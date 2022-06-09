Святогорские страсти

Доброе утро!

Суд в Могилеве приговорил фрилансера белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика к шести годам колонии усиленного режима по обвинению в "создании экстремистской группы", под которой подразумевается телеграм-канал белорусской службы. Офис Радио Свобода в Минске силовики разгромили еще в июле 2021 года. Прочие новости:

Бои в Северодонецке продолжаются. Российская утверждает, что заняла Святогорск. Осада Славянска пока не началась.

Правительство так называемой “ДНР” усилили российскими чиновниками из окружения Кириенко.

Идут переговоры между главами МИД России и Турции о возобновлении экспорта украинского зерна.

Во Владивостоке подожгли военкомат.

Главный раввин Москвы уехал из России после требования властей публично поддержать войну в Украине.

В Петербурге по обвинению в распространении “фейков” о российской армии отправлен в СИЗО бывший священник.

В российскую Госдуму внесли законопроект о десятимиллионных штрафах за любую “пропаганду” ЛГБТ.

Военные сводки

На фронтах который день почти ничего не меняется. Украинская армия продолжает уличные бои в Северодонецке, уверенно контролируя лишь промзону. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, Россия планомерно уничтожает город авиацией и артиллерией, а в соседнем Лисичанске обстреливает больницы и центры выдачи гуманитарной помощи, но угрозы окружения агломерации, по его словам, пока нет. Российская армия по-прежнему пытается взять под контроль дорогу, связывающие эти города с Бахмутом, но в среду штурм села Берестовое ей опять не удался. Президент Украины назвал Северодонецк эпицентром противостояния на Донбассе, в котором решается судьба всего региона.

Россия объявила о взятии Святогорска Донецкой области, Украина это пока не подтверждает, американский Институт изучения войны тоже пишет, что бои там еще продолжаются. Российское государственное агентство ТАСС распространило видео с мэром Святогорска Владимиром Бандурой, на котором тот, ранее писавший по-украински о российских обстрелах и их последствиях, говорит, что "органы ВСУ и националисты мародерствуют, грабят и творят беспредел, а также убивают священнослужителей и монахов". Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Бандуры уголовное дело о госизмене, хотя видео записано явно под давлением.

Здесь об обстановке в контролируемой Украиной части Донецкой области рассказывает представитель украинской администрации региона Татьяна Игнатченко-Тюрина: по ее словам, Россия ни на минуту не прекращает попытки наступления и обстрелы (в городе Бахмуте, например, разрушена школа – вот видеорепортаж), но продвинуться пока не может. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, к Славянску российские войска пока не подошли, хоть и нанесли по нему авиаудар. Российская армия второй месяц штурмует село Долгенькое между Изюмом и Славянском. По словам главы военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, за день в регионе погибли четверо мирных жителей, еще 11 человек ранены. Вот новые фотографии войны.

На оккупированных территориях

Мэрия Москвы объявила, что площадь перед посольством США назовут “площадью ДНР” (так, мол, проголосовали жители города на платформе “Активный гражданин”), и теперь городские чиновники ищут, что бы переименовать в честь “ЛНР”.

В самой так называемой "ДНР" произвели перестановки в правительстве. “Премьером” стал россиянин Виталий Хоценко, ранее работавший в Минпромторге – он выпускник курируемой Кириенко программы “Лидеры России”. Вице-премьером назначили бывшего помощника главы российского Минстроя, а первым замруководителя администрации главы “ДНР” – еще одного россиянина, ранее замгубернаторствовавшего в Ульяновской и Липецкой областях. Перестановки проводятся после визита Кириенко, объясняются необходимостью более тесной интеграцией с Россией, а как Сергею Кириенко, ранее отвечавшего в кремлевской администрации за внутреннюю политику, удалось стать королем Донбасса, рассказано здесь. Мало того: он еще и послевоенный имидж России конструирует.

В Херсоне Кириенко встречался с депутатом Верховной Рады от правящей партии “Слуга народа” Алексеем Ковалевым – тот еще в апреле уехал из Киева в оккупированную область спасать свой аграрный бизнес, тогда же против него возбудили дело о госизмене. Всего в Украине возбуждено около 480 уголовных дел против коллаборантов.

На линии фронта в Запорожской области Украина и Россия провели еще один обмен телами погибших – на этот раз в формате 50 на 50. 37 из переданных Украине тел –защитники “Азовстали”, погибшие в Мариуполе.

Международные последствия

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Турцию для переговоров о разблокировании украинского экспорта зерновых и возобновлении российско-украинских мирных переговоров. Министр иностранных дел Турции назвал встречу с Лавровым продуктивной. Турция готова организовать переговоры между ООН, Россией, Украиной и Турцией для создания “зернового коридора” в Черном море. Российские и турецкие военные могли бы заняться разминированием украинских портов, а Путин готов предоставить гарантии, что Россия не воспользуется этим для захвата Одессы и Николаева. Впрочем, большой проблемы в сокращении экспорта зерновых Лавров, как и Путин, не видит (в отличие от главы ВТО и экспертов ООН). Украина, по понятным причинам, к каким-либо гарантиям со стороны Путина серьезно относиться не может, поэтому требует вооружений для надежной защиты своего побережья от российской экспансии и присутствия военных судов третьей стороны в Черном море для защиты от господствующего там российского военного флота. Здесь позицию Киева подробно излагает посол Украины в Турции Василий Боднар.

Почему международные эксперты квалифицируют действия России по отношению к Украине как геноцид, читайте в интервью с профессором Дэвидом Шеффером, одним из создателей международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде и трибунала по преступлениям камбоджийского режима красных кхмеров. Шеффер рассчитывает на создание Международного трибунала по Украине после войны.

В России войны нет

Но во Владивостоке подожгли военкомат, а в аннексированном Крыму задержали местного жителя, пытавшегося поджечь поселковую администрацию (сгорел квадратный метр пола). Скрытая мобилизация при этом продолжается.

“Медиазона” изучила иски в судах по всей стране, оспаривающие увольнение из Росгвардии, и поговорила с отказниками из разных регионов, чтобы восстановить картину первых дней российского вторжения. Выяснилось, что Росгвардия почему-то оказалась на передовой, хотя не была готова к штурму городов – после того, как стали очевидны огромные потери, многие отказались воевать и вернулись домой (например, из-под Харькова в Кабардино-Балкарию ушли 500 человек). В удовлетворении исков, оспаривающих увольнение из Росгвардии, всем пока отказывают.

Все силы в России брошены на борьбу с антивоенными настроениями:

Суд в Петербурге отправил в СИЗО бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова по статье о "фейках" про российскую армию, которые он якобы распространял на своем YouTube-канале. Летом 2020 года Курмояров назвал главный храм Вооруженных сил в парке “Патриот” “языческим капищем”, после чего его запретили в служении, а потом пытался подать в суд на Шойгу за “оскорбление чувств верующих” – вскоре его лишили сана.

У других обвиняемых по этой статье власти начали арестовывать имущество, а с адвоката Владимира Воронина, который ведет эти дела, пытались взять подписку о неразглашении – но безуспешно.

Приморские коммунисты заявили в Следственный комитет на своего товарища, потребовавшего остановить войну в ходе заседания регионального парламента. Они обвиняют его в публичной клевете (это уголовная статья) на том основании, что подписи, стоявшие под антивоенным обращением, были якобы получены без согласия подписантов.

Бывшего екатеринбургского депутата Нафика Фамиева оштрафовали на 35 тысяч рублей за репост в телеграме скриншота с твитом Ройзмана (“дискредитация российской армии”). Вот беседа с гендиректором красноярской телекомпании ТВК, ранее оштрафованным по той же статье на 40 тысяч рублей.

Петербургских художников Игоря Кузнецова и Дмитрия Платона, вывесивших баннер “Х** войне” на доме по улице Восстания, отправили под административный арест на пять и десять суток соответственно (“организация митинга” и “повторная организация митинга”).

Выяснилось, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт вынужден был уехать из России после требования властей публично поддержать войну в Украине и давления со стороны ФСБ и Кремля. Он не высказался публично против войны, чтобы не осложнять жизнь оставшимся в России евреям, но в Европе занялся организацией помощи украинским беженцам.

Уволился директор новосибирского колледжа Сергей Чернышов, отказавшийся проводить “воспитательную работу” со студентами, задержанными на антивоенных акциях.

Московский театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль по книге Дмитрия Глуховского "Текст" – накануне стало известно, что против автора возбуждено уголовное дело о “фейках” про российскую армию.

Генпрокуратура добилась удаления одного эпизода антивоенного подкаста DOXA с сайта Podcast.ru (на других платформах он доступен). При этом на московском радио “Коммерсантъ FM” звучали украинские песни, гимн Украины и российские антивоенные песни (редакция объяснила это хакерской атакой).

О старых врагах в России тоже не забывают: суд в Москве заменил соратнице Навального Любови Соболь исправительные работы на реальный срок по делу о проникновении в квартиру разговорчивого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.

О доведении законодательства до нужного градуса репрессивности тоже помнят:

Председатель Госдумы Володин своими руками направил в Комитет по государственному строительству и законодательству законопроект, предусматривающий штрафы до 10 млн рублей за любую “пропаганду” ЛГБТ.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законодательные поправки, вводящие оборотные штрафы для операторов связи, не установивших у себя на сетях оборудование для слежки (так называемую СОРМ), и позволяющие выдавать новые лицензии операторам связи только с разрешения ФСБ.

Немного путинологии

Путин отказался от проведения традиционной июньской “прямой линии”. Почему – Песков не объяснил, а спекуляции о том, чем именно Путин болен, читайте тут.

Документы, относящиеся к работе комитета по внешним связям петербургской мэрии в 1990-е годы, исчезли из госархива города, как только Путин ушел на повышение в Москву. Однако ежемесячные бюллетени и ежегодные отчеты о работе мэрии в архиве остались. Из них можно узнать, как городские власти систематически обирали испанских бизнесменов, но производство “Чупа-Чупса” все же запустили, как будущий глава ЦИК Чуров получил премию за то, что вернул в родную гавань самолет, угнанный в Швецию уличным музыкантом из Баку, а сам Путин пытался понравиться дочери тогдашнего госсекретаря США Лиз Чейни, но она его не запомнила. Невероятно развлекательное чтение.

Санкции и их последствия

Канада запретила экспорт в Россию 28 видов услуг, необходимых для работы предприятий нефтегазовой и химической промышленности.

Microsoft объявил о существенном сокращении своего бизнеса в России.

Китайская компания Huawei ничего не объявляла, но ее магазины в России постепенно закрываются.

Сбербанк из-за санкций прекратил расчеты в юанях.

Люксембург заморозил российские активы на 4,3 млрд евро.

Топ-менеджер австрийской компании, которая обслуживала авиапарк “Роснефти” и самолеты Игоря Сечина, покончил с собой, а сама компания находится в процессе ликвидации.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отозвал свое согласие войти в совет директоров “Газпрома”.

Норвегия закрывает консульство в Мурманске.

Горсовет Вильнюса разрешил демонтировать стоящий на кладбище памятник советским воинам (могилы останутся, где были).

В европейские и британские суды поступило не менее 20 исков от российских богачей, пытающихся оспорить наложенные на них санкции ЕС. Вот аргументация, которую приводят адвокаты Абрамовича.

Все остальное

В Китае со следующей недели будут выдавать денежное вознаграждение и почетные грамоты за доносы на "нарушителей национальной безопасности".

будут выдавать В Берлине водитель легковой машины въехал на тротуар , врезавшись в группу школьников из земли Гессен, которые приехали в столицу Германии на экскурсию. Погибла учительница, 14 школьников получили ранения. Второй учитель серьезно пострадал. Водитель, имеющий гражданства Германии и Армении, задержан; он страдает тяжелым психическим расстройством.

Шесть ссылок

Русская история. История преследования за гомосексуальные отношения в России в разные эпохи. Или рассказ о бессудной казни двадцати человек в ответ на убийство в Варшаве советского полпреда Петра Войкова 7 июня 1927 года.

История преследования за гомосексуальные отношения в России в разные эпохи. Или рассказ о бессудной казни двадцати человек в ответ на убийство в Варшаве советского полпреда Петра Войкова 7 июня 1927 года. Художества. Беседа с литовским художником Томасом Упскасом, которые делает миниатюрные диорамы с политическими и историческими сюжетами – на этот раз о россиянах-мародерах в украинском доме. Или рассказ об Алексе Хаткевиче – загадочном художнике без биографии, который уже более тридцати лет заперт в психиатрической клинике в Черняховске Калининградской области.

Беседа с литовским художником Томасом Упскасом, которые делает миниатюрные диорамы с политическими и историческими сюжетами – на этот раз о россиянах-мародерах в украинском доме. Или рассказ об Алексе Хаткевиче – загадочном художнике без биографии, который уже более тридцати лет заперт в психиатрической клинике в Черняховске Калининградской области. Беседы с переводчиками о переведенных книгах. Разговор об американской гегемонии с Николаем Проценко, который перевел последнюю работу американского макросоциолога Ричарда Лахмана (1956–2021) “Пассажиры первого класса на тонущем корабле” (изд-во книжного магазина “Циолковский”). Или интервью о танатологии с Юргеном Штейном, который перевел книгу американского антрополога и психолога Эрнста Беккера “Отрицание смерти”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок