило 50 тысяч человек. Общее число инфицированных по всему миру – около девяти миллионов. 470 тысяч человек умерли.

В Казахстане на выходных вернули большую часть ограничительных мер: закрыты торговые центры, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома.

В Европе жизнь вернулась в прежнее русло, хотя есть и тревожные новости: в Германии резко подскочил показатель R (среднее число людей, которых заражает один заболевший) – в воскресенье он составил 2,88 по сравнению с 1,79 в субботу. Новые вспышки отмечены в домах престарелых и больницах, заведениях для беженцев, а также среди сезонных сельхозрабочих.

Шесть ссылок

Далекая история. Отрывок из книжки Дэвида Граммитта “Война Алой и Белой розы” (изд-во “КоЛибри”) – о попытках Генриха IV легитимировать свое правление, начавшееся с убийства Ричарда II. Или фрагмент из автобиографии американского антрополога Клиффорда Гирца (изд-во НЛО) – о жизни Гирца в индонезийском Паре, ставшем центром боев между коммунистами и исламскими фундаменталистами.

Отрывок из книжки Дэвида Граммитта “Война Алой и Белой розы” (изд-во “КоЛибри”) – о попытках Генриха IV легитимировать свое правление, начавшееся с убийства Ричарда II. Или фрагмент из автобиографии американского антрополога Клиффорда Гирца (изд-во НЛО) – о жизни Гирца в индонезийском Паре, ставшем центром боев между коммунистами и исламскими фундаменталистами. Далекие писатели. Рассказ о жизни и творчестве “немецкого Берроуза” Йорга Фаузера (1944–1987). Или очерк об итальянском писателе Роберто Пьюмини (р. 1947), с переводом его недавнего коронавирусного стихотворения.

Рассказ о жизни и творчестве “немецкого Берроуза” Йорга Фаузера (1944–1987). Или очерк об итальянском писателе Роберто Пьюмини (р. 1947), с переводом его недавнего коронавирусного стихотворения. Пастернак. Статья Олега Лекманова с евангельской интерпретацией стихотворения “Не спи, не спи, художник…”. Или переписка Бориса Пастернака с немецкими издателями Бригитте и Готфридом Берман-Фишерами, любопытно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок