Богатая Алена и св. великомученица Екатерина

Доброе утро!

Сегодня в Киеве состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. На церемонии ожидаются делегации иностранных государств (пять из которых будут представлены президентами), приглашены все бывшие президенты Украины, кроме Януковича, представителей России не звали. В остальном так:

Вице-канцлер Австрии подал в отставку после публикации видео, на котором он обещает некоей русской даме преференции в бизнесе в обмен на финансовую поддержку его партии. В стране пройдут досрочные парламентские выборы.

В Екатеринбурге мэр поговорил с защитниками сквера, губернатор пообещал обнародовать перечень альтернативных мест для строительства церкви, полиция возбудила уголовное дело о нападении на полицейских.

Премьер Армении Никол Пашинян призвал граждан блокировать суды – это реакция на освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

В Египте 17 человек пострадали из-за взрыва рядом с туристическим автобусом.

Ибица-гейт

В пятницу вечером немецкие издания Suddeutsche Zeitung (нем.) и Spiegel (англ.) опубликовали видео, снятое в июле 2017 года на Ибице. На видео лидер крайне правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (вскоре он станет вице-канцлером) и его помощник (в будущем – глава парламентской фракции Партии свободы) Йоханн Гуденус беседуют с некой Аленой – предположительно богатой россиянкой с латвийским гражданством.

Алена якобы хочет инвестировать в австрийскую экономику и выражает желание взять под контроль одну из крупнейших австрийских газет, Kronen Zeitung. Будущий австрийский вице-канцлер обещает ей госконтракты в обмен на поддержку, объясняет, как поддержать партию финансово в обход государственного мониторинга, мечтает о том, чтобы навести порядок в австрийских медиа и сделать все, как у Виктора Орбана в Венгрии. Замечательный в своем роде разговор, но Алена была, вероятно, подсадной уткой. Немецкие медиа не называют своего информатора, но в аутентичности записи сомнений нет.

В течение суток после публикации видео Штрахе и Гуденус объявили об отставке со всех партийных и государственных постов. Австрийская прокуратура занялась проверкой видео. Протестующие, собравшиеся в субботу у резиденции канцлера в Вене, требовали новых выборов (и хотя бы одной ночи на Ибице).

Правительственная коалиция Австрийской народной партии и Партии свободы распалась. После консультаций между президентом Австрии Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем было объявлено (англ.) о проведении досрочных парламентских выборов – предположительно, в начале сентября. Как страна будет управляться до этого времени, пока не ясно: оппозиция требует отнять министерские портфели у представителей Партии свободы (а это МВД и министерство обороны).

Никому легче не стало

Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Собравшиеся требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки. Защитники сквера напомнили мэру, что в Крыму референдум умудрились организовать за две недели, на что тот заметил, что “в Англии референдум провели – легче никому не стало”. Убрать забор из сквера он тоже не согласился.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал обнародовать список других мест для строительства церкви.

Сторонники строительства церкви провели молебен. Восьмерым защитникам сквера сократили срок административных арестов, однако возбуждены уголовные дела по факту нападения на полицейских и протестующих.

Бывшие президенты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников заблокировать здания всех судов в республике. В полдень он выступит с речью о необходимости реформирования судебной системы. То, что этот призыв прозвучал именно сейчас, объясняется широким недовольством, которое вызвало решение суда в Ереване освободить из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя в стране и коррупции.

Для контраста – симпатичный материал о бывшем президенте Грузии Михаиле Маргвелашвили, который после ухода со своего поста отправился не в тюрьму, а в деревню, где сдает комнаты туристам и плотничает.

Дни памяти

В воскресенье отмечался Всемирный день памяти умерших от СПИДа. По данным Роспотребнадзора, с момента первого зафиксированного случая заражения в 1987 году в России умерли почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных. Сейчас в России, по данным ведомства, живут чуть более миллиона ВИЧ-положительных людей. Для борьбы с распространением ВИЧ важна диагностика, но тут бывают проблемы: накануне дня памяти несколько жительниц Новосибирска пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ – они принадлежат к “Народному совету Новосибирска”, члены которого считают, что СССР до сих пор существует, а ВИЧ, соответственно, – нет. Вот здесь – история “берлинского пациента”, первого в мире человека, излечившегося от ВИЧ.

В субботу прошли акции памяти, приуроченные к 75-летию депортации крымских татар. Избранный президент Украины выразил уверенность в способности страны "освободить родину крымских татар от оккупации". В Симферополе акция памяти прошла под наблюдением 20 полицейских, в Москве возле Красной площади задержали Тимура Каримова, который стоял в одиночном пикете с плакатом против преследований крымских татар. Почитайте истории депортированных и их потомков: раз, два, три.

Прочее

В Египте при взрыве у туристического автобуса рядом с пирамидами Гизы пострадали 17 человек.

Граждане Швейцарии на референдуме высказались за ужесточение правил владения оружием.

Бундестаг признал антисемитским движение BDS, выступающее за бойкот израильских товаров и санкции в отношении этой страны.

“Евровидение” в следующем году пройдет в Нидерландах – представитель этой страны Дункан Лоуренс выиграл конкурс в Тель-Авиве (несмотря на якобы нарушение правил).

Семь ссылок

История. Рассказ о боевой медицинской деятельности врача-ГРУшника Федора Михайлова (1889–1942), который вел подрывную работу в оккупированной нацистами Славуте. Или материал к 70-летию разделения Германии: Ольга Федянина пишет о деятелях культуры, которые вынуждены были решать в 1949 году, где им остаться.

Картинки движущиеся и статичные. Разговор с актрисой Ксенией Раппопорт – о съемках в фильме “Пражская оргия” по роману Филипа Рота и мрачных российских реалиях. Или отличный путеводитель по Венецианской биеннале.

Злободневное. Интервью с отсидевшей по делу ЮКОСа Светланой Бахминой – о положении женщин в российской тюрьме. Или анонимный монолог бывшего оперативника ФСБ – об особенностях работы на Кавказе, пытках и повальных госизменах в научной среде.

Бонус. Новый текст на “Полке” – Лев Оборин рассказывает о “Случаях” Даниила Хармса.

Искренне Ваши,

Семь Сорок