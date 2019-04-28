Доброе утро!
В России почему-то не прекращаются пожары: в Москве горело (несильно) строящееся здание Следственного комитета, в Воронежской области сгорел склад торговой сети “Магнит”, без работы остались 900 человек. В остальном так:
- Путин пригрозил упростить процедуру получения российского гражданства для всех украинцев. Избранный президент Украины обещал предоставлять украинское гражданство россиянам, готовым бороться “за нашу и вашу свободу”.
- В Калифорнии один человек погиб и трое получили ранение при нападении на синагогу.
- На Шри-Ланке арестованы главные подозреваемые в организации пасхальных терактов.
- На парламентских выборах в Испании лидируют, но не получают большинства социалисты. Крайне правые тоже проходят в парламент.
Обмен населением
Президент России, выступая на пресс-конференции в Пекине, сказал, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил ему в фейсбуке: “Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех”. Зеленский перечислил права и свободы, которые дает российское гражданство: “Право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека”.
Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала указ Путина о паспортах “традиционной КГБшной тактикой”.
Российский телеканал НТВ тем временем анонсировал шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущего (оно было снято в 2011 году, соведущей Зеленского является Татьяна Лазарева, пропавшая с российских федеральных телеканалов после протестов 2011–2012 годов, в которых она активно участвовала), а суд в Москве арестовал украинского бизнесмена, бывшего депутата Верховной Рады Павла Климовца (взятка в особо крупном размере).
Левая Монстрация
- В Москве 1 мая пройдет Монстрация – зародившееся в Новосибирске шествие под абсурдными лозунгами присоединится к традиционному для 1 мая Левому маршу.
- В Москве у метро “Марьина Роща” прошел пикет либератарианцев против пыток в ФСБ (согласованный).
- Студент ВШЭ оштрафован на 150 рублей за участие в акции “Он нам не царь” год назад в Москве.
- Машинист из Красноярского края арестован по делу Свидетелей Иеговы.
- Росгвардия готовит законопроект, который позволит ей засекретить ее закупки (чтобы всяким навальным неповадно было их расследовать).
Теракты
- Во время вооруженного нападения на синагогу в пригороде Сан-Диего, штат Калифорния, погибла женщина, еще три человека ранены – среди них раввин и ребенок. Накануне нападавший, 19-летний белый американец Джон Эрнст, опубликовал в фейсбуке антисемитское заявление.
- Неизвестный открыл огонь недалеко от баптистской церкви в Балтиморе. Один человек погиб, шестеро получили ранения. Мотивы пока неясны.
- Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двоих главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля во время празднования католической Пасхи. В пятницу при попытке задержания группы подозреваемых погибли 15 человек, в том числе шестеро детей. С сегодняшнего дня в стране запрещено носить закрывающую лицо одежду.
- По данным источников британской The Telegraph, боевики ИГ меняют тактику. Теперь они будут организовывать нападения на популярных курортах в странах Азии и Африки.
Прочее
- На парламентских выборах в Испании лидируют социалисты, не набирая при этом абсолютного большинства. В парламент проходят также крайне правые. Явка превысила 70%.
- Президент США опять не пришел на традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Вместо этого он выступил на митинге своих сторонников в штате Висконсин и в своей речи опять назвал СМИ "врагами народа" и "обманщиками".
- Евросоюз окончательно отказался от купюры в 500 евро.
Шесть ссылок
- Кино. Дневник только что завершившегося Московского кинофестиваля (он уже второй год проходит в апреле) или интервью с кинодраматургом и режиссером Александром Миндадзе – к его 70-летию.
- Разговоры о книжках. Беседа с Людмилой Петрушевской – к выходу сборника ее рассказов “Нагайна, или Измененное время” или интервью с Ниной Хрущевой к выходу русской версии ее книги “Пропавший сын Хрущева или когда ГУЛАГ в головах” о судьбе летчика Леонида Хрущева, сына Никиты Сергеевича.
- Нефть и меланхолия. Репортаж о природном парке “Нумто” и одноименной деревне ханты, которые оказались в центре интересов “Сургутнефтегаза”. Или рассказ об эмоциях, которые люди больше не испытывают (что такое, например, ацедия?).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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