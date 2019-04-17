Публичное мероприятие в тундре

Доброе утро!

“Левада-центр” зафиксировал новый рекорд уважения к Сталину: им восхищается или его уважает каждый второй россиянин. Три причины такого роста симпатий здесь называет политолог Екатерина Шульман, а вот наглядный пример сталиномании – рассказ о дачном товариществе “Славянка” под Новосибирском, где все улицы и переулки названы в честь “генералиссимуса И.В. Сталина”. Но это чувства – а реальность такова:

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изоляции рунета. Ожидается, что он вступит в силу 1 ноября.

Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской богоматери за пять лет. Среди обломков нашли почти не поврежденного петуха с рухнувшего шпиля.

МИД Украины обратился в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить захваченных Россией моряков.

Кирилл Серебренников получил две “Золотых маски”. Участницу Pussy Riot, номинированную на премию, задержали по дороге на церемонию награждения и отпустили без составления протокола после ее окончания.

Российский автокефальный интернет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон "Об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети" (или, по-русски говоря, об изоляции рунета). Теперь его примет Совет Федерации и подпишет Путин. Закон должен вступить в силу 1 ноября. Что в связи с этим делать простому пользователю, рассказано тут. В “Яндексе” раскритиковали технологию фильтрации трафика, предусмотренную этим законом, – довольно сомнительно, что она будет работать.

Александр Жаров, глава Роскомнадзора – органа, который новый закон наделяет гиперполномочиями, – сравнил закон с ядерным оружием: главное, чтоб оно было, но лучше не применять. С применением у Роскомнадзора действительно случаются трудности: комментируя успехи своего ведомства в продолжающейся уже год борьбе с Telegram, Жаров удовлетворенно отметил, что мессенджер “стал грузиться медленнее”.

Роскомнадзору противостоят сами интернет-сервисы (как в случае с Telegram), рядовые пользователи, знающие пути обхода блокировок, и небольшая организация “Роскомсвобода”, о деятельности которой рассказано тут.

Галльский петух отделался вмятиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации пообещал, что собор Парижской богоматери будет отреставрирован за пять лет и станет “еще прекраснее”. Ранее специалисты оценивали сроки реставрации в 10-15 лет, но говорить об этом до обследования собора после пожара преждевременно. На сегодня намечена большая пресс-конференция французского президента.

На реставрацию собрано уже не менее 700 млн евро: крупные суммы обещают миллиардеры из семей Арно, Пино, Беттанкур, топливный гигант Total, власти Парижа и региона Иль-де-Франс, жертвуют обычные граждане, и даже венгерский город Сегед перечислит $10 тысяч, потому что 140 лет назад Париж помог ему восстановиться после наводнения.

Пожар в соборе тушили больше 14 часов, в операции участвовали 400 человек и робот Colossus. Пострадали один пожарный и двое полицейских. Причина возгорания официально не названа, но версия поджога маловероятна. Пожар уничтожил две трети крыши с дубовыми балками XIII века и шпиль XIX века. Хранившиеся в соборе реликвии спасены, сохранился алтарь, колокол, главный орган, витражные окна-розетки (хотя состояние всего этого пока неизвестно). Нашелся даже флюгер в виде петуха, находившийся на рухнувшем шпиле, – он упал на дорогу рядом с собором и отделался простой вмятиной.

Комментарии о действиях пожарных и перспективах реставрации: здесь тонкости тушения соборов объясняет бывший главный пожарный инспектор Кентербери Роберт Тавенер (Кентерберийский собор похож на Нотр-Дам де Пари), здесь архитектурные особенности готики комментирует архитектор-реставратор Сергей Шаров-Делоне, тут свободную французскую реставрационную парадигму описывает замдиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов (если верить ему, Нотр-Дам де Пари действительно восстановят “еще более прекрасным”, как и обещал Макрон).

Украина: тяжбы и выборы

Международный арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России в пользу компании "Укрнафта" более $44 млн компенсации за "национализацию" ее имущества после аннексии Крыма.

МИД Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить украинских моряков и корабли, захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Сегодня в Москве ожидаются суды по продлению арестов захваченным украинским морякам.

Объяснение внезапного освобождения Надежды Савченко и Владимира Рубана, о котором стало известно во вторник вечером, дано здесь.

Пока кандидаты в президенты Украины продолжают дебатировать о своих предстоящих дебатах (теперь обсуждается, сколько сцен надо строить на “Олимпийском”, одну или две), опрос Киевского института социологии дает Владимиру Зеленскому 48% во втором туре, Петру Порошенко – 17%. Порошенко (тут его подробная биография, если вдруг кто-то ее не знает) в эфире телеканала “112 Украина” осторожно анонсировал саммит “нормандской четверки” в июне, в ходе которого будто бы будет подписана “четкая программа” прекращения военных действий в Донбассе.

Россия: будни и праздники

Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии за шпионаж против России; студентку МГУ Варвару Караулову, пытавшуюся присоединиться к ИГ, освободили по УДО; в Москве завели административные дела против членов “Открытой России” за организацию прямой линии с нежелательным Михаилом Ходорковским; на Ямале возбуждено административное дело за проведение встречи оленеводов и рыбаков в тундре ("организация публичного мероприятия без подачи уведомления"); еще одного жителя Омска оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики в интернете; активиста, подавшего заявку на проведение нового митинга в столице Ингушетии 26 апреля, оштрафовали на 20 тысяч рублей за “нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга”, то есть до всякого митинга, заблаговременно.

В Москве меж тем вручали театральные премии “Золотая маска”. Кирилл Серебренников, освобожденный из-под домашнего ареста за восемь дней до церемонии, получил сразу две награды: за балет “Нуреев” и за “Маленькие трагедии” в Гоголь-центре. Номинантку премии Веронику Никульшину (летом она участвовала в акции Pussy Riot “Милиционер вступает в игру” в финале Чемпионата мира по футболу) задержали по дороге на церемонию и отпустили без составления протокола, когда церемония закончилась (“Маску” Никульшина не получила, но осадок остался).

Шесть ссылок

Сталинские репрессии. Историк Сергей Прудовский рассказывает о деле "харбинцев" – россиян, репрессированных после возвращения из Китая в СССР в 30-е годы. Только в регионах Сибири и Дальнего Востока по этому делу были расстреляны около 13 тысяч человек. И вот удивительная история о том, как снимок немецкой военной воздушной разведки, сделанный в 1942 году под Москвой, позволил исследовать спецобъект НКВД “Коммунарка”.

Кино и живопись. Дмитрий Волчек рассказывает о фильмах фестиваля GoEast в Висбадене (отдельная программа про изображение цыган в кино, Кшиштоф Занусси, новые польские и венгерские фильмы). Или неожиданный текст – статья Луи Альтюссера о радикально антигуманистической и материалистической живописи малоизвестного итальянского художника Леонардо Кремонини.

История и филология. Отрывок из новой книги Евгения Анисимова “Держава и топор” (изд-во НЛО), посвященной системе государственных преступлений и работе органов политического сыска в России XVIII века. Или фрагмент из “95 тезисов о филологии” философа и теоретика литературы Вернера Хамахера (вот здесь кратко о том, кто он такой).

Искренне Ваши,

Семь Сорок