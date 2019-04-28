Доброе утро!

В России почему-то не прекращаются пожары: в Москве горело (несильно) строящееся здание Следственного комитета, в Воронежской области сгорел склад торговой сети “Магнит”, без работы остались 900 человек. В остальном так:

Путин пригрозил упростить процедуру получения российского гражданства для всех украинцев. Избранный президент Украины обещал предоставлять украинское гражданство россиянам, готовым бороться “за нашу и вашу свободу”.

В Калифорнии один человек погиб и трое получили ранение при нападении на синагогу.

На Шри-Ланке арестованы главные подозреваемые в организации пасхальных терактов.

На парламентских выборах в Испании лидируют, но не получают большинства социалисты. Крайне правые тоже проходят в парламент.

Обмен населением

Президент России, выступая на пресс-конференции в Пекине, сказал, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил ему в фейсбуке: “Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех”. Зеленский перечислил права и свободы, которые дает российское гражданство: “Право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека”.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала указ Путина о паспортах “традиционной КГБшной тактикой”.

Российский телеканал НТВ тем временем анонсировал шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущего (оно было снято в 2011 году, соведущей Зеленского является Татьяна Лазарева, пропавшая с российских федеральных телеканалов после протестов 2011–2012 годов, в которых она активно участвовала), а суд в Москве арестовал украинского бизнесмена, бывшего депутата Верховной Рады Павла Климовца (взятка в особо крупном размере).

Левая Монстрация

В Москве 1 мая пройдет Монстрация – зародившееся в Новосибирске шествие под абсурдными лозунгами присоединится к традиционному для 1 мая Левому маршу.

В Москве у метро “Марьина Роща” прошел пикет либератарианцев против пыток в ФСБ (согласованный).

Студент ВШЭ оштрафован на 150 рублей за участие в акции “Он нам не царь” год назад в Москве.

Машинист из Красноярского края арестован по делу Свидетелей Иеговы.

Росгвардия готовит законопроект, который позволит ей засекретить ее закупки (чтобы всяким навальным неповадно было их расследовать).

Теракты

Во время вооруженного нападения на синагогу в пригороде Сан-Диего, штат Калифорния, погибла женщина, еще три человека ранены – среди них раввин и ребенок. Накануне нападавший, 19-летний белый американец Джон Эрнст, опубликовал в фейсбуке антисемитское заявление.

Неизвестный открыл огонь недалеко от баптистской церкви в Балтиморе. Один человек погиб, шестеро получили ранения. Мотивы пока неясны.

Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двоих главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля во время празднования католической Пасхи. В пятницу при попытке задержания группы подозреваемых погибли 15 человек, в том числе шестеро детей. С сегодняшнего дня в стране запрещено носить закрывающую лицо одежду.

По данным источников британской The Telegraph, боевики ИГ меняют тактику. Теперь они будут организовывать нападения на популярных курортах в странах Азии и Африки.

Прочее

На парламентских выборах в Испании лидируют социалисты, не набирая при этом абсолютного большинства. В парламент проходят также крайне правые. Явка превысила 70%.

Президент США опять не пришел на традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Вместо этого он выступил на митинге своих сторонников в штате Висконсин и в своей речи опять назвал СМИ "врагами народа" и "обманщиками".

Евросоюз окончательно отказался от купюры в 500 евро.

Шесть ссылок

Кино. Дневник только что завершившегося Московского кинофестиваля (он уже второй год проходит в апреле) или интервью с кинодраматургом и режиссером Александром Миндадзе – к его 70-летию.

Разговоры о книжках. Беседа с Людмилой Петрушевской – к выходу сборника ее рассказов “Нагайна, или Измененное время” или интервью с Ниной Хрущевой к выходу русской версии ее книги “Пропавший сын Хрущева или когда ГУЛАГ в головах” о судьбе летчика Леонида Хрущева, сына Никиты Сергеевича.

Нефть и меланхолия. Репортаж о природном парке “Нумто” и одноименной деревне ханты, которые оказались в центре интересов “Сургутнефтегаза”. Или рассказ об эмоциях, которые люди больше не испытывают (что такое, например, ацедия?).

Искренне Ваши,

Семь Сорок