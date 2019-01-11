Мартина не было, был только Вагнер

Доброе утро!

Присоединения Беларуси к России, о котором так много говорили в конце минувшего года, в ближайшее время не случится. "Здесь никто никого не наклонит", – сказал Александр Лукашенко на совещании со своими министрами. Но есть другие новости:

По данным созданного Михаилом Ходорковским центра “Досье”, к убийству трех российских документалистов в Африке причастны россияне, работающие на структуру Евгения Пригожина, и сотрудник жандармерии ЦАР.

Роскомнадзор нашел у Русской службы “Би-би-си” материалы, якобы “транслирующие идеологию террористов”. Идет проверка.

Суд в Париже признал акциониста Петра Павленского виновным в поджоге Банка Франции, но он останется на свободе и будет должен возместить ущерб.

Дональд Трамп отменил поездку в Давос из-за шатдауна.

Убийство в ЦАР

В соответствии с предварительными выводами расследования, проведенного созданным Михаилом Ходорковским центром "Досье", к убийству российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике летом прошлого года причастны россияне Александр Сотов и Валерий Захаров, работающие на одну из структур Евгения Пригожина, и сотрудник жандармерии ЦАР Эммануэль Котофио.

Последнему, как следует из биллинга мобильных телефонов, постоянно звонил водитель российских журналистов Бьенвеню Ндувокама, ранее также работавший в жандармерии. Котофио, прошедший обучение у российских военных инструкторов, в свою очередь, сразу же связывался с Сотовым и Захаровым.

Фиксера Мартина, на помощь которого рассчитывали документалисты, на самом деле не существовало. Обратиться к нему Джемалю, Расторгуеву и Радченко посоветовал сотрудник подконтрольного Пригожину Федерального агентства новостей Кирилл Романовский. Сейчас он в Сирии и на звонки не отвечает.

Ходорковский считает, что документалистов не планировали убивать: предполагалось, что их заставят рассказать, что они уже узнали. “Но разговор пошел не так”, – объяснил Ходорковский.

Русская Африка

Вне всякой связи с этим расследованием министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра сказала в интервью РИА “Новости”, что в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами Россия может создать военную базу в ЦАР.

Британская Times пишет, что наемники ЧВК Вагнера задействованы в подавлении антиправительственных протестов в столице Судана Хартуме.

При этом в Демократической республике Конго кандидат от правящей партии, которому активно помогали консультанты из структур Пригожина, проиграл выборы.

Вот здесь хороший обзор бурной российской деятельности в Африке с комментариями специалистов.

Русский космос

МВД России расследует хищение в размере 28,5 млн рублей из средств, выделенных на создание орбитального телескопа, который должен стать конкурентов Hubble.

Российский спутник противоракетной обороны сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Что обо всем этом думает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, можно почитать тут. (Спойлер: готовится осваивать Луну и возить туристов на околоземную орбиту).

Закручивание и раскручивание гаек

Закручивание. Роскомнадзор нашел в публикациях Русской службы “Би-би-си” материалы “с идеологическими установками террористов”. Теперь до конца января их будут тщательно проверять – в частности, Роскомнадзор хочет убедиться, что BBC World News не принадлежит иностранной организации более чем на 20%. Это ответ на расследование британского медиарегулятора Ofcom в отношении российского государственного телеканала RT, вещающего в Великобритании.

Раскручивание. Прекращены уголовные дела за публикацию мемов в отношении жителей Алтайского края Марии Мотузной и Андрея Шашерина.

Закручивание. Центральный банк России может получить полномочия по досудебной блокировке “противоправного контента в интернете”.

Раскручивание-закручивание. Эксперты не нашли признаков экстремизма в документах “Нового величия”, но суд продлил арест обвиняемым в экстремизме. Одно из дел в рамках расследования деятельности еще одной якобы экстремистской организации, “Сеть”, передано в суд.

Раскручивание-закручивание в Петербурге. Исаакиевский собор не перешел к РПЦ, потому что срок постановления о передаче музейных коллекций истек. Но всегда можно принять новое постановление. Суд начал рассматривать многомиллионный иск к координатору штаба Навального в СПб за порчу газонов в ходе одной из акций.

Закручивание. В России ужесточают правила усыновления и опеки.

Прочее списком

Суд в Париже признал российского акциониста Петра Павленского виновным в поджоге Банка Франции и приговорил его к трем годам заключения, два из них – условно (а реальных срок Павленский уже отсидел в ходе следствия). Кроме того, художник должен будет возместить ущерб в размере 21 тысячи евро.

Президент США Дональд Трамп слетал на границу с Мексикой, пригрозив перед отлетом ввести чрезвычайное положение. Кроме того, он отменил поездку на экономический форум в Давосе, сославшись на “непримиримость” демократов, не желающих выделять деньги на строительство пограничной стены. Работа правительственных органов в США по-прежнему приостановлена.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трем годам за ложь Конгрессу, в начале февраля выступит на открытых слушаниях в Конгрессе, чтобы на этот раз рассказать правду.

Шесть ссылок

Древнерусское. “Духовное брашно” и хвост бобров: о сакральной и запретной еде в Древней Руси рассказывает филолог Анастасия Преображенская. Или забавный обзор насельников старинных русских “физиологов” (бестиариев) – правда, в форме теста.

Кино и музыка. Лекция Наума Клеймана о том, как Эйзенштейн искал “генетический код” кино и пришел к концепции постлогического мышления. Или рассказ о забытых женщинах-композиторах – с записями их музыки.

Экологии. Предисловие и заметки переводчика к книжке Феликса Гваттари “Три экологии”, которую можно будет скоро полностью прочитать по-русски. Или подборка проекта “Прожито”: собаки в дневниках их современников.

Искренне Ваши,

Семь Сорок