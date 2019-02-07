Как выглядит особое место в аду

Доброе утро!

Российская оккультная организация "Империя сильнейших ведьм" провела "Внеурочный магический круг" в поддержку России и лично президента Путина, теперь он точно будет “верные пути видеть”, а не такие вот:

В Пскове прошли обыски дома и на работе у журналистки Светланы Прокопьевой. Ее подозревают в оправдании терроризма, “Эхо Москвы в Пскове” оштрафовали на 150 тысяч рублей.

В Орле к шести годам колонии приговорили лидера местных “Свидетелей Иеговы”, гражданина Дании Денниса Кристенсена. ЕС в гневе.

Македония подписала протокол о присоединении к НАТО.

Бывшему президенту Бразилии дали почти 13 лет тюрьмы, и это не первый вынесенный ему приговор.

Псков, новая столица экстремизма

Мировой судья в Пскове оштрафовала местное отделение "Эха Москвы" на 150 тысяч рублей. Журналистку Светлану Прокопьеву считают подозреваемой по делу в оправдании терроризма. Слова о взрыве в архангельском ФСБ, которые она произнесла в программе "Минутка просветления", российские медиа воспроизвести не могут, потому что в декабре прошлого года признаки оправдания терроризма в них обнаружил Роскомнадзор и материал был удален с сайта. Прокопьева говорила, что государство само воспитало поколение граждан, которые начинают бороться с ним насильственными методами. “МБХ-медиа” приводили такую цитату: “То есть это не что-то личное, это вполне себе политическое действие. Теракт как метод политической борьбы – не зря многие тут же вспомнили народовольцев”.

Утром дома и на работе у Прокопьевой прошли обыски, после допроса в Следственном комитете ее отпустили без предъявления обвинений, но она обязана явиться на следующий допрос. Теперь будет битва экспертов-лингвистов, считает журналистка.

Вот рассказ о другом “экстремистском” деле в Пскове, которое ведет тот же следователь, что и дело Прокопьевой.

Еще приговоры, проверки и следствия

Суд в Орле дал шесть лет колонии датчанину Деннису Кристенсену, признав его фактическим главой местной общины Свидетелей Иеговы. Евросоюз требует освободить его. Кристенсена задержали в мае 2017 года. Всего в России заведено более 80 уголовных дел против Свидетелей Иеговы – когда организация была признана экстремистской, Кристенсена арестовали первым. Тут репортаж из Орла.

Замечательная история о школьном учебнике по экономике, который “может вызвать у детей желание принять наркотические средства, алкогольную, спиртосодержащую продукцию”. По ссылке автор учебника профессор ВШЭ, д.э.н Игорь Липсиц зачитывает цитаты из заключения экспертов – удовольствие несказанное. А все ради того, чтобы вывести с рынка учебники, конкурирующие с теми, что издает “Просвещение”.

Российские следователи возбудили дело против украинских следователей, возбудивших дело против российского следователя, который возбудило дело против нескольких граждан Украины, включая бывшего премьера Арсения Яценюка.

Неподконтрольное Украине

Беглый президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве, на которой обвинил нынешние власти Украины в том, что “они не чувствуют боль людей”, назвал еще не состоявшиеся выборы президента “самыми грязными в истории Украины” и сказал, что в 2014 году его “кинули, как лоха”.

Как устроена жизнь на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, рассказывается часто, но вот этот рассказ стоит всех: художница Алевтина Кахидзе записывала и зарисовывала свои разговоры с матерью, не пожелавшей уезжать из Ждановки, потому что у нее там огород. Несколько недель назад ее мать умерла на блокпосте по пути в Украину. Обязательно посмотрите.

Каталог элитной недвижимости

Описание квартиры главы “Ростеха” Сергея Чемезова площадью 1434 кв.м, которая находится в здании, построенном на месте гостиницы “Москва”, читайте тут. Заодно узнаете интересное про автоматические коробки передач для “Лады”.

О недвижимости жены Пескова, бывшей фигуристки Татьяны Навки пишет аж британская Guardian (тут пересказ по-русски). А еще у Навки есть счет в Швейцарии (что противозаконно), на который журналистам из центра “Досье” даже удалось перевести пять евро.

Суд в Бразилии приговорил бывшего президента Луиса Инасио Лулу да Сильву почти к 13 годам тюрьмы за то, что он якобы получил дом и земельный участок в Сан-Паулу в обмен на привилегии коммерческим организациям. Лула да Сильва собирался идти на последние президентские выборы, и против него было заведено семь уголовных дел.

Интернет превращается в интранет

“Ведомости” утверждают, что Google начал сотрудничать с Роскомнадзором и удалять запрещенные ссылки из поиска.

Тут обзорный материал о том, как в России будет образовываться суверенный “чебурнет”.

В мире неспокойно

Македония подписала протокол о присоединении к НАТО и стала 30-м членом организации. Пока страна не сменила названия на “Республика Северная Македония”, ее вступление в НАТО блокировала Греция.

Подробный рассказ об итогах межафганских переговоров в Москве читайте тут.

Глава Евросовета Дональд Туск еще раз подчеркнул, что ЕС не будет пересматривать договор с Великобританией по брекзиту, сказал, что Ирландия и ЕС готовятся к брекзиту без договора, хотя и сохраняют слабую надежду на ратификацию существующего британским парламентом, после чего добавил: “Мне интересно, как выглядит особое место в аду для тех, кто продвигал брекзит, не имея ни малейшего представления о том, как это можно осуществить”.

Шесть ссылок

Кино и литература. Любовные письма Жана Кокто к Жану Маре или разговор с Натальей Мещаниновой – ее фильм “Сердце мира” получил три награды на последнем “Кинотавре”, а сборник рассказов вошел в шорт-лист литературной премии НОС.

Наука. За страсть к путешествиям может отвечать отдельный ген – вот краткий пересказ результатов его исследований. Тут рассказывается, почему власти Италии хотят закрыть один из крупнейших в мире нейтринных проектов, эксперимент Borexino, и в чем его задачи и достижения.

Разговор и монологи. Интервью педиатра, специалиста по паллиативной медицине Анны Сонькиной-Дорман – о смерти, обезболивании и пр. Очень проникновенно. Или монологи молодых российских ученых, которые пока не уехали из России. Несколько однобоко, потому что все они гуманитарии и все из ВШЭ, но все равно любопытно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок