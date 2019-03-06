Доля тех, кто матерится каждый день

Доброе утро!

Netfilx снимет сериал по роману Маркеса “Сто лет одиночества” – по-испански, съемки пройдут в Колумбии. Права на экранизацию, которые всю жизнь отказывался продавать сам Маркес, продали его сыновья. Что ж, всех в итоге съедят муравьи, но не сразу. Пока все так:

Российская Госдума устроила разнос министру экономического развития Максиму Орешкину, приняла во втором чтении закон о “незамедлительном” удалении “оскорблений власти” из интернета и запретила хостелы в жилых домах. Сегодня она продолжит свою работу.

Путин сказал, что российская контрразведка за прошлый год поймала почти 600 шпионов.

Вынесен первый приговор по делу “Нового величия”: обвиняемый получил условный срок, заключив соглашение со следствием.

В ЕС согласовали санкции в отношении России в ответ на захват украинских моряков в Керченском проливе. Их введут уже на следующей неделе.

De Duma aut bene aut nihil

Госдума России приняла во втором чтении законы о “незамедлительном удалении” из интернета фейковых новостей (отказ карается крупными штрафами), а также информации, выражающей “в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ” (это надо будет удалять в течение суток – иначе крупные штрафы, а для рецидивистов арест). Сегодня, как ожидается, все это будет принято в окончательном третьем чтении.

Далее, Госдума запретила хостелы в жилых помещениях. Туристы теперь будут жить в нежилых помещениях, а как будут выкручиваться владельцы уже существующих хостелов, рассказано тут.

Наконец, на правительственном часе в Госдуме депутаты устроили выволочку министру экономического развития Максиму Орешкину. Говорят, это было сделано в ответ на пренебрежительные высказывания Орешника в адрес депутатов. А они мстительные.

Вне стен Госдумы глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сказала, что геев надо лечить, а не уголовно преследовать.

Nosce te ipsum

Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, сказал, что за прошлый год российская контрразведка разоблачила почти 600 шпионов. Но не объяснил, куда их всех дели. Сегодня он по приглашению сотрудниц конной полиции посетит первый Оперативный полк полиции ГУМВД по Москве. Наверное, коня на скаку остановит.

По данным World Wealth Report, Россия заняла первое место в мире по темпам роста мультимиллионеров. И треть из них очень хотят уехать из России.

По данным “Левада центра”, лишь 20% россиян готовы участвовать в протестах с политическими требованиями. При этом по данным ВЦИОМ, 60% россиян ругаются матом. Отдельно ВЦИОМ отмечает, что доля тех, кто матерится каждый день или несколько раз в неделю, за 11 лет сократилась на 2% и 5% соответственно, а число тех, кто ругается матом несколько раз в месяц, выросло на 6%.

Dura lex sed lex

Вынесен первый приговор по делу “Нового величия”. Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Он признал вину и заключил досудебное соглашение.

Суд в Москве оштрафовал на 500 рублей участников проекта "Декоммунизация", пожелавших Сталину гореть в аду.

Активиста движения татарской молодежи "Азатлык" Батырхана Агзамова арестовали на трое суток за пост о взятии Казани Иваном Грозным (разжигание ненависти между русскими и татарами).

В Белгороде попытался совершить самосожжение 31-летний местный житель, сейчас он в больнице. В руках у него был плакат “Люди, помогите, пожалуйста”.

В Петербурге избили правозащитника, координатора местного отделения “Руси сидящей” Динара Идрисова.

В Чечне закончено судебное следствие по делу главы местного отделения “Мемориала” Оюба Титиева. Теперь – прения сторон и приговор. Титиева обвиняют в хранении марихуаны, защита утверждает, что ему ее подбросили. Вот рассказ о ходе процесса.

Главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву продлили арест до 25 июня. Его дело рассматривается в закрытом режиме.

Отцу арестованного сенатора Арашукова предъявили официальное обвинение в хищении газа на 31 млрд рублей.

ЕСПЧ присудил бывшему губернатору Сахалина пять тысяч евро в качестве компенсации за неоправданно длительный срок предварительного заключения. Александра Хорошавина задержали весной 2015 года и только в феврале 2018-го приговорили к 13 годам. Защита утверждает, что в СИЗО он перенес инсульт. Через несколько месяцев после приговора ему предъявили новые обвинения.

Sanctiones simplicissimae

Послы Евросоюза согласовали санкции в отношении восьми россиян, которых считают причастными к захвату украинских кораблей в Черном море в ноябре прошлого года. Санкции должны ввести уже на следующей неделе.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что США будут вводить санкции против иностранных финансовых учреждений за сотрудничество с режимом президента Венесуэлы Николасом Мадуро. Вашингтон считает его нелегитимным.

Все ссылки сегодня про смерть

В Мюнхене умерла сценарист, историк кино, литератор Майя Туровская, ей было 94 года. Многие знают ее как сценаристку “Обыкновенного фашизма” Михаила Ромма. Здесь она рассказывает об этом фильме, внутри есть и видеоинтервью, которые записал с ней Юрий Векслер. Майя Туровская любила немецкий кинематограф, вот два ее текста об этом: личная история знакомства, от фильма к фильму, и краткий очерк истории послевоенного немецкого кино. Рецензию на книжку Майи Туровской о 30-х годах “Зубы дракона” можно почитать здесь.

В Швейцарии умер филолог, историк идей, автор “Чернил меланхолии” Жан Старобинский, ему было 98 лет. Почитайте его давнее интервью Сергею Зенкину – может быть, захочется почитать и его книжки.

Британский актер Альберт Финни умер месяц назад. Все это время большой, неспешный, очень хороший текст о нем писала Лилия Шитенбург.

"Бегаешь всю смену с чайником, доливая снаряды или бомбы до нормы, а в чайнике иприт плещется". Владимир Воронов рассказывает историю завода в Чапаевске, где производилось советское химическое оружие.

Искренне Ваши,

Семь Сорок