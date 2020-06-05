Рыбаков и Кончаков: рицин приснился

Доброе утро!

Управление Министерства культуры по Приволжскому федеральному округу заказывает утилизацию портретов Путина и Медведева – на это выделено целых 43 тысячи рублей, хотя для такого дела наверняка нашлись бы волонтеры (группа социолога Сергея Белановского даже предсказывает массовые протесты). Но пока так:

Кремлевские политтехнологи рекомендуют продвигать “всенародное одобрение” поправок к Конституции как “праздник победы над эпидемией”. Прирост новых случаев Covid-19 держится на прежнем уровне.

В Москве и Петербурге продолжились задержание на одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара. Мосгорсуд сократил ему срок ареста на 5 дней, он выйдет в воскресенье.

Чехия высылает двух сотрудников российского посольства по итогам “рицинового скандала”.

Протесты в США продолжаются, сегодня в их поддержку пройдут акции по всему миру.

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Праздник победы над эпидемией

Кремлевские политтехнологи подготовили план агитации к голосованию по поправкам к Конституции "в свете опыта пандемии": "Голосование теперь – это не просто грандиозное историческое событие, это символ возвращения к нормальной жизни. Это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый", – говорится в методичке. КПРФ, со своей стороны, начала агитацию против поправок; главные претензии к этому голосованию перечислены тут. А конца эпидемии пока не видно.

По официальным данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8726 – чуть меньше, чем сутками ранее. Всего в России почти 450 тысяч инфицированных, 212 тысяч из них поправились. Общее число умерших составляло на утро пятницы 5528, за день в Москве скончались еще 58 человек.

Впрочем, в цифры смертности верить невозможно: все герои репортажа о вспышке коронавируса в Республиканской клинической больнице в Уфе, которые потеряли близких (врачей и пациентов больницы), говорят, что в статистику смертности их родственники не попали. В неофициальном списке памяти, которые ведут российские медики, сейчас 359 имен – вот рассказ об одной из жертв, сотруднице поликлиники в Переславле-Залесском Галине Олейник. В Петербурге, по официальным данным, болен каждый пятый сотрудник скорой помощи. Российские благотворительные фонды закупили средства защиты для врачей на 200 млн рублей. Губернатор Томской области при этом обвиняет в беспечности заболевших врачей и не видит необходимости в страховых выплатах.

Вот репортаж из Северодвинска, где вспышка эпидемии связана не с больницами, а с военными заводами и судоверфями – город с сегодняшнего дня закрыт на карантин.

От проведения парада Победы 24 июня отказались в связи с эпидемией всего три города – Белгород, Орел и Пермь. В 28 городах России, где ситуация намного хуже, парады состоятся. Московский мэр пообещал “более радикальное” смягчение ограничительных мер на следующей неделе.

Недовольны все

Вокруг света

Несмотря на то, что число новых случаев инфицирования Covid-19 по всему миру сейчас растет быстрее, чем раньше, пандемия обсуждается все меньше и меньше – и в основном в ключе возвращения к “нормальной жизни”. Евросоюз открывает внутренние границы к 15 июня (хотя между некоторыми странами сообщение уже открыто), но внешние границы ЕС останутся закрытыми как минимум до 1 июля.

Решающий раунд переговоров между Великобританией и ЕС об отношениях после брекзита закончился ничем; вероятность того, что после 31 декабря 2020 года Лондон и Брюссель перейдут в торговле на условия ВТО, все выше.

Чехия по итогам “рицинового скандала” высылает из страны двух сотрудников российского посольства. Их имена официально не назывались, но это и.о. главы Россотрудничества Андрей Кончаков и сотрудник Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков. Как пояснил на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш, информацию о приезде в Прагу “агента с рицином” и планируемых покушениях на чешских политиков передал чешским спецслужбам сотрудник российского посольства (видимо, из желания подсидеть коллегу). "Все произошедшее было результатом внутренней борьбы между сотрудниками российского посольства”, – сказал Бабиш. Вопрос о том, был ли рицин или его придумали, остается открытым. Российский МИД обвинил чешскую сторону в “непорядочности”. Wer, как говорил Ницше, spricht?

Солярка меж тем плавно движется к Карскому морю (вот репортаж с места). Владелец “Норникеля” Владимир Потанин обещал Путину устранить последствия экологической катастрофы за счет компании, но уже пошли слухи о ее возможной национализации.

Ссылки для чтения

Русская классика. Интервью с филологом Михаилом Макеевым, автором новой биографии Афанасия Фета. Или впечатления Константина Львова от изучения черновых набросков к “Преступлению и наказанию”.

Интервью с филологом Михаилом Макеевым, автором новой биографии Афанасия Фета. Или впечатления Константина Львова от изучения черновых набросков к “Преступлению и наказанию”. Ленинградское. Рассуждения Игоря Хадикова о местном колорите “Беспредметной юности” Андрея Николева. Или эссе Валерия Шубинского о том, какой была Елена Шварц в стихах и жизни.

Рассуждения Игоря Хадикова о местном колорите “Беспредметной юности” Андрея Николева. Или эссе Валерия Шубинского о том, какой была Елена Шварц в стихах и жизни. История. Очередной эпизод из серии статей Дмитрия Левчика о Смутном времени: за кого на самом деле выступало “второе народное ополчение” Минина и Пожарского и почему то, что рассказывают в школе об избрании на царство Михаила Романова – неправда. Или отрывок из воспоминаний Бориса Энгельгардта, во время Февральской революции исполнявшего должность коменданта Петрограда (изд-во РХГА).

Очередной эпизод из серии статей Дмитрия Левчика о Смутном времени: за кого на самом деле выступало “второе народное ополчение” Минина и Пожарского и почему то, что рассказывают в школе об избрании на царство Михаила Романова – неправда. Или отрывок из воспоминаний Бориса Энгельгардта, во время Февральской революции исполнявшего должность коменданта Петрограда (изд-во РХГА). Кино и театр. Рекомендации киноведа Всеволода Коршунова о том, как смотреть фильмы Микеланджело Антониони. Или речь Ежи Гротовского, произнесенная по окончании мастер-классов в “Один Театре” в Холстебро в июле 1969 года.

Рекомендации киноведа Всеволода Коршунова о том, как смотреть фильмы Микеланджело Антониони. Или речь Ежи Гротовского, произнесенная по окончании мастер-классов в “Один Театре” в Холстебро в июле 1969 года. Взросление и старение. Гипотезы о том, почему возраст вступления в пубертат у людей снижается уже вторую сотню лет, и что с этим делать. Или фрагмент из книги Полины Лосевой “Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок