Зловещее предупреждение

Доброе утро!

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам заключения по обвинению в подкупе сотрудника Кассационного суда (один год реально и два условно), но пока будет рассматриваться апелляция, он останется на свободе. В остальном так:

Евросоюз согласовал санкции в отношении России за преследование Навального, в США их тоже готовят.

Петербургская активистка Дарья Апахончич подала в суд на Минюст России за включение ее в список “иностранных агентов”.

Премьер Армении анонсировал возврат к полупрезидентской форме правления.

ВОЗ снова зафиксировала рост заболеваемости Covid-19 в мире.

Вокруг Навального

Спецдокладчицы Совета по правам человека ООН Аньес Каламар и Айрин Хан призвали провести международное расследование отравления Алексея Навального, назвав попытку его убийства "ясным, зловещим предупреждением" всем, кто критикует российские власти. Доклад, который они подготовили, опубликован на сайте Совета. Российский МИД с удовлетворением отметил, что, может, этот документ “сподвигнет ФРГ и ОЗХО к прекращению дезинформационной кампании”.

Евросоюз согласовал введение санкций в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, причастных к текущему преследованию Навального – скорее всего, это будут глава СК, генпрокурор, директор ФСИН и глава Росгвардии. США тоже готовят свои санкции в отношении России в связи с Навальным, могут ввести уже сегодня.

В обнародованной Мосгорсудом мотивировочной части решения о замене Навальному условного срока на реальный подробно объясняется, что ЕСПЧ, потребовавший освободить Навального в качестве обеспечительной меры, не является вышестоящим судом по отношению к судам российским.

Соответственно, все внимание сейчас приковано к исправительной колонии №2 в городе Покрове: ФБК снял об этой колонии 20-минутный ролик, но если смотреть не хочется, то можно прочитать разговоры с сидевшим там активистом Константином Котовым, с его адвокатом Марией Эйсмонт и с бывшим менеджером ЮКОСа Владимиром Переверзиным, сидевшим в том числе и там (книгу Переверзина о его тюремном опыте Навальный читал). А для полноты картины посмотрите, что говорят о Навальном жители Покрова (спойлер: “Ну хоть бы он сдох”, – с улыбкой заявляет милая интеллигентная женщина).

Сдохнуть довольно просто

В Петербурге в отделении полиции умер мужчина, пришедший туда составлять протокол за вождение без прав. В справке о смерти говорится, что смерть наступила от сердечной недостаточности – видимо, от нее же на теле гематома и ссадины.

Дикую историю из Сургута, где полиция избила до потери сознания гулявших в парке мужа с женой, потому что решила, что они закладывают наркотики, читайте тут.

Статья найдется

Роскомнадзор подает в суд на Twitter за “злостное нарушение” российского законодательства о “запрещенной информации”. Будут штрафовать.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении полицейского – его подозревают в продаже журналистам данных пассажиров, летевших одним рейсом с Навальным из Томска в день его отравления. Ранее похожее уголовное дело возникло в Самаре.

Начинается масштабное преследование расследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider, которое с ними сотрудничает: в суд подали бывший офицер ГРУ и командир донбасского ополчения Игорь Безлер по кличке Бес и голландский блогер Макс ван дер Верфф (по данным The Insider, тоже сотрудничающий с ГРУ). Безлер требует убрать его имя из расследований о сбитом над Донбассом “Боинге”, а голландский блогер – опровергнуть его связь с российскими государственными структурами. Судя по косвенным признакам вроде участия очень дорогих адвокатов с опытом защиты российских государственных интересов за рубежом, с решением российского суда заявители пойдут потом в суды европейские – ради дискредитации Bellingcat на Западе.

Петербургская художница и активистка Дарья Апахончич подала иск к Минюсту из-за включения в реестр "иностранных агентов". Правозащитник Лев Пономарев ликвидировал общественную организацию “За права человека” – как раз из опасения, что всех, с кем она сотрудничает, тоже объявят “иностранными агентами”.

В Брянске сейчас нет штаба Навального, но раньше он был, и вот теперь местный Центр “Э” очень советует бывшему главе этого штаба Александру Маркину уехать в Москву или в Питер и доходчиво объясняет, что будет, если он этого не сделает. Почитайте.

Зоопарк и заслуги перед Отечеством

"Медиазона" и Scanner Project установили возможных соучастников убийства Бориса Немцова, проанализировав данные телефонных биллингов и авиаперелетов. Выяснилось, что осужденные за убийство Немцова несколько раз созванивались в день убийства и после него с чеченскими полицейскими и людьми сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова. Никого из этих людей следствие не допрашивало, а в пятую годовщину убийства Немцова Сулейман Геремеев получил орден “За заслуги перед Отечеством” II степени. Полная версия расследования.

Или вот почитайте про зоопарк в резиденции Рамзана Кадырова.

Вокруг света

Беларусь. Больного раком жителя Витебска приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на милиционеров. И еще большой штраф назначили.

Больного раком жителя Витебска приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на милиционеров. И еще большой штраф назначили. Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на митинге своих сторонников в Ереване о намерении провести референдум о смене формы правления с парламентской к "полупрезидентской", он может пройти уже осенью. Пашинян сказал, что готов к досрочным выборам, если оппозиция на это согласится. Противники Пашиняна живут своей жизнью – вот репортаж из их палаточного городка. Политолог Степан Григорян прогнозирует углубление кризиса после того, как президент отказался отправлять в отставку начальника Генштаба, с которым у Пашиняна вышел конфликт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на митинге своих сторонников в Ереване о намерении провести референдум о смене формы правления с парламентской к "полупрезидентской", он может пройти уже осенью. Пашинян сказал, что готов к досрочным выборам, если оппозиция на это согласится. Противники Пашиняна живут своей жизнью – вот репортаж из их палаточного городка. Политолог Степан Григорян прогнозирует углубление кризиса после того, как президент отказался отправлять в отставку начальника Генштаба, с которым у Пашиняна вышел конфликт. В Мьянме начался суд над Аун Сан Су Чжи – он проходит по видеосвязи. Сначала ее обвинили в нелегальном ввозе в страну нескольких раций, потом предъявили обвинение в нарушении санитарных норм во время избирательной кампании (московское “санитарное дело”, похоже, экспортировали в Мьянму). У Мьянмы действительно есть связи с Россией – здесь объясняется какие.

О высоком

Очень интересный рассказ о том, как и главное зачем Москва уже год безуспешно добивается передачи Александровского подворья в Иерусалиме, которое "обменяли" на Нааму Иссахар, осужденную в России за транзит марихуаны. (Спойлер: чиновники хотят паломничать с женами, которых на Афон не пускают, а РПЦ – самостоятельно добывать благодатный огонь).

Российский фонд фундаментальных исследований отменил (видимо, навсегда) свой самый массовый конкурс для ученых, уже поданные заявки рассматриваться не будут.

Начался Берлинский кинофестиваль – но не в Берлине (в Берлине сидит только жюри), а в онлайне. Потому что пандемия.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 11 571 – почти столько же, что и накануне. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 257 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 86 455 человек (+333 за сутки). По данным опроса “Левада-центра”, 64% россиян верят, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и считают его формой биологического оружия.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 115 миллионам, 2,5 миллиона человек скончались, и ВОЗ снова зафиксировала рост заболеваемости. Европа продолжает жить в рамках жестких ограничений, вакцин не хватает (в связи с чем Словакия закупила российский “Спутник V”), он зато активно обсуждается введение паспортов вакцинации, чтобы те немногие, кому вакцина все-таки досталась, могли куда-нибудь съездить – посмотреть на закрытый музей и мысленно пообедать в закрытом ресторане.

Шесть ссылок

О русских поэтах. Очерк Натальи Громовой о жизни Ольги Берггольц, отвергнутый издательством “Кучково поле”, которое сочло неуместными упоминания о тюрьмах, НКВД, сложностях с властями и алкоголизме Берггольц. Или рассказ Константина Львова о жизни и стихах никому не известного поэта и ученого Михаила Малишевского (1896–1955) – к выходу его сборника в изд-ве “Водолей”.

Очерк Натальи Громовой о жизни Ольги Берггольц, отвергнутый издательством “Кучково поле”, которое сочло неуместными упоминания о тюрьмах, НКВД, сложностях с властями и алкоголизме Берггольц. Или рассказ Константина Львова о жизни и стихах никому не известного поэта и ученого Михаила Малишевского (1896–1955) – к выходу его сборника в изд-ве “Водолей”. Приключения иностранцев в России. Американский славист Франклин Рив (1928–2013) рассказывает, как сопровождал Роберта Фроста в поездке по СССР. Или разговор с польским документалистом Ежи Сладковским, который много снимает в Сибири.

Американский славист Франклин Рив (1928–2013) рассказывает, как сопровождал Роберта Фроста в поездке по СССР. Или разговор с польским документалистом Ежи Сладковским, который много снимает в Сибири. Британское. Отрывок из книги медиевистки Эмили Роуз “Убийство Уильяма Норвичского. Происхождение кровавого навета в средневековой Европе” (изд-во “НЛО”). Или 12 слов, помогающих понять валлийскую культуру.

Отрывок из книги медиевистки Эмили Роуз “Убийство Уильяма Норвичского. Происхождение кровавого навета в средневековой Европе” (изд-во “НЛО”). Или 12 слов, помогающих понять валлийскую культуру. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок