Видишь клетку?

Доброе утро!

Сегодня исполняется 20 лет терактам “Аль-Каиды” в Нью-Йорке и Вашингтоне, жертвами которых стали почти три тысячи человек. Война с террором, объявленная после них, не окончена, несмотря на вывод американских войск из Афганистана. В новостях так:

Челябинские анархисты приговорены к 2 и 2,5 годам колонии за баннер “ФСБ – главный террорист”.

Студентам СПбГУ предложили “пофальсифицировать выборы” за 15 тысяч рублей; спамеры начали рассылать фальшивые рекомендации для “Умного голосования”.

Беларусь и Россия начали совместные учения “Запад – 2021”.

Талибы убили брата вице-президента Афганистана.

Предвыборная агония

В МИД России вызвали посла США в Москве Джона Салливана, чтобы сообщить ему о недопустимости вмешательства в думские выборы (по мысли российских властей, оно состоит в наличии приложения “Навальный” в AppStore и Google Play).

Сторонникам Навального, чьи адреса были украдены с сайта free.navalny или добыты иными способами, начали приходить фальшивые рекомендации в рамках стратегии “Умного голосования” (команда Навального обещает опубликовать свои списки непосредственно перед выборами, когда уже нельзя будет снять никаких кандидатов). В части писем – помимо фиктивного адреса отправителя – допущены ошибки в партийной принадлежности “рекомендуемых” кандидатов. Здесь стратегию “Умного голосования” оценивает (как здравую и логичную) представитель движения за права избирателей “Голос”.

В Ростове-на-Дону на 10 суток арестован главред местного издания “Голос” Игорь Хорошилов – он написал у себя в фб пост об "Умном голосовании" (“распространение экстремистских материалов”).

К участию в концерте в честь Дня города в Москве не допущены 13 человек – четверо сотрудников хоровой капеллы, три человека из Государственного оркестра им. Светланова и шесть человек из команды режиссеров. Все они либо принимали участие в митингах в поддержку Навального, либо регистрировались на сайте free.navalny. Полиция пришла к родителям секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова в связи с тем, что он регистрировался на сайте “Умного голосования”.

Московский муниципальный депутат Илья Яшин, не допущенный на довыборы в Мосгордуму, рассказал, что на выборы в Госдуму от "Партии роста" выдвигается его "двойник" по имени Алексей Яшин. Агитационные кубы с надписью “Яшин” расставлены по всему Перовскому избирательному округу Москвы.

Студентам СПбГУ предложили 15 тысяч рублей за трехдневную работу по вбросам бюллетеней за "Единую Россию" на выборах в Заксобрание Петербурга в округе, где выдвигается кандидат от "Яблока" Борис Вишневский и двое его двойников.

“Единая Россия” продолжает предугадывать народные чаяния перед выборами: через несколько дней после изнасилования и убийства рецидивистом двух школьниц в Киселевске Кемеровской области в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Команда Навального, со своей стороны, рассказывает о квартире в пригороде Бергамо, принадлежащей дочери космонавтки и депутата Валентины Терешковой (именно ее стараниями Путин обнулил свои президентские сроки в прошлом году). Саму Терешкову с этим итальянским городом тоже связывают тесные отношения.

Политические процессы продолжаются

Участницу Pussy Riot Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу". “Нас всех приучают бояться. “Видишь клетку? Будешь плохо себя вести – окажешься в ней”. Но клетка, сделанная из страха, хуже, чем клетка, сделанная из стекла и железа. Я знаю это, потому что была в последней”, – сказала она в последнем слове.

В Челябинске суд приговорил анархиста Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к 2,5 и двум годам колонии соответственно (прокурор просил по шесть). Их вина в том, что они вывесили баннер “ФСБ – главный террорист” в поддержку осужденных по делу “Сети”. Дело против Цибуковского и его жены дважды закрывали за отсутствием состава преступления, но потом возбуждали вновь.

В отношении московского подростка Серафима Кравчука возбуждено уголовное дело о нападении на машину с правительственными номерами АМР на митинге 23 января в поддержку Навального (полгода с лишним искали человека, и он уже частично признал вину).

Бывший координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин рассказал в суде об избиении во время обыска в его квартире. Ворсина судят по “дадинской статье” за неоднократные нарушения на митингах.

В Иркутске 12-летнего школьника не пустили на уроки из-за прически с хвостиком на макушке (длинная челка ему мешала). Вместо уроков его шесть часов песочили в кабинете психолога, выясняя попутно, не транссексуал ли он (ребенок не знал, кто такие транссексуалы – теперь узнает).

В интегрируемой Беларуси

Суд оштрафовал минчанку Викторию Левину на $921 за бело-красно-белый цвет волос. Судья нашла прическу обвиняемой “очень интересной и оригинальной” и, соответственно, высоко ее оценила.

Президент Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, накануне дисквалифицированный на пять лет Международной федерацией хоккея, ушел в отставку. Основанием для дисквалификации было его участие в дискриминации спортсменов по политическим мотивам.

Вот история россиянки Ирины Викхольм, которая с мая сидит в СИЗО в Бресте за твит со словами “очередное преступление Лукашенко” (у нее 69 подписчиков). У Ирины нет близких родственников, в Бресте она жила без официальной регистрации, работала сиделкой и снимала квартиру, в которой с ней жили четыре кота.

Вот интересная оценка “интеграционной встречи” Лукашенко и Путина (политолог Павел Усов считает, что Путину пресс-конференция об углублении и расширении интеграции была нужна для демонстрации символической геополитической победы перед выборами), а вот рассказ о совместных российско-белорусских учениях “Запад – 2021”: они очень крупные и наступательные. Сопредельные с Беларусью страны опасаются провокации, президент Украины уже не то что опасается, а прямо говорит о большом риске войны с Россией.

Вокруг света

В Верховной Раде Украины огласили итоги парламентского расследования по делу о задержании бойцов "ЧВК Вагнера" под Минском. То, что вагнеровцев вербовало Главное управление разведки Украины, подтвердилось, а почему они не попали в Украину, как планировалось, так и осталось непонятным.

В столице Туркменистана Ашхабаде полиция занялась отловом людей в шортах. Чем провинились шорты, не объясняется – просто нельзя их носить, и всё.

Талибы убили Рохуллу Салеха – старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после бегства из страны президента Ашрафа Гани.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 18 341. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 102 тысячи; официальное число жертв достигло к утру пятницы 191 165 человек (+789 за сутки). Почему показатели суточной смертности уже второй месяц остаются практически неизменными и очень высокими, здесь объясняет биолог Алексей Куприянов (манипуляция данными).

По данным вице-премьера Голиковой, число полностью привитых россиян почти достигло 40 миллионов. Это не густо, но в России уже началась кампания по ревакцинации – насколько это разумно, рассказывается здесь.

Дания первой из европейских стран почти полностью отказалась от коронавирусных ограничений (в стране привито 73% населения). В Вильнюсе отмены ограничений требовали несколько тысяч митингующих, но к Сейму их не пропустили.

Ссылки для чтения

Великое десятилетие. Отрывок из книги немецкого философа и публициста Вольфрама Айленбергера “Время магов. Великое десятилетие философии. 1919–1929” (изд-во Ad Marginem) – о провалах и неудачах Вальтера Беньямина. Или рассказ о семействе одного из философских магов этого десятилетия, Людвига Витгенштейна.

Отрывок из книги немецкого философа и публициста Вольфрама Айленбергера “Время магов. Великое десятилетие философии. 1919–1929” (изд-во Ad Marginem) – о провалах и неудачах Вальтера Беньямина. Или рассказ о семействе одного из философских магов этого десятилетия, Людвига Витгенштейна. Зарубежные классики. Алфавит Станислава Лема – к столетию со дня рождения. Или история о том, как “Остров сокровищ” изменил мир.

Алфавит Станислава Лема – к столетию со дня рождения. Или история о том, как “Остров сокровищ” изменил мир. Советское лагерное творчество. Записки Сергея Константиновича Минина – ярого антисталиниста и обитателя нервно-психиатрического санатория “Сокольники” в 1920-х годах, – на папке с ними советский архивист пометил: “Резко антисталинского и порнографического характера”. Или рассказ о судьбе художника Михаила Соколова, создавшего десятки миниатюр в сибирском лагере.

Записки Сергея Константиновича Минина – ярого антисталиниста и обитателя нервно-психиатрического санатория “Сокольники” в 1920-х годах, – на папке с ними советский архивист пометил: “Резко антисталинского и порнографического характера”. Или рассказ о судьбе художника Михаила Соколова, создавшего десятки миниатюр в сибирском лагере. Холокост. Историк Павел Полян рассказывает, как работали зондеркоманды, уничтожавшие трупы в Бабьем Яре. Или история одной из обитательниц краковского гетто – поэтессы Зузанны Гинчанки, военные стихи которой не сохранились.

Историк Павел Полян рассказывает, как работали зондеркоманды, уничтожавшие трупы в Бабьем Яре. Или история одной из обитательниц краковского гетто – поэтессы Зузанны Гинчанки, военные стихи которой не сохранились. Украинские прогулки. Гид по архитектуре украинского модерна и львовские места Станислава Лема.

Гид по архитектуре украинского модерна и львовские места Станислава Лема. Съесть и выпить. Краткая история консервов. Или рассказ об алкоголе в средневековой Европе.

Краткая история консервов. Или рассказ об алкоголе в средневековой Европе. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок