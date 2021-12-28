Россия без Финнегана

Доброе утро!

Жириновский сказал по телевизору, что России следовало бы начать бомбить Украину в новогоднюю ночь – часа в четыре утра, когда все уже напьются. В Минобороны России говорят то же самое, только наоборот:

Замминистра обороны России напомнил военным атташе иностранных государств, что НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией.

В Беларуси представили поправки к конституции. Сегодня Путин может провести очередную встречу с Лукашенко в Петербурге.

Суд в Карелии увеличил срок бывшему главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву с 13 до 15 лет.

Флейтиста “Аквариума” Брайана Финнегана выдворили из России, продержав ночь в каталажке в аэропорту.

На спусковом крючке войны

Российские официальные власти публично не комментируют призывы “присоединять” и “бомбить” Украину, прозвучавшие из уст главы Чечни и депутата Жириновского. Напротив, замминистра обороны России Александр Фомин объяснил на брифинге для военных атташе и сотрудников иностранных посольств, что это НАТО готовит полномасштабный военный конфликт с Россией.

Американская Washington Post пишет со ссылкой на данные американской разведки, что российское наступление на Украину начнется со стороны Азовского моря, и здесь руководитель мониторинговой группы "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко объясняет, почему это, скорее всего, правда.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отмечает, что современные войны ведутся не массой на массу, а на уровне высокоточного оружия, радиоэлектронной разведки, авиации и мелких десантно-диверсионных групп – и руководство Украины, по его мнению, не обращает достаточного внимания на эти вещи.

В России своя борьба

Петрозаводский районный суд Карелии увеличил срок главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву – с 13 до 15 лет колонии строгого режима. Общественность восприняла это с ужасом; защита обжалует приговор и будет добиваться полного оправдания Дмитриева. Уголовное преследование историка сталинских репрессий продолжается уже пять лет, “Мемориал” считает Дмитриева политзаключенным.

Впрочем, у самого “Мемориала” дела идут не блестяще: сегодня Верховный суд России продолжит рассмотрение дела о его ликвидации. Накануне “Ветераны России”, недавно успешно изгнавшие из России рэпера Моргенштерна, обратились в Генпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство и сотрудников “Мемориала” за “отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР” (речь идет о том, что в списках репрессированных, которые составляет “Мемориал”, обнаружились лица, сотрудничавшие с нацистами во время войны – как будто это сотрудничество задним числом оправдывает вынесенные в отношении них неправосудные приговоры). На этом фоне Минобороны РФ отказалось убрать барельеф со Сталиным с Дома офицеров в центре Екатеринбурга.

Правозащитный проект “ОВД-Инфо”, сайт которого заблокирован по решению Луховицкого райсуда Москвы за распространение “экстремистских материалов”, опубликовал петицию, в которой призывает соцсети не блокировать аккаунты проекта по требованию Роскомнадзора. Здесь юрист “ОВД-Инфо” рассказывает, как ловко обошлась с ней Луховицкая прокуратура накануне судебного заседания о блокировке сайта, и объясняет, зачем это было сделано. Сам проект называет постановление суда “актом государственной цензуры”. Вот краткий рассказ о десятилетней истории “ОВД-Инфо”, помогавшего задержанным на мирных акциях.

Корреспондент Русской службы “Би-би-си” Андрей Захаров, ранее включенный в список “физических лиц, выполняющих функции СМИ – иностранного агента”, уехал из Москвы в Лондон, заметив за собой “беспрецедентную слежку”. Он не понимает, связывать ли ее с “иноагентским” статусом или с расследованием о хакерах из Evil Corp, которое он готовил. Накануне Кадыров сказал на пресс-конференции, что журналистов, объявленных российскими властями “иностранными агентами”, “нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары”.

За какие грехи в Россию не впустили флейтиста “Аквариума” Брайана Финнегана, понять вообще невозможно. Борис Гребенщиков сказал на концерте в Москве, что Финнеган просидел “в кутузке” московского аэропорта всю ночь, после чего его отправили – за его же счет – обратно в Великобританию. Финнеган – гражданин Великобритании, он играет в “Аквариуме” уже 15 лет. БГ прокомментировал случившееся песней “Мое имя пыль”.

“Изменники родины” и прочие навальнисты

Бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, продлили арест до 7 апреля. К тому моменту он проведет в “Лефортове” 1 год и 9 месяцев. Сестру и девушку Сафронова в зал суда не пустили. Вину он не признает.

Семья физика Виктора Кудрявцева, работавшего в одном из институтов “Роскосмоса” и обвиненного в госизмене якобы за передачу в Бельгию технологий российского гиперзвукового оружия, отказалась прекращать дело в связи с его смертью. Кудрявцев просидел в “Лефортове” год и два месяца, после чего его отпустили под подписку – лечить рак легких (вернее, умирать от него). Кудрявцев умер в апреле в возрасте 77 лет. Родственники хотят добиться полного его оправдания.

Суд в Уфе прекратил административное дело об “иностранных агентах” против бывшего координатора местного штаба Навального Лилии Чанышевой. Сейчас она находится в московском СИЗО по уголовному делу о “создании экстремистского сообщества” (то есть сети региональных штабов Навального), к ней не допустили уже четырех адвокатов. Наказание по этой статье – до 10 лет.

Прокурор запросил 8 лет колонии участнику московской январской акции в поддержку Навального за то, что он кинул куда-то файер (предположительно, в сотрудников правоохранительных органов).

Российские будни

В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года, то есть провели по этому вопросу семинар в Подмосковье. В качестве главной задачи на семинаре называлось “обеспечение легитимности” избрания Путина. Других вариантов нет.

По данным центра “Досье”, Наталья Попова – ближайшая подруга дочери Путина Катерины Тихоновой – за несколько лет вошла в правление шести компаний с государственным участием, а в декабре ради нее даже учредили специальную госдолжность – бизнес-омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров.

По подсчетам “Важных историй”, с 2017 года российские чиновники приватизировали более 100 элитных квартир, причем в нескольких случаях им передавали целые дома. По закону на жилье от государства могут рассчитывать только те, у кого его нет, но на деле для многих эти квартиры оказываются третьими или даже четвертыми. В то же время, известны случаи, когда государство через суд выселяет неинтересных ему бывших госслужащих, хотя жить им действительно больше негде.

По данным источников “Коммерсанта”, Кремль планирует активнее привлекать к госслужбе казаков: их будут ставить на охрану лесов вместо лесников, а уже в 2022 году появится первый казачий батальон Росгвардии.

Около 30 российских правозащитных организаций подписали обращение с критикой внесенного в Госдуму законопроекта об ужесточении наказаний за пытки: законопроект предусматривает простое увеличение максимального срок наказания на два года, тогда как правозащитники требуют выделить пытки в отдельную статью (сейчас это просто “превышение должностных полномочий”).

По данным "Левада-Центра", 86% россиян считают, что за полуобнаженные фотографии на фоне церквей следует наказывать – но мягко, штрафом.

В Москве в возрасте 35 лет умер основатель националистского сайта “Спутник и погром” Егор Просвирнин. Он выпал из окна квартиры на Тверском бульваре в голом виде. Его сайт был заблокирован в России в 2017 году.

Эпидемия коронавируса, по данным российского оперативного штаба, продолжает идти на спад: 23 210 новых случаев за сутки и 937 смертей. Что происходит на самом деле, узнаем, когда Росстат подведет итоги года.

Неприкосновенный

В Беларуси опубликовали проект изменений и дополнений в Конституцию. Документ дает Лукашенко право избираться еще на два срока, после чего ему гарантируется пожизненная неприкосновенность. Поправки также закрепляют статус Всебелорусского народного собрания (оно даже может сместить с должности президента, только процедура очень сложная). Заодно из конституции исчезло положении о нейтральности и безъядерности Беларуси, но зато появились патриотизм, священная роль Великой Отечественной войны и брак как союз между мужчиной и женщиной. Сегодня Лукашенко, вероятно, проведет очередную встречу с Путиным в Петербурге, где и доложит ему об успехах.

Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за "разжигание социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия" и "призывы к действиям против нацбезопасности" (он озвучивал ролики для белорусской оппозиции). Вот интервью с его матерью.

В Пружанах милиция задержала активистку Елену Гнаук за "бчб-пикет возле своего дома". Пикетом силовики посчитали пост пенсионерки в инстаграме с фотографией тряпок белого и красного цвета. Гнаук уже и так отбывает три года “домашней химии” по “хороводному делу”, отягченному “угрозами” старшему прокурору Брестской прокуратуры.

Вокруг света

В Афганистане талибы запретили водителям возить женщин без хиджабов. Поездки на расстоянии более чем 72 км могу совершаться только в сопровождении мужчин.

О новом премьере Болгарии Кириле Петкове – 41-летнем бизнесмене, неожиданно выигравшем парламентские выборы – читайте здесь.

В Испании приостановлен процесс натурализации потомков сефардов, изгнанных из страны более 500 лет назад, – в связи с многочисленными коррупционными скандалами (паспорта то и дело получают люди, не имеющие к сефардам ни малейшего отношения). Недавно сефардский паспорт – правда, португальский – получил Роман Абрамович; местная пресса сильно сомневается (и не без оснований) в его сефардских корнях.

Шесть ссылок

Ленинградские вещи. Рассказ о единственной известной записной книжке Константина Вагинова и детективная история расшифровки текста на ее последней странице. Или история приемника Telefunken, принадлежавшего Даниилу Хармсу.

Рассказ о единственной известной записной книжке Константина Вагинова и детективная история расшифровки текста на ее последней странице. Или история приемника Telefunken, принадлежавшего Даниилу Хармсу. Сибирские легенды. К годовщине восстания декабристов – рассказ о фольклоре, порожденном их присутствием в Сибири. К годовщине со дня смерти Мандельштама – перечень вымышленных и реальных отчетов о том, как он погиб, с нынешними фотографиями соответствующих мест.

К годовщине восстания декабристов – рассказ о фольклоре, порожденном их присутствием в Сибири. К годовщине со дня смерти Мандельштама – перечень вымышленных и реальных отчетов о том, как он погиб, с нынешними фотографиями соответствующих мест. Балет и танец. Рассказы бывших артистов балета о том, как они уходят на пенсию в России. Или разговор Павла Гершензона и Дмитрия Ренанского о танцевальном театре Пины Бауш, приуроченный к гастролям ее труппы в Петербурге.

Искренне Ваши,

Семь Сорок