Путин нашел простой способ

Доброе утро!

Мир радует своим постоянством: Навальный в девятый раз подал документы в российский Минюст на регистрацию своей партии, Челси Мэннинг снова попала за решетку за отказ давать показания по делу WikiLeaks. Но кое-какие новости все же есть:

Мэр Екатеринбурга послушался Путина и пообещал провести “независимый опрос” по поводу храма на месте сквера. Строительство пока приостановили.

Верховная Рада Украины назначила инаугурацию президента Зеленского на 20 мая.

Минфин США ввел санкции против пяти россиян и отряда “Терек” в соответствии с законом Магнитского. Россия обещает ответить.

Губернатор Алабамы подписала закон о запрете абортов. Сенат Миссури одобрил сходный законопроект.

Меньшинство должно подчиниться

Конец противостоянию защитников сквера и поборников храма в Екатеринбурге положил, как водится, Путин. “Есть простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. На этом строится принцип демократии”, – сказал мудрый президент, и мэрия Екатеринбурга тут же согласилась. Кто будет проводить опрос и гарантировать его независимость, власти города пока не объяснили. Но протестующие разошлись – ночью у сквера оставались 250-300 человек.

Суды тем временем продолжают сажать задержанных ранее участников протеста: за минувший день сроки от 5 до 15 суток получили в общей сложности 29 человек. Задержанные (всего их за три дня набралось почти сто) жалуются на избиения.

Вечером в четверг к скверу выходил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (его встретили криками “позор” и “в отставку”) и бывший мэр Евгений Ройзман. Вот здесь он излагает свою позицию по поводу строительства храма: Ройзман выступает за сквер, но в то же время очень хвалит миллиардеров Игоря Алтушкина и Андрея Козицына, которым по какой-то метафизической необходимости надо этот храм обязательно возвести. Они даже готовы создать за свои деньги новые скверы в Екатеринбурге, лишь бы дали застроить этот. Ройзман настаивает, что “это история не про православие”, но участники “Ассоциации народного сопротивления” так не считают: они вывесили баннер “Извинись за Екб” на заборе управления патриархии в Москве.

О связанных с Алтушкиным и Козицыным “титушках”, вступавших в драку с протестующими, рассказано тут.

Украинское

Верховная Рада Украины назначила инаугурацию президента Владимира Зеленского на 20 мая. Формально это вроде бы дает Зеленскому возможность распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы.

На эти выборы (даже если они не будут досрочными, они все равно близки) пойдет лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук. Для этого он создал партию “Голос”.

Тем временем олигарх Коломойский (“марионеткой” которого Петр Порошенко называл Зеленского) вернулся из Израиля в Украину.

Хакеры и санкции

Минфин США в соответствии с законом Магнитского ввел санкции против пяти россиян, причастных к нарушениям прав человека (среди них – Руслан Геремеев, которого в медиа часто называли организатором убийства Бориса Немцова, но которого следствию так и не удалось допросить, и бывший начальник колонии №7 в Сегеже Сергей Коссиев, которого обвиняют в пытках заключенных). Кроме того, под санкции попал специальный отряд быстрого реагирования "Терек", которым очень гордится Кадыров. Посольство России в США обещает “принять ответные меры”.

Европол раскрыл детали операции против хакерской группировки GozNym, в которой были задействованы киберпреступники из России, Украины, Молдовы, Грузии, США и Болгарии. Они воровали финансовые данные с помощью троянов.

Внутрироссийское

В Магасе задержали Мурад Даскиев, который после ареста Малсага Ужахова исполняет обязанности главы Совета тейпов ингушского народа. Его обвиняют в распространении “недостоверной информации”.

В Кемерове предъявлены окончательные обвинения по делу о пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”. Из семи обвиняемых только одна частично признала свою вину. Здесь подробно изложены суть обвинений и позиция защиты.

Мария Мотузная, которую из-за картинок в ВК обвиняли в “экстремизме”, подала иск о компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Ее дело было прекращено после частичной декриминализации “экстремистской” статьи.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выиграл дело против пресс-секретаря “Роснефти” Михаила Леонтьева, который назвал Коновалова “открытым, совершенно манифестированным дебилом”.

Американское

Отдельные штаты США продолжают борьбу с абортами: закон об их почти полном запрете подписала губернатор Алабамы, сенат Миссури одобрил похожий законопроект. Запреты, принятые уже несколькими штатами, можно оспорить на том основании, что в США действует решение Верховного суда 1973 года, разрешающее аборты во всех штатах. Собственно, новые законы для того и принимаются, чтобы оспорить это решение. При этом рождаемость в США находится на самом низком уровне за последние 32 года, и причина, по мнению социологов, не в абортах, а в отсутствии декретного отпуска и огромных долгах по студенческим кредитам.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Он стал 23 претендентом на номинацию от Демократической партии. Президент США подписал указ, предписывающий всем американским компаниям отказаться от телекоммуникационного оборудования, которое произведено компаниями, "представляющими угрозу" для национальной безопасности США и ее цифровой экономики. Эксперты говорят, что имеется в виду конкретно Huawei.

Шесть ссылок

История. К столетию кузнецкой резни – массовых убийств в нынешнем Новокузнецке, которые до сих пор не понятно, кто совершил. Или отрывок из книги политолога Марка Галеотти “Воры. История организованной преступности в России” – о том, как воровской мир сохранял свою автономию даже в годы сталинского террора.

Литература. Большое и хорошее интервью с Томасом Венцловой обо всем на свете или разгром гипотезы о том, что шекспировские пьесы на самом деле написала женщина (есть и такая).

Афрофутуризм и революция. Перевод статьи критика и теоретика Кодво Эшуна “Дальнейшие размышления об афрофутуризме” (статья вышла в начале нулевых, но на русский до этого не переводилась). Или разговор с политологом Брайаном Смитом о понятии политического у Ханны Арендт.

Искренне Ваши,

Семь Сорок