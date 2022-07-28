Сибирская война бензопилой

Доброе утро!

Росстат опубликовал данные за второй квартал. Доходы россиян по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились не сильно, всего на 0,8%, – в отличие от численности самих россиян: если втором квартале 2021 года она сократилась на 264,2 тысячи человек, то сейчас – на 430,3. В остальном так:

После ударов украинской армии по Антоновскому мосту близ Херсона он закрыт для движения. Россия вновь обстреляла Харьков и Николаев.

Порты Одесса, Черноморск и Южный разблокированы и вернулись к работе для экспорта зерна. Первые суда с ним могут уйти уже на этой неделе.

Новым генпрокурором Украины стал Андрей Костин – депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и соратник главы офиса президента Андрея Ермака.

В отношении российского политика Владимира Кара‑Мурзы возбуждено еще одно уголовное дело – по статье о "нежелательной организации".

Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять комплектующие для них.

Литва запретила въезд патриарху Кириллу.

Военные сводки

Российская армия обстреливает из “Градов” Харьков и Харьковскую область: в ночь на среду обошлось без жертв, в ночь на четверг в городе снова слышались взрывы. В среду утром обстрелам подверглась также Днепропетровская область. Число жертв удара по жилому дому в Чугуеве 25 июля выросло до трех – спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины. В ночь на четверг воздушная тревога опять объявлялась по всей Украине, мэр Николаева сообщил о мощных взрывах в городе.

На Донбассе бои идут в районе Бахмута – вот репортаж из города и его фронтовых окрестностей. Британская разведка склонна считать, что “вагнеровцы” захватили Углегорскую ТЭС; репортаж о том, как работает воздушная разведка НАТО на восточных рубежах альянса, смотрите здесь.

В результате ударов украинской армии по Антоновскому мосту близ Херсона он был закрыт для движения: оккупационные власти признали, что в нем “добавилось дыр”. Украинская армия называет удары “филигранными”; украинский военный эксперт Сергей Грабский уверяет, что “перфорация мостовых переходов” продолжится, потому что, лишившись этого моста, Россия будет вынуждена уйти с правого берега Днепра. Как показал очередной опрос общественного мнения, абсолютное большинство украинцев выступают против сдачи территорий в обмен на мир.

По данным Spiegel, власти Германии одобрили продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000: их производство начнется прямо сейчас и займет несколько лет. США разрешили лечить раненых украинских военных в своем госпитале в Германии. О жизни украинских беженцев в Эстонии читайте тут.

Оккупированные и оккупанты

Назначенные Россией власти Запорожской и Херсонской областей продолжают подготовку к “референдумам” о присоединении к России: прибывшие на место политтехнологи проводят совещания, ищут массовку, заказывают агитфутболки, печатают пропагандистские газеты – словом, чувствуют себя как дома. В так называемой “ДНР” говорят, что в сентябре референдум пройдет и у них.

В аннексированном Россией Крыму не задался курортный сезон, хотя примерно половина от обычного числа приезжающих туда россиян решили отдыхать несмотря ни на что: они уверены, что успеют уехать, “если вдруг начнется”.

Как удалось выяснить изданию “Агентство”, на крейсере "Москва" погиб сын адмирала Олега Криворога, командующего дивизией Черноморского флота РФ.

Российские регионы продолжают формировать “именные” батальоны для отправки в Украину – на подготовку добровольцев отводится чуть больше месяца, в Петербурге при заключении контракта обещают выдать на руки сто тысяч рублей. Сколько на самом деле получают за войну российские военнослужащие, выяснила “Медиазона”: оказалось, что фигурирующая в рекламе сумма в 200 тысяч рублей сильно преувеличена.

Регионы не только комплектуют добровольческие батальоны, но и снабжают их: администрация поселка в Новосибирской области открыто просит жителей собрать деньги на покупку бензопилы, досок и гвоздей для отбывающих в Украину военных.

Международное эхо войны

Украинские морские порты Одесса, Черноморск и Южный возобновили работу для экспорта зерна. После отправки судов обеспечение безопасности экспорта будет лежать на Турции и ООН. В Стамбуле открылся координационный центр по контролю за экспортом, Турция заявляет, что готова принять первые суда уже на этой неделе. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко, комментируя эти сообщения, упомянул некий российский экспорт, “реализация” которого должна начаться одновременно с вывозом украинского зерна. Что он имел в виду, никто не понимает, но вот некоторые догадки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает турне по Африке, в ходе которого объясняет лидерам Египта, Конго, Уганды и Эфиопии, что угрозу голода на континенте создают западные санкции, а не российская блокада украинских портов (и ему там охотно верят).

Поставки газа по “Северному потоку–1” сократились до 20% от мощности газопровода, цены на газ в Европе продолжают расти. В то же время на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в районе российско-украинской границы “Газпром” без предупреждения повысил давление, что чревато авариями. Здесь ход российской газовой войны комментирует советник председателя правления "Нафтогаза Украины" Алексей Рябчин, а здесь – министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Правительство Германии одобрило план инвестиций в “зеленую” энергетику – на эти цели планируется потратить 177,5 млрд евро за несколько лет, и теперь эти траты обосновывают не заботой о будущем планеты, а необходимостью преодолеть газовую зависимость от России.

Филиппины отменили сделку с Россией о покупке военных вертолетов, опасаясь введения санкций со стороны США. В этом смысле Иран – более надежный партнер, поскольку он и так находится под американскими санкциями: Москва и Тегеран подписали соглашение на ремонт российских самолетов и поставку комплектующих к ним. Кроме того, объявлено, что в Иране начнут принимать карты “Мир”.

Суд ЕС отклонил жалобу RT France на запрет вещания после начала войны. Песков в ответ пригрозил новыми "мерами давления" на западные СМИ в России, но что это могут быть за меры, неясно: западные СМИ в России и так заблокированы.

Литва запретила въезд патриарху Московскому и всея Руси Кириллу – за поддержку российского вторжения в Украину. Ранее Кирилл был включен в санкционные списки Великобритании и Канады, но в списки ЕС так и не попал.

Производитель лифтов Otis продал российский бизнес; Deutsche Bank допустил, что может потерять свои активы в России.

Сегодня в Москве состоится предварительное слушание по делу о ликвидации в России Еврейского агентства "Сохнут" – израильская делегация смогла вылететь в Москву лишь накануне. Русская служба “Би-би-си” выяснила, что “кошмарить” “Сохнут” плановыми и внеплановыми проверками российские власти начали еще три года назад, а в июне 2022 года агентство получило 20-страничный документ, в котором изложены все его прегрешения, среди которых и обвинение в “утечке мозгов”. Зачем России понадобилось сейчас портить отношения с Израилем, никто не знает.

Еще менее понятен досрочный отказ Роскосмоса от использования Международной космической станции – прогнозы о том, что Россия таким образом просто разучится летать в космос, читайте здесь.

Внутрироссийская борьба

В Уфе назначено судебное заседание по административному делу Юрия Шевчука: 5 августа, суд решит, дискредитирует ли российскую армию его фраза о том, что “родина – это не жопа президента, которую нужно целовать”. А дела все множатся:

Против прессы. На шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова составили протокол о "дискредитации" российской армии (в связи с чем – не известно). В отношении редактора ингушского издания “Фортанга” Изабеллы Евлоевой возбуждено третье уголовное дело о “фейках” про российскую армию. Главреда уральской газеты “Вечерние ведомости” оштрафовали на 100 тысяч рублей по протоколу о “дискредитации” армии, даже не сообщив ему о судебном заседании (“Вечерние ведомости” провинились тем, что опубликовали фотографию стикеров “ГруZ200” и “ПиZдец”, которые нарисовал художник Леонид Черный).

На шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова составили протокол о "дискредитации" российской армии (в связи с чем – не известно). В отношении редактора ингушского издания “Фортанга” Изабеллы Евлоевой возбуждено третье уголовное дело о “фейках” про российскую армию. Главреда уральской газеты “Вечерние ведомости” оштрафовали на 100 тысяч рублей по протоколу о “дискредитации” армии, даже не сообщив ему о судебном заседании (“Вечерние ведомости” провинились тем, что опубликовали фотографию стикеров “ГруZ200” и “ПиZдец”, которые нарисовал художник Леонид Черный). Против художников. Сам Черный находится на экспертизе в психиатрической больнице по уголовному делу о хулиганстве. По той же статье обвиняют и московского музыканта и фотографа Григория Мумрикова – он виноват уж тем, что был знаком с художником Данилой Ткаченко, который планировал пустить желто-голубой дым над Красной площадью во время парада Победы, вот подробности дела Мумрикова. Певице Доре сорвали презентацию альбома в Москве прямо в день концерта (она фигурировала в списке “запрещенных исполнителей”).

Сам Черный находится на экспертизе в психиатрической больнице по уголовному делу о хулиганстве. По той же статье обвиняют и московского музыканта и фотографа Григория Мумрикова – он виноват уж тем, что был знаком с художником Данилой Ткаченко, который планировал пустить желто-голубой дым над Красной площадью во время парада Победы, вот подробности дела Мумрикова. Певице Доре сорвали презентацию альбома в Москве прямо в день концерта (она фигурировала в списке “запрещенных исполнителей”). Против иной антивоенщины. В Воронеже в ночь на среду неизвестные нанесли красной краской из баллончика символы Z на десятки машин: в правительстве региона порчу автомобилей назвали "гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ", виновных ищут. В Пскове суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за “дискредитацию” армии 65-летнего активиста Игоря Батова – из-за постов в ВК и аватарки с перечеркнутым словом "war", вот интервью с ним.

В Воронеже в ночь на среду неизвестные нанесли красной краской из баллончика символы Z на десятки машин: в правительстве региона порчу автомобилей назвали "гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ", виновных ищут. В Пскове суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за “дискредитацию” армии 65-летнего активиста Игоря Батова – из-за постов в ВК и аватарки с перечеркнутым словом "war", вот интервью с ним. Против политиков. В отношении Владимира Кара-Мурзы, сидящего в СИЗО по обвинению в распространении “фейков” о российской армии, возбудили новое уголовное дело – об осуществлении деятельности “нежелательной организации” (какой конкретно, пока не известно). Советника главы Красносельского района Москвы Кирилла Суворова арестовали на 15 суток за пост в фейсбуке с аббревиатурой КПSS (“отождествление действий СССР и нацистской Германии”). Протокол о “демонстрации нацистской символики” составили еще на одного московского муниципального депутата – Виктора Баранцева (он выдвинулся от “Яблока” на сентябрьских выборах, и приговор по этой статье на год лишит его права избираться).

Дела довоенные:

Суд в Красноярске приговорил к трем годам колонии суррогатную мать из Казахстана по делу о торговле детьми.

Националистов Максима Аристархова и Сергея Маршакова приговорили к 16 и 17 годам колонии за совершенное в 2007 году убийство двух человек (соответствующая видеозапись распространялась в интернете под названием “казнь таджика и дага”). Показания против Аристархова и Маршакова дал националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, таинственным образом скончавшийся в заключении. Аристархов и Маршаков в данный момент отбывают наказания по другим делам.

По данным CNN, американские власти предложили России обменять осужденного в США за торговлю оружием Виктора Бута на граждан США Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. Уилан отбывает срок за шпионаж, суд над Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, идет сейчас в подмосковных Химках.

Вокруг света

Верховная Рада Украины назначила новым генпрокурором страны Андрея Костина – он возглавлял парламентский комитет по вопросам правовой политики. Костина считают близким к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Здесь юрист и бывшая представительница Украины в Венецианской комиссии Марина Ставнийчук критикует это назначение за “партийность”: прокурор должен быть независимым, тогда как Костин – очевидным образом член президентской команды, за которую и будет играть. Слухи о возможном лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского изложены тут.

назначила новым генпрокурором страны Андрея Костина – он возглавлял парламентский комитет по вопросам правовой политики. Костина считают близким к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Здесь юрист и бывшая представительница Украины в Венецианской комиссии Марина Ставнийчук критикует это назначение за “партийность”: прокурор должен быть независимым, тогда как Костин – очевидным образом член президентской команды, за которую и будет играть. Слухи о возможном лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского изложены тут. Давняя советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюш ушла в отставку из-за "откровенно нацистской речи", которую премьер произнес несколько дней назад в Румынии (критиковал “смешение рас” в Европе). Впрочем, каких-либо политических последствий эта отставка, скорее всего, иметь не будет.

Виктора Орбана Жужа Хегедюш ушла в отставку из-за "откровенно нацистской речи", которую премьер произнес несколько дней назад в Румынии (критиковал “смешение рас” в Европе). Впрочем, каких-либо политических последствий эта отставка, скорее всего, иметь не будет. В Ираке сотни сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра прорвались в охраняемую "зеленую зону" в Багдаде и заняли здание парламента. Они протестуют против назначения премьер-министром Мохаммеда ас-Судани, которого они считают ставленником Ирана. Ирак уже 291 день живет без полноценного правительства.

сотни сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра прорвались в охраняемую "зеленую зону" в Багдаде и заняли здание парламента. Они протестуют против назначения премьер-министром Мохаммеда ас-Судани, которого они считают ставленником Ирана. Ирак уже 291 день живет без полноценного правительства. В китайском Ухане, откуда в конце 2019 года по планете начал распространяться коронавирус, снова введен частичный локдаун: в городе обнаружены четверо инфицированных без симптомов болезни.

Ухане, откуда в конце 2019 года по планете начал распространяться коронавирус, снова введен частичный локдаун: в городе обнаружены четверо инфицированных без симптомов болезни. В США несколько видных республиканцев и демократов объявили о создании центристской партии “Вперед”. До сих пор все попытки создать третью влиятельную политическую силу в США заканчивались полным провалом.

Шесть ссылок

Вторая мировая война. История возникновения и полного провала европейского антифашистского движения. Или рассказ о том, как немецкий искусствовед-франкофил управлял культурной жизнью оккупированного Парижа.

История возникновения и полного провала европейского антифашистского движения. Или рассказ о том, как немецкий искусствовед-франкофил управлял культурной жизнью оккупированного Парижа. Экономика. Отрывок из книги американского ученого Томаса Соуэлла “Принципы экономики. Классическое руководство” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный статистике безработицы. Или фрагмент из сочинения немецкого философа Йозефа Фогля “Расчет и страсть. Поэтика экономического человека” (изд-во Института Гайдара) – о трудностях жизни вне строгих иерархий.

Отрывок из книги американского ученого Томаса Соуэлла “Принципы экономики. Классическое руководство” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный статистике безработицы. Или фрагмент из сочинения немецкого философа Йозефа Фогля “Расчет и страсть. Поэтика экономического человека” (изд-во Института Гайдара) – о трудностях жизни вне строгих иерархий. Гены и люди. Два отрывка из книги врача-генетика Эдвина Кёрка “Мальчик, который не переставал расти… и другие истории про гены и людей” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый, посвященной тому, откуда у человека появились митохондрии – изначально чуждые нам организмы, вступившие в синтез с эукариотами, и второй – о недугах, связанных с отсутствием в организме участка митохондриальной ДНК.

Искренне Ваши,

Семь Сорок