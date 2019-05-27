Три церкви в сутки

Доброе утро!

Прекрасно жить в эпоху сверхскоростей: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения церкви Всех Святых в Страсбурге сказал, что РПЦ строит по три новых храма в сутки. Только новости какие-то медленные:

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков, захваченных в Черном море в ноябре 2018 года.

Правозащитники сообщили о смерти заключенного от пыток в Ярославле, ФСИН говорит, что он покончил с собой.

На выборах в Европарламент, вопреки опасениям, крайне правые партии оглушительного успеха не имели. Хорошие результаты показали зеленые.

Президентом Литвы избран независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

В Германии евреям не рекомендуют носить кипу без надобности; в Израиле – массовые протесты против наделения неприкосновенностью премьера Нетаньяху.

Немедленно освободить

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге постановил, что Россия обязана вернуть Украине 24 арестованных моряка и три корабля. За проголосовали 19 судей, против – судья из России. Президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, что отпустив моряков, Россия может сделать шаг к улучшению отношений между двумя странами. Россия считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения случившегося в Черном море 25 ноября прошлого года.

Новая Европа

На выборах в Европарламент зарегистрирована рекордная за последние 20 лет явка – 50,5%. Это, правда, мало о чем говорит, если смотреть на отдельные страны: например, в Словакии голосовать пришли только 9% процентов избирателей, а в Бельгии, где голосование обязательное, 10% избирателей предпочли заплатить штраф, чем явиться к урнам.

Мрачные прогнозы о тотальной победе националистов не оправдались, однако в некоторых странах они победили (во Франции Национальный фронт получил на один мандат больше, чем коалиция, в которую вошла партия президент Макрона, в Италии победила “Лига” премьера Сальвини, в Венгрии и Польше победу одержали правящие крайне правые партии).

Провальными во многих странах оказались результаты социал-демократов (в Германии их обогнали зеленые, в Чехии они вообще не получили ни одного мандата). В Европарламенте у социал-демократов всех стран ЕС будет на 41 мандат меньше, чем прежде. Крупнейшая общеевропейская партия, объединяющая традиционных консерваторов, Европейская народная партия, лишилась 42 мандатов (понятно нарисованные результаты, англ.)

Самый катастрофический результат из правящих партий показали британские тори: по предварительным данным, они получили четыре места. Европейские выборы в Великобритании выиграла Партия брекзита, на втором месте – либеральные демократы, последовательно выступающие против выхода страны из ЕС. Лидер лейбористов (они заняли третье место) выступил с заявлением о необходимости повторного референдума. Того же требуют либдемы и зеленые. Глава Партии брекзита Найджел Фарадж, напротив, рассчитывает на место за столом переговоров об условиях брекзита.

Вот полезный ликбез о том, чем занимается Европарламент и кто в нем заседает. Евродепутатами часто становятся политики, которым надо исчезнуть с национальной сцены, – на этот раз евродепутатами избраны бывший мэр Риги Нил Ушаков и его заместитель, ушедшие в отставку в связи с коррупционным скандалом.

В России все по-старому

В Ярославле, по данным правозащитников, в результате побоев погиб заключенный, 30-летний Алексей Сидякин. Во ФСИН говорят, что он пытался покончить с собой и из-за этого умер.

В Москве четыре дня подряд пытаются сорвать фестиваль ЛГБТ-фильмов “Бок о бок” (в основном “находят” бомбы).

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломов аккаунтов журналистов, писавших о борьбе против строительства церкви в Екатеринбурге. Вот эта история во всех подробностях.

ВЦИОМ зарегистрировал очередное падение рейтинга доверия Путину.

В разных странах

Президентом Литвы, по предварительным данным, избран независимый кандидат экономист Гитанас Науседа. Он входил в правление банка Литвы, до этого работал в частных банках.

В парламенте Австрии сегодня будут голосовать о доверии канцлеру Себастьяну Курцу. Его позиции пошатнулись после скандального видео, на котором его партнер по коалиции, бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе доверительно беседует с загадочной “племянницей русского олигарха”. В субботу венский адвокат Рамин Мирфахрай объявил, что это он организовал встречу и съемку – в рамках “проекта в поддержку гражданского общества”.

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн сказал, что евреям в Германии лучше не носить кипу без особой надобности – ради их же безопасности. Президент Израиля Реувен Ривлин с возмущением ответил, что "страхи по поводу безопасности евреев в Германии – это капитуляция перед антисемитизмом”.

В Тель-Авиве прошли массовые демонстрации против введения неприкосновенности для премьер-министра. Против Биньямина Нетаньяху ведется пять разных расследований о взяточничестве и давлении на прессу.

Кино и книги

Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Он получил "Золотую пальмовую ветвь" за сатирический триллер о классовой борьбе "Паразиты".

Российская литературная премия “Национальный бестселлер” досталась роману Андрея Рубанова “Финист – Ясный Сокол” (фэнтези по мотивам русских сказок).

Шесть ссылок

Шедевры. Новый текст на “Полке” посвящен гоголевскому “Носу” (не воротите нос – там довольно много интересного). Или двухчастный ликбез Ирины Ершовой о Сервантесе и его герое, Дон Кихоте.

Регионоведение. Большой материал о литературе Верхней Силезии – региона Польши, куда входят города Катовице, Миколув, Гливице, Бытом и др. Почти в каждом есть свой литературный “гений места”: Тадеуш Ружевич, Адам Загаевский, Щепан Твардох, Марта Подгурник. Или хороший путеводитель по литературе Средней Азии.

Судьбы. Замечательный рассказ Валерия Дымшица о поэте Ицике Мангере (1901–1969), уроженце Черновцов, сумевшем вовремя бежать из Европы, и переводы его стихов с идиша. Или история австро-венгерского политэмигранта Гезы Шпирка (1896–1979): он бежал из Венгрии в Австрию как участник революции Белы Куна, потом бежал из Австрии в СССР как шуцбундовец, а в СССР на десять лет попал в ГУЛАГ как австрийский шпион.

Искренне Ваши,

Семь Сорок