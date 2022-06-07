Говорил отвязно и грубо

Доброе утро!

С начала войны число пользователей VPN в России выросло в 15 раз – с 1,6 миллиона до 24-х. На прошлой неделе в России начали блокировать некоторые VPN-сервисы, а на этой ФСБ озаботилась созданием единой базы уникальных кодов мобильных устройств (IMEI), которая обеспечит спецслужбам контроль не только над интернетом, но и над мобильной связью даже посредством кнопочного телефона. Но это в будущем – в настоящем пока так:

Положение на фронтах почти не меняется: продолжаются бои в Северодонецке, российские войска готовят наступление на Святогорск и Славянск и пытаются взять под контроль трассу, связывающую Лисичанск с Бахмутом.

Великобритания вслед за США объявила о поставке Киеву систем залпового огня.

Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям нацгвардейцев, пограничников и “волонтеров”, погибших в Украине и Сирии.

На портале Госзакупок в мае появились сотни лотов на организацию захоронений в разных городах России – в одном Хабаровске заказано 700 могил.

Российские вузы вышли из Болонского процесса.

В США выдан ордер на арест самолетов Абрамовича.

Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия и сохранил за собой пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании.

Военные сводки

Положение на фронтах Донбасса остается неизменным. Основные российские силы сосредоточены в районе Северодонецка, где украинская армия на выходных совершила контрнаступление, что, по словам главы Северодонецкой районной администрации Романа Власенко, вынудило россиян перебросить резервы. Наблюдатели отмечают, что российская армия явно выполняет в этой битве политическую цель по выходу на административную границу Луганской области к 12 июня – очевидно, чтобы отпраздновать в уничтоженных городах День России (оккупированный Бердянск уже “украсили” соответствующими праздничными плакатами).

Украинский военный эксперт Михаил Самусь объясняет, что в данный момент цель украинской армии состоит в том, чтобы максимально затруднить россиянам какое-либо продвижение, измотать и деморализовать врага и нанести ему максимальный технический урон. Другой украинский военный эксперт, Валерий Рябых, допускает, что концентрацией российских войск вокруг Северодонецка можно воспользоваться для ударов по другим направлениям – и украинские военные, кажется, именно этим и заняты: вечером в понедельник сообщалось об авиаударах украинской армии в Николаевской и Херсонской областях.

Российская армия готовит наступление на Святогорск и Славянск, и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович допускает, что в ближайшие дни украинские военные сдадут Святогорск (по словам представителя Минобороны РФ, город уже давно “освобожден”), а через неделю в осаду будет взят Славянск. Арестович также ждет наступления российских войск со стороны Изюма и обострения ситуации в Запорожской области. Украинский Генштаб отмечает, что в районе Донецка россияне занимаются доукомплектованием своих подразделений, в том числе танковых, а власти так называемой “ДНР” сообщают об обстрелах Донецка со стороны Украины.

Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил вечером в понедельник, что за день российские войска обстреляли из минометов и артиллерии три приграничных района; глава Курской области утром заявлял об обстреле приграничного поселка.

Великобритания вслед за США объявила о намерении поставить в Украину системы залпового огня. Лавров уже пообещал, что это не останется без ответа, а Арестович сказал, что таких систем требуется как минимум шестьдесят.

На оккупированных территориях

Представитель полка “Азов” Анна Головко объяснила журналистам, что 160 тел военных, которые Россия передала Украине в субботу, были вывезены с “Азовстали”. Сколько еще тел остаются на территории завода, не известно. Президент Украины сказал, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских военнослужащих с “Азовстали”, их освобождением занимается Главное управление разведки Минобороны Украины.

По меньшей мере часть из них находятся в тюрьме в Еленовке на территории так называемой “ДНР”. Там же сидят по меньшей мере 24 украинских волонтера, занимавшихся эвакуацией жителей Мариуполя и по каким-то причинам задержанных на российских или “днрвских” блокпостах – вот что известно об их положении. В окрестностях Мариуполя исчезли как минимум 30 волонтеров; по всей стране полиция приняла заявления о пропаже 15 тысяч человек (половину из них уже нашли, но не всегда живыми).

В оккупированном Мариуполе, по данным украинских властей города, вводится карантин из-за опасности распространения холеры. Подтвердить эти заявления невозможно, но ранее о возможной вспышке холеры в разрушенном и лишенном водоснабжения городе предупреждала ВОЗ. О том, как латвийские волонтеры помогают спасшимся из города мариупольцам уехать на Запад, рассказано здесь – некоторые горожане и после месяца под бомбами продолжают верить, что город уничтожила украинская армия, но при этом в России они почему-то жить не хотят.

В России войны нет

Но есть “вооруженный конфликт”: комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект, приравнивающий к госизмене "переход на сторону противника" в условиях “вооруженного конфликта” или “военных действий”, в которых принимает участие Россия. Эти законодательные выкрутасы требуются, чтобы избежать введения в стране военного положения.

Есть тайные погибшие:

Суд в Калининградской области признал информацией, запрещенной к распространению, статью псковского издания 60.RU со списком погибших в Украине российских военных (иск подавал военный прокурор Балтийского флота).

Путин подписал указ о пятимиллионных выплатах семьям нацгвардейцев, пограничников и “волонтеров”, погибших в Украине и Сирии.

Редакция телеграм-канала "Можем объяснить" обнаружила на сайте госзакупок сотни лотов на организацию захоронений в разных городах. Обычно могилы закупают для людей без родственников или из незащищенных социальных групп, чьи семьи не могут оплатить похороны. Закупок такого масштаба в прежние годы не было: в одном только Хабаровском крае заказаны сразу 700 могил.

Есть “фейки” и “дискредитация”:

В отношении исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова возбуждено уголовное дело о распространении “фейков” о российской армии, он объявлен в розыск.

Жительницу Набережных Челнов оштрафовали на пять тысяч рублей за порчу имущества дома посредством антивоенных надписей на полу подъезда и лифта. Ранее ей вынесли тридцатитысячный штраф за “дискредитацию” российской армии.

На екатеринбургскую газету “Вечерние ведомости” составили административный протокол о “дискредитации” армии из‑за 54 постов об антивоенных акциях.

Суд в Москве оштрафовал Радио Свобода еще на 20 млн рублей по 20 протоколам о неудалении информации, доступ к которой "подлежит ограничению". Общая сумма штрафов приближается к 56 миллионам.

Вот замечательный разговор с организатором грузоперевозок Яном Шикиным из Красноярского края: на него написали заявления сразу две бабки и сотрудник полиции – просто за то, что он освещает ход войны в Украине у себя в “Одноклассниках”. По одному протоколу о “дискредитации” Шикина оправдали, а по второму оштрафовали на 30 тысяч рублей. Одна из доносчиц оправдательным приговором недовольна – будет, вероятно, обжаловать.

Прокуратура потребовала лишить российского гражданства экоактивиста Аршака Макичяна. Макичян живет в России с одного года, получил российское гражданство в 2004 году, окончил вуз и женат на россиянке. Никакого другого гражданства, кроме российского, у него нет. После вторжения России в Украину он критиковал российские власти и призывал ввести нефтяное эмбарго, чтобы остановить войну. Сейчас Макичян в Германии – вот интервью с ним.

И есть светлое будущее:

В Тюменской области медработников обучают предабортному консультированию "кризисных беременных" с учетом традиционных ценностей, то есть рассказывают им, что “дал бог зайку – даст и лужайку”, отучают от “контрацептивного мышления”, “уходу от деторождения” и “западного либерализма с его идеологией потребления”. На этом фоне уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова одобрила участие детей во флешмобах в поддержку российских войск, находящихся на территории Украины, и добавила, что многие дети просто рвутся на Донбасс.

Тем временем все российские (и белорусские) вузы исключены из Болонской системы образования, сообщил замминистра образования и науки Дмитрий Афанасьев.

Здесь о светлом российском будущем поэтично рассуждает публицист Невзоров: лучины для Российской Федерации, считает он, будут щипать в Северной Корее, а высокотехнологичное производство лаптей придется доверить Малайзии.

На международной арене

По данным Bloomberg, власти Турции предложили помощь с разминированием выхода из порта Одессы ради возобновления экспорта украинского зерна. С Россией Анкара уже договорилась и надеется получить поддержку ООН, но Украина этим планом недовольна, поскольку уверена, что Россия воспользуется разминированием побережья для захвата Одессы. Американское издание Politico пишет, что власти США не будут снимать санкции с России в обмен на возможность экспорта зерна из Украины. Постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя вышел из зала во время выступления председателя Евросовета Шарля Мишеля: тот обвинил Россию в блокировке миллионов тонн зерна в Украине, срыве сельхозработ, ударах по зернохранилищам, краже сельхозпродукции и попытках “переложить вину на других”. Заместитель Небензи посетовал, что Мишель говорил “отвязно и грубо”.

В Латвии до конца войны и возвращения Украине Крыма запрещено вещание всех российских телеканалов. Одновременно власти страны выдали лицензию на вещание независимому телеканалу “Дождь”.

В США выдан ордер на арест самолетов Романа Абрамовича – его обвинили в нарушении санкций, потому что эти самолеты летали в Россию без соответствующего разрешения американских властей.

Япония ввела санкции против Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белинвестбанка (Белорусский банк развития и реконструкции).

Международная рабочая группа Ермака-Макфола предложила список россиян, в отношении которых следовало бы ввести санкции в будущем. Здесь о принципах формирования этого списка рассказывает советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Тимофей Милованов.

Россия ввела санкции против 61 гражданина США, среди которых министры финансов и энергетики, советники Байдена и главы крупных компаний, в том числе основатель Netflix .

ввела санкции Индия ведет переговоры об удвоении импорта российской нефти. В то же время Reuters сообщает, что индийская компания Indian Potash Limited хотела, но не смогла заплатить за белорусский калий из-за санкций, наложенных на Сбербанк.

Вокруг света

В Казахстане подвели предварительные итоги референдума о поправках к конституции: их поддержали 77,1% голосовавших, 18,6% высказались против. Власти страны называют конституционную реформу средством “окончательного ухода от суперпрезидентской формы правления”, но политически активная молодежь и политологи считают референдум средством легитимации президента Токаева и укрепления его власти.

подвели политически активная молодежь политологи В минском доме Валерия Цепкало, собиравшегося баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году, и его жены Вероники прошел обыск – посмотрите фотографии , впечатляет.

посмотрите фотографии Здесь путеводитель по судам над журналистами, которые начнутся в Беларуси в июне.

Вотум недоверия премьеру Великобритании и председателю Консервативной партии Борису Джонсону провалился : в его поддержку высказались 211 представителей тори, против него – 148. Для победы ему нужно было набрать минимум 180 голосов. Согласно партийным правилам, теперь у Джонсона есть годичная защита от проведения подобной процедуры.

Шесть ссылок

Русская история. Беседа с профессором университета Иллинойса Ричардом Темпестом о Петре Великом, традициях автократии и реформаторства в русской истории, харизматических лидерах, их победах и ошибках. Или рассказ о Крымской войне и ее уроках для России.

Беседа с профессором университета Иллинойса Ричардом Темпестом о Петре Великом, традициях автократии и реформаторства в русской истории, харизматических лидерах, их победах и ошибках. Или рассказ о Крымской войне и ее уроках для России. Женский вопрос. История борьбы за женское равноправие в Турции в первой трети XX века. Или эволюция деревенских семей в СССР – от патриархального дома к индивидуальному материнству.

История борьбы за женское равноправие в Турции в первой трети XX века. Или эволюция деревенских семей в СССР – от патриархального дома к индивидуальному материнству. Художества. История откликов на картину Репина “Иван Грозный и сын его Иван” – от восторженных до критических и от критических до криминальных. Или фрагмент из книги Клэр Бишоп “Искусство инсталляции” (изд-во Ad Marginem), посвященный Йозефу Бойсу.

Искренне Ваши,

Семь Сорок