“Всё утопить”. – “Сейчас”

Доброе утро!

Правительство России временно запретило экспорт гречки. Частотность слова “запретить” в новостях вообще резко выросла:

Госдума рассмотрит запрет избираться в Госдуму тем, кто работал в “экстремистских организациях” или им жертвовал. Наказание за участие в работе “нежелательных организаций” будет ужесточено.

Доверенные лица кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получили длительные сроки.

По данным чешских медиа, вице-премьер Чехии был готов "обменять" молчание по делу Врбетице на миллион доз "Спутника V".

RFI опубликовало свидетельства о зверствах российских наемников в Африке.

Навстречу выборам

В Госдуму внесен законопроект о запрете избираться в российский парламент лицам, причастным к “экстремистским” или “террористическим” организациям, а также тем, кто им жертвовал или их консультировал. Когда закон будет принят, он ударит по всем людям, связанным с Навальным; его соратники оценивают их число в 200 тысяч человек. Юрист ФБК Любовь Соболь говорит, что это закон против нее (вот интервью). Она подчеркивает, что единственным рабочим инструментом для политической деятельности у сочувствующих Навальному остается проект “Умного голосования”.

Параллельно на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за участие в работе “нежелательных организаций”. Кроме того, предложено запретить российским физическим и юридическим лицам участвовать в заграничной деятельности организации, признанной в России нежелательной. Любой, кто возьмется посредничать в пользу “нежелательных”, сам станет “нежелательным”.

Неугодных граждан России, получивших гражданство не по рождению, можно просто лишать гражданства: по данным МВД РФ, с 2020 года российский паспорт отобрали почти у 280 человек.

Прочие художества

Суд в Петербурге арестовал на 10 суток акциониста Павла Крисевича за выставку под открытым небом на Площади искусств.

Вот комментарии красноярской художницы Марии Гасановой, которая может стать обвиняемой по статье об оскорблении чувств верующих. Перформансом с ожившим Христом она в общем довольна: его цель была в том, что напомнить людям, что Пасха – не про куличи с крашеными яйцами, а про жертвенность и искупление грехов. То, что МВД столь оперативно начал проверку по жалобе местного журналиста, стало для нее неприятной неожиданностью.

Здесь – комментарии родных и знакомых бывшего главы архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Его приговорили к 2,5 годам колонии за размещение клипа Rammstein в ВК (распространение порнографии). Знакомая говорит: “Порнография – это то, что сейчас происходит в судебной системе Российской Федерации, а не то, за что осудили Андрея Боровикова”.

Группа неравнодушных иркутян, желающих “обелить вождя из-за ложных обвинений” (так они сами говорят), разместила по всему городу баннеры с портретом Сталина – как бы к Дню Победы. Забавная деталь: выплаты ветеранам войны ко Дню Победы в России оказались во много раз ниже, чем в Казахстане и Узбекистане.

В Канске Красноярского края освободили из СИЗО 15-летнего Никиту Уварова, обвиняемого в организации террористического сообщества. Он провел в заключении 11 месяцев. Обвинение строится на содержании детских чатов, а единственное реально совершенное “преступление” состоит в расклейке листовок в поддержку математика-анархиста Азата Мифтахова, приговоренного к шести годам колонии.

И вот совсем уж зверская история об убийстве соседской собаки бывшим сотрудником ФСБ и экс-советником губернатора Севастополя.

Белорусские будни

Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков из-за "нагнетания протестных настроений".

В Гомеле от шести до шести с половиной лет колонии получили четверо доверенных лиц Светланы Тихановской (“подготовка к захвату зданий госорганов и массовым беспорядкам”).

Минчанина приговорили к двум годам "домашней химии" за оскорбительный комментарий в Telegram в адрес главы городского ОМОНа Дмитрия Балабы.

В Минcке за пост в фейсбуке задержан известный челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий. Он призывал власть "прекратить издеваться над людьми".

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект о предоставлении вида на жительство сотрудникам белорусских компаний при расширении бизнеса в Литве.

Вокруг России

Новый скандал в Чехии: по данным источников чешского издания Seznam Zprávy, первый вице-премьер правительства Ян Гамачек 15 апреля обсуждал на встрече с чешским послом в России, а также с представителями чешских правоохранительных органов и спецслужб возможность “обменять” молчание о результатах расследования взрывов на военных складах во Врбетице на миллион доз "Спутника V" и согласие Путина провести встречу с Байденом в Праге. Сам Гамачек это отрицает. Оппозиция требует его немедленной отставки и рассмотрения его поведения на закрытом заседании парламента в присутствии самого героя. (Ян Гамачек должен был лететь в Москву в понедельник 19 апреля, однако в пятницу 16-го стало известно, что визит отменен, а в субботу 17-го гражданам Чехии объявили, что за взрывами оружейных складов стоит ГРУ. Дальше последовали взаимовысылки дипломатов).

Возможно, благоразумное решение не совершать секретный обмен национальной безопасности на вакцину было подсказано членам чешского правительства словацким опытом: там новое правительство получило доверие парламента только 4 мая (а предыдущее пало из-за скандала со “Спутником V” в начале марта).

Здесь о российско-чешских отношениях рассуждает бывший глава чешского МИДа, либеральный политик и потомок одного из самых влиятельных аристократических родов в Центральной Европе Карел Шварценберг (в 2013 году он проиграл президентские выборы действующему главе государства Милошу Земану). Основная мысль: “Слава богу, мы с русскими больше не граничим, между нами Украина и Словакия”.

Французское Radio France Internationale (RFI) опубликовало расследование о российских наемниках в Центральноафриканской республике с десятками живых свидетельств их преступлений. Речь идет о трех военизированных группировках, воющих в ЦАР на стороне правительственной армии: ЧВК Вагнера, Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, совершают групповые изнасилования и занимаются грабежами.

Кроме того

Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье о преступлении против мира из-за конфликта на границе с Таджикистаном. Сутками ранее то же самое сделал Таджикистан. Решению локальных проблем эти уголовные дела не способствуют – вот репортаж из таджикистанского анклава Ворух.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), бывший президент Украины Петр Порошенко покупал дорогие предметы интерьера и искусства через офшорные компании, зарегистрированные на его помощника Сергея Зайцева. Юристы Порошенко это отрицают.

Биньямин Нетаньяху не смог сформировать новое правительство Израиля по результатам внеочередных выборов 23 марта. Теперь президент страны будет решать, кому следующему он поручит эту задачу.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опять упал – до 7770. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 839 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 111 535 человек (+337 за сутки). Среди жертв ковида – дрессировщик тигров Михаил Багдасаров и глава екатеринбургского “Мемориала” Анна Пастухова. В Петербурге прекращено дело о “коронавирусных фейках” в отношении корреспондента Радио Свобода Татьяны Вольтской.

Власти Индии, несмотря на катастрофическую ситуацию в стране, отказываются вводить новый локдаун. В качестве аргумента премьер-министр Нарендра Моди приводит тот факт, что во вторник число новых случаев снизилось до 355 тысяч (30 апреля этот показатель составлял 400 тысяч). Власти Непала обратились к международному сообществу с просьбой о срочных поставках вакцины.

Александр Лукашенко обвинил Евросоюз и США в том, что они не помогли Беларуси в борьбе с COVID-19, и назвал их “последними мерзавцами”.

Шесть ссылок

Советская жизнь. История из 80-х о том, как контрразведка разоблачила “профашистскую организацию панков” в военном училище, а КГБ на волне перестройки разоблачило своих коллег. Или рассказ о двух политических тюрьмах бывшего СССР, преобразованных в мемориальные музеи.

История из 80-х о том, как контрразведка разоблачила “профашистскую организацию панков” в военном училище, а КГБ на волне перестройки разоблачило своих коллег. Или рассказ о двух политических тюрьмах бывшего СССР, преобразованных в мемориальные музеи. Советская литература. Разговор с литературным критиком Натальей Ивановой о нравах обитателей Переделкина. Или отрывок из книги Ирины Паперно “Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения” (изд-во “НЛО”) – о том, что снилось Ахматовой и кому снилась она сама.

Разговор с литературным критиком Натальей Ивановой о нравах обитателей Переделкина. Или отрывок из книги Ирины Паперно “Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения” (изд-во “НЛО”) – о том, что снилось Ахматовой и кому снилась она сама. Просто наука. Лингвист Илья Егоров рассказывает о хеттском языке, хеттской письменности и табличках. Или фрагмент из книги Сергея Самойленко “Вероятности и неприятности. Математика повседневной жизни” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о пуассоновском потоке.

Лингвист Илья Егоров рассказывает о хеттском языке, хеттской письменности и табличках. Или фрагмент из книги Сергея Самойленко “Вероятности и неприятности. Математика повседневной жизни” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о пуассоновском потоке. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок