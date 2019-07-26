Вынос на диване

Доброе утро!

Депутаты российской Госдумы зачем-то скинулись на памятник Григорию Потемкину, который должны были установить в аннексированном Севастополе, но собранные деньги застряли в банке, внезапно лишившемся лицензии. Собственно, таким и должен быть памятник Потемкину. А новости вот:

Любовь Соболь, решившую голодать прямо в Мосгоризбиркоме, вынесли оттуда на диване, задержали, отвезли в полицию, вручили повестку на допрос в СК и отпустили.

Якутский журналист оштрафован на 30 тысяч рублей за фразу “каждый может попасть в жернова государственной машины”.

В порту в Одесской области задержан российский нефтяной танкер. Экипаж отпустили на свободу.

В Грузии 17 человек задержаны по делу об акциях протеста 20–21 июня: генпрокуратура Грузии считает их попыткой "насильственного захвата власти путем мятежа".

“Классический оранжевый сценарий”

Сегодня в Следственном комитете продолжатся допросы незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму. Любовь Соболь получила повестку на 11 часов утра – бумажку ей вручили в ОВД “Тверское”, куда ее насильно отвезли полицейские после того, как вынесли ее вместе с диваном из Мосгоризбиркома, где Соболь дожидалась главу ЦИК Эллу Памфилову. Вот здесь ее интервью, данное из окна туалета Мосгоризбиркома за некоторое время до выноса на диване. Соболь держит голодовку в знак протеста против отказа в регистрации.

Накануне рабочая группы Мосгоризбиркома рекомендовала МГИК оставить этот отказ в силе (окончательное решение по Соболь будет сегодня), пятерым другим независимым кандидатам отказано окончательно. Теперь они могут обратиться в ЦИК или в суды.

Допросы незарегистрированных кандидатов ведутся в рамках уголовного дела по статье 141 о “воспрепятствовании деятельности избиркомов”. Пока кандидаты проходят по делу свидетелями, но если следователи докажут, что они действовали как организованная группа, им может грозить до пяти лет тюрьмы. Вот здесь Григорий Мельконьянц из движения “Голос” объясняет, почему это очень опасный прецедент. О чем их спрашивали на допросах, кандидаты рассказывают здесь.

В четверг по всей Москве (у 28 станций метро) проходили пикеты в поддержку независимых кандидатов, на субботу запланирована несогласованная акция у московской мэрии. Кандидатам уже не раз зачитывали предупреждения о ее недопустимости, Навальный сел на 30 суток именно за ее организацию. В московской полиции собирают данные журналистов, которые будут освещать акцию, издание “Проект” пишет со ссылкой на источник, что готовится ее жесткий разгон.

К чему такие страсти из-за выборов в орган, не обладающий никакой властью, можно только гадать. Источник “Дождя” в Кремле утверждает, что там происходящее оценивают как “классический оранжевый сценарий”.

Будни российской юстиции

Журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова оштрафовали на 30 тысяч рублей за злоупотребление свободой информации. “Заведомо недостоверной общественно значимой информацией” была признана фраза “каждый может попасть в жернова государственной машины” из статьи Романова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве привлечен к дисциплинарной ответственности из-за дела Ивана Голунова; начальника колонии, в которой Цеповяз ел крабов, обвинили в превышении полномочий.

Российская Генпрокуратура признала “нежелательной организацией” Атлантический совет – это американский аналитический центр, созданный при НАТО в 1961 году. Там решение Генпрокуратуры сочли почетной наградой.

Генпрокуратура рассказала о подробностях “третьего дела ЮКОСа”: теперь Ходорковского и других топменеджеров компании будут обвинять в легализации похищенных акций (всю нефть Ходорковский украл еще по второму делу ЮКОСа). Это “третье” дело – на самом деле второе “третье дело ЮКОСа”: по первому “третьему делу” хотели судить юристов и экономистов, готовивших экспертное заключение по “второму делу”, но в 2013 году эти юристы и экономисты спешно уехали из России. Самое время вспомнить о бывшем начальнике службы безопасности ЮКОСа Алексее Пичугине, который уже 16 лет отбывает пожизненный срок.

Петербургская полиция объявила о задержании предполагаемого убийцы ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Это уроженец Кыргызстана. В СК настаивают, что убийство было бытовым и что Григорьева "вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным, в том числе вместе с задержанным" (хотя вроде бы выпивать вместе с кем-то – это как раз социальный образ жизни).

Вокруг света

В порту Измаил в Одесской области Служба безопасности Украины задержала российский танкер – за участие в захвате моряков после инцидента в Керченском проливе. Экипаж танкера допросили и отпустили домой, моряки уже вернулись в Россию.

Австрия объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева. Ему 65 лет, он подозревается в шпионаже и работе на ГРУ России. Дело Зайцева связано с прошлогодним шпионским скандалом.

В США возобновляют смертные казни на федеральном уровне – они не проводились с 2003 года. В декабре и январе приведут в исполнение пять смертных приговоров.

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили задержан по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси. Недавно Генпрокуратура Грузии квалифицировала эти митинги как "план отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа", всего по делу задержаны уже 17 человек.

Резиденцию, конфискованную у дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой, хотят бесплатно передать федерации триатлонного спорта, которую возглавляет зять здравствующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Шесть ссылок

Шукшин и колокольный звон. К 90-летию Василия Шукшина – на “Чапаеве” целый курс о его творчестве (то есть много текстов) – и о рассказах, и о фильмах. Или вот разговор с участниками колокольно-электронного музыкального проекта Филиппом Горбачевым и Александром Чайкой: “Можно исполнить колокольный звон молотком на трубе, и здесь возникает вопрос: это человек, который стучит по трубе, или это человек, который исполняет колокольный звон?”

К 90-летию Василия Шукшина – на “Чапаеве” целый курс о его творчестве (то есть много текстов) – и о рассказах, и о фильмах. Или вот разговор с участниками колокольно-электронного музыкального проекта Филиппом Горбачевым и Александром Чайкой: “Можно исполнить колокольный звон молотком на трубе, и здесь возникает вопрос: это человек, который стучит по трубе, или это человек, который исполняет колокольный звон?” Два французских текста. Отрывок из поздней книги Мишеля Бютора (1926–2016) “Стравинский за фортепиано”, которая выходит в Издательстве Яромира Хладика в переводе Виктора Лапицкого. Или небольшая новелла французского писателя и поэта Валери Ларбо из сборника “Детские” в переводе Алексея Воинова.

Отрывок из поздней книги Мишеля Бютора (1926–2016) “Стравинский за фортепиано”, которая выходит в Издательстве Яромира Хладика в переводе Виктора Лапицкого. Или небольшая новелла французского писателя и поэта Валери Ларбо из сборника “Детские” в переводе Алексея Воинова. Наука. Глава из книги физика Карло Ровелли “Нереальная реальность. Путешествие по квантовой петле” (изд-во “Питер”). Или отрывок из книжки научного журналиста Елены Клещенко “ДНК и ее человек: Краткая история ДНК-идентификации” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященной практическому применению достижений генетики в криминалистике, генеалогии и истории.

Искренне Ваши,

Семь Сорок