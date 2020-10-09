Красный прилив

Доброе утро!

Нобелевскую премию мира в этом году получила Всемирная продовольственная программа – если вспомнить, что в 2013 году эту премию дали ОЗХО, хочется запастись продуктами. Тем более что:

В России побит майский рекорд суточного прироста новых случаев Covid-19. Московские власти планируют закрыть бары и ночные клубы.

Главврач омской больницы, не обнаруживший у Навального признаков отравления, возглавил еще одну больницу в Омске.

Лукашенко рассказал, как “домохозяйка” Тихановская плакала у него на шее, умоляя вывезти ее за границу, и как он дал ей 15 тысяч долларов на жизнь в Литве.

Президент Кыргызстана ввел войска в Бишкек.

Вторая волна выше первой

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 12 126 – так много еще никогда не было, майский рекорд побит. В Москве выявлено 3701 новый случай, в Петербурге – 469, в Подмосковье – 411. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 272 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 22 257 человек (+201 за сутки). За день в Москве скончались еще 30 человек.

Московские власти не планируют закрывать непродуктовые магазины, но думают закрыть бары и ночные клубы. В Петербурге новые ограничения тоже не планируются, но все старые (их мало кто не соблюдает) продлены до конца ноября. Российское правительство открыло для международных полетов (почти несуществующих) еще четыре аэропорта. О том, какие ограничительные меры было бы разумно ввести на фоне второй волны, здесь рассказывает профессор ВШЭ Василий Власов.

В мире ситуация ничуть не лучше: новый рекорд прироста числа инфицированных установлен во Франции, Чехия поставила третий рекорд за неделю, в Украине за сутки выявлено 5804 новых случаев – это опять максимум (предыдущий был накануне). Вот репортаж из Одессы (она входит в тройку регионов-лидеров по росту заболеваемости) – мест в коронавирусных больницах там уже не хватает.

Чисто российское

Власти Камчатки опубликовали карту загрязнения побережья – из нее следует, что в районе Халактырского пляжа, где впервые обнаружили гибель морских животных, превышено количество фенолов и нефтепродуктов. Ранее проректор Дальневосточного федерального университета сообщил, что ученые вуза не нашли утечек ядохимикатов с Козельского полигона, а вице-президент РАН Андрей Адрианов сказал, что причиной гибели животных и отравления людей в Авачинском заливе мог быть "красный прилив" – цветение морской воды из-за размножения выделяющих токсины водорослей. Война природной и техногенной версий, которую ожидал российский “Гринпис”, действительно разгорелась. Вот разговор с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым – он придерживается “природной версии”.

Суд в Москве арестовал на 30 суток участника Pussy Riot Александра Софеева за акцию с флагами ЛГБТ на зданиях ФСБ, Администрации президента и др. Остальных, наверное, сажать будут уже на следующей неделе.

В Москве арестован топ-менеджер банка “Траст” Михаил Хабаров – это дело похоже на попытку решить бизнес-конфликт путем привлечения силовиков.

Любопытное расследование Радио Свобода о депутате Госдумы единороссе Дмитрии Саблине: выясняется, что он может быть связан не только с “хакерами ГРУ”, которые взламывали сервер Демократической партии США, но и с сетью фейсбучных троллей, работавших на внутреннюю российскую аудиторию, критикуя Навального и превознося программу московской реновации. Многостаночник.

И хороший репортаж из Нижнего Новгорода о потрясении, которое вызвало там самосожжение главреда KozaPress Ирины Славиной.

Вокруг Навального

Единоросс Александр Мураховский – главврач омской больницы скорой медпомощи №1, куда Алексея Навального привезли из аэропорта после отравления, – получил в свое ведение еще одну больницу и теперь будет руководить сразу двумя.

В интервью “Дождю” Навальный сказал, что ФБК попытается расследовать его отравление, но сделать это по открытым источникам, не имея доступа к основным уликам (одежде, записям с камер наблюдения в томской гостинице), практически невозможно.

Дания объявила, что поддержит санкции ЕС из-за отравления Навального, причем это было сделано в Москве, где глава МИД Дании проводил переговоры с Лавровым.

В Берлине начался суд по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили – именно с него началось радикальное похолодание в отношениях Москвы и Берлина, которое покушение на Навального посредством химоружия только усугубило.

Домохозяйка на шее у батьки

Александр Лукашенко в ходе “совещания по актуальным вопросам” сообщил его участникам и телекамерам, что “домохозяйка” Тихановская умоляла его, президента Беларуси, вывести ее за границу (“плакала у него шее”) и что власти Беларуси не только удовлетворили ее просьбу, но еще и дали ей 15 тысяч долларов на жизнь, забрав их у госпредприятия. По фабуле Лукашенко, кто-то планировал поджечь штаб “по-одесскому сценарию” и убить Тихановскую, чтобы была “сакральная жертва”. Разговора “Ника и Майка”, который бы подтвердил эту версию, почему-то пока не обнародовали. Здесь эти заявления Лукашенко, а также перспективы предложенной им конституционной реформы комментирует член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Суд в Минске арестовал на 15 суток оппозиционного политика Анатолия Лебедько (за некое административное правонарушение, но на самом деле, видимо, для того, чтобы он даже не пытался участвовать в разработке новой конституции Беларуси).

Самая титулованная белорусская теннисистка Наталья Зверева подписала открытое письмо белорусских спортсменов к власти. Она выставит на аукцион несколько своих трофеев, а деньги передаст в фонд спортивной солидарности.

Apple утверждает, что не требовала от Telegram закрыть каналы с личными данными белорусских силовиков: они просили удалить сами эти данные.

Польша и Литва отозвали часть своих дипломатов из Минска по требованию Беларуси.

Сегодня в Беларуси – традиционные женские акции, а в воскресенье – Марш гордости.

Чрезвычайное положение в Бишкеке

В Бишкеке произошло столкновение между сторонниками Садыра Жапарова и Омурбека Бабанова – претендентов на пост премьер-министра Кыргызстана. Несколько человек получили ранения.

Президент Сооронбай Жээнбеков ввел в городе чрезвычайное положение и назначил нового коменданта. До этого он отправил в отставку правительство и главу Госкомитета нацбезопасности. Все эти меры он анонсировал накануне в обращении к народу.

13-й день войны в Нагорном Карабахе

В Москве в пятницу прошла встреча высокопоставленных представителей Армении и Азербайджана – первая с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. О каких-то конкретных результатах не сообщается. Перед началом московской встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что возвращение к статус-кво невозможно.

Кроме того, Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла город Гадрут – важный районный центр на южном участке фронта, а также несколько сел. Министерство обороны Армении утверждает, что это неправда.

Вокруг света

Северная Корея отмечает сегодня грандиозным парадом 75-летие Рабочей партии Кореи.

В Таджикистане в воскресенье пройдут президентские выборы, там целых пять кандидатов. Никто уже не помнит, что до Рахмона в Таджикистане было еще два президента, почитайте об их судьбе. Как Рахмон выигрывал все последующие выборы и кто ему противостоял, рассказано тут.

В Литве в воскресенье состоятся парламентские выборы. В данном случае пока не известно, кто победит.

Ссылки для чтения

История. Рассказ репрессированной машинистки Георгия Жукова о ее жизни. Или разговор с Анатолием Сычовым – правнуком одного из 98 расстрелянных по делу "контрреволюционной повстанческой группировки церковников" Кирилло-Белозерского края, который уже сейчас пытается разобраться в деталях этого процесса.

Рассказ репрессированной машинистки Георгия Жукова о ее жизни. Или разговор с Анатолием Сычовым – правнуком одного из 98 расстрелянных по делу "контрреволюционной повстанческой группировки церковников" Кирилло-Белозерского края, который уже сейчас пытается разобраться в деталях этого процесса. Поэтессы. Интервью с Борисом Кокотовым, переводчиком нобелевского лауреата Луизы Глюк (или Глик – решайте сами, как правильно). Или эссе Полины Рыжовой об иранской поэтессе и режиссере Форуг Фаррохзад (1935–1967).

Интервью с Борисом Кокотовым, переводчиком нобелевского лауреата Луизы Глюк (или Глик – решайте сами, как правильно). Или эссе Полины Рыжовой об иранской поэтессе и режиссере Форуг Фаррохзад (1935–1967). Музыка. Разговор с валторнистом Григорием Волковым о валторне и смысле исполнительства. Или беседа с Йеном Нагоски, основателем лейбла Canary Records, на котором выходят архивные записи этнических диаспор США.

Разговор с валторнистом Григорием Волковым о валторне и смысле исполнительства. Или беседа с Йеном Нагоски, основателем лейбла Canary Records, на котором выходят архивные записи этнических диаспор США. Художества. Интервью с куратором отдела русского искусства музея Ван Аббе, историком авангарда Виллемом Ян Рендерсом – собственно, о русском авангарде. Или рассказ фотографа и куратора Александра Ляпина об украинском фотографе Викторе Марущенко (он умер в конце сентября).

Интервью с куратором отдела русского искусства музея Ван Аббе, историком авангарда Виллемом Ян Рендерсом – собственно, о русском авангарде. Или рассказ фотографа и куратора Александра Ляпина об украинском фотографе Викторе Марущенко (он умер в конце сентября). Грибы и лес. Разговор с Павлом Пепперштейном, дизайнером лэнд-арт-выставки “Ча ща”, которую галерея JART открыла в лесу. Или фрагмент из исследования Оларда Диксона “Мистерии Мухомора. Волшебный гриб в традиционной культуре на примере ритуальной практики шаманов Сибири и Крайнего Севера” (изд-во Treemedia).

Разговор с Павлом Пепперштейном, дизайнером лэнд-арт-выставки “Ча ща”, которую галерея JART открыла в лесу. Или фрагмент из исследования Оларда Диксона “Мистерии Мухомора. Волшебный гриб в традиционной культуре на примере ритуальной практики шаманов Сибири и Крайнего Севера” (изд-во Treemedia). Философия. Эссе Квентина Мейясу “Имманентность потустороннего Мира”. Или разговор с немецко-американским антропологом Тобиасом Рисом о том, в каком смысле он не знает, что такое человек.

Эссе Квентина Мейясу “Имманентность потустороннего Мира”. Или разговор с немецко-американским антропологом Тобиасом Рисом о том, в каком смысле он не знает, что такое человек. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок