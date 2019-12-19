Импичмент объявлен, но

Доброе утро!

Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Уже в новом году Сенат будет решать, отстранять ли его от должности, и этого почти наверняка не произойдет, потому что большинство там у республиканцев. Менее громкие новости:

Собянин обвинил в организации летних протестов в Москве “провокаторов”, которые “посылали людей под дубинки”.

В Украине отменили депутатскую неприкосновенность.

Комитет Сената США одобрил пакет “адских” санкций в отношении России, теперь его рассмотрит Сенат.

В Домодедове задержали почти 50 израильтян, большинство отпустили, но “дополнительные проверки” длились по шесть часов.

Король говорит

Мэр Москвы отчитался о работе перед Мосгордумой. Отвечая на вопрос депутата от “Яблока”, он обвинил в организации летних протестов в Москве “провокаторов”, который “посылали людей под дубинки”, а проблему вывоза мусора в другие (недовольные этим регионы) предложил решать путем своза этого мусора во дворы критиков московской мусороэкспротной политики.

Сегодня, как ожидается, Путин тоже что-нибудь такое скажет на своей ежегодной затяжной пресс-конференции.

Отмены

Верховная Рада Украины окончательно – во втором чтении – приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Это был один из главных пунктов предвыборной программы Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа": закон должен упростить уголовное производство в отношении депутатов, обвиняемых в коррупции.

В России, похоже, постепенно отменяют медицину – о попытке тихо, без официальных приказов закрыть гинекологическую больницу в Москве читайте тут. Как только в больнице появилась председатель независимого профсоюза “Альянс врачей”, охрана вызвала Росгвардию.

Братские народы

Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Документ требует от России прекратить насильственные переселения, преследования инакомыслящих и пр.

Владимир Цемах – бывший командир ПВО так называемой “ДНР” и один из ключевых свидетелей по делу о крушении рейса MH17 – подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека. Он обвиняет полицию и спецслужбы этих стран в незаконном похищении и содержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему психотропных препаратов. Интересы Цемаха представляет российский адвокат Анатолий Кучерена.

Верховный суд Швейцарии подтвердил решение о взыскании с России $44 млн компенсации в пользу компании "Укрнафта" за утраченные инвестиции после аннексии Крыма (речь идет в основном о заправках). Cудебные издержки тоже должна оплатить Россия.

Сегодня в Берлине должен состояться новый раунд переговоров между Украиной, Россией и ЕС по вопросу о транзите газа. Если договоренности достигнуть не удастся, убытки будут у всех.

В Минске задержали организаторов протестов против интеграции Беларуси с Россией.

Двести лет вместе

Сегодня Московский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор израильтянке Нааме Иссахар. Ее задержали летом при пересадке в московском аэропорту, обвинили в попытке контрабанды 9,6 граммов гашиша и приговорили к 7,5 годам колонии.

Накануне в разных московских аэропортах были задержаны почти 50 граждан Израиля. Большинство потом отпустили после “дополнительных проверок”. Во многих случаях “дополнительные проверки” длились по шесть часов.

“Стоп ГУЛАГ”

В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину – как выяснилось впоследствии, в связи баннером “Стоп ГУЛАГ”, вывешенным на мосту у Кремля 8 ноября. На Алехину составили протокол о “повторном нарушении порядка проведения акции” и отпустили. Ранее за эту акцию по той же статье отсидел соратник Алехиной Дмитрий Энтео.

В суде по делу “Нового величия” дали показания Анна Павликова и Руслан Костыленков. Они настаивали, что “экстремистское сообщество”, в участии в котором их обвиняют, создал провокатор спецслужб “Руслан Д.”.

Прокурор запросил восемь лет колонии для анархиста Дмитрия Бученкова, обвиняемого по “Болотному делу”: на митинге 6 мая 2012 года он якобы избил полицейских. Бученкова, которой говорит, что в акции не участвовал, задержали в декабре 2015 года и посадили под домашний арест. В ноябре 2017 года он не явился на очередное заседание суда. Потом выяснилось, что он бежал в Литву, где получил политическое убежище. Приговор, который огласят в понедельник, будет заочным.

Нанесенный ущерб

Ущерб от пожара на крейсере “Адмирал Кузнецов” примерно равен нынешней стоимости этого корабля.

Трое бывших рядовых российской армии, получившие тяжелые ранения во время танковых стрельб на полигоне в Ленинградской области, отсудили у Минобороны 6 млн рублей компенсации – это на 2 млн больше, чем назначил суд предыдущей инстанции.

Нацгвардия, требовавшая от оппозиционных политиков почти 5 млн рублей за сверхурочную работу во время акций протеста, представила суду расчет убытков – там сумма оказалась в два раза меньше.

Какой ущерб нанес российской экономике миллиардер Михаил Гуцериев, пока не понятно: самые разные медиа сообщили об обысках у него дома и в офисах связанных с ним компаний, но сам он назвал эти сообщения провокацией.

Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций в отношении России – авторы законопроекта называют его “адским”, поскольку он затрагивает банки, российские нефтяные проекты, обслуживание российского суверенного долга и т.д. Далее документ поступит на рассмотрение Сената, где вряд ли будет принят в нынешнем виде, но в смягченном – вполне возможно.

Исследования российского масскульта

Русская служба “Би-би-си” рассказывает, почему самый задислайканный в российском YouTube рэпер Тимати проникся уважением к Путину, как подружился с Рамзаном Кадыровым и откуда у него греческий паспорт.

“Медуза” рассказывает, как интернет, пропаганда и амбиции Константина Эрнста сделали глубоко убыточным Первый канал, и пытается предсказать его будущее.

Шесть ссылок с бонусом

Отрывки. Подборка самых остроумных отрывков из “Литературной летописи” барона Брамбеуса – эти рецензии выходили в “Библиотеке для чтения”, самом популярном русском литературном журнале 1830-х годов. Или фрагмент из книги Дмитрия Козлова “Биостанция Павлова” (изд-во TATLIN) – о здании в Колтушах под Петербургом, возведенном архитектором Иннокентием Безпаловым в 1929–30 гг. (а заодно и о сенсорно депривированных собаках, с которыми работал Павлов).

Подборка самых остроумных отрывков из “Литературной летописи” барона Брамбеуса – эти рецензии выходили в “Библиотеке для чтения”, самом популярном русском литературном журнале 1830-х годов. Или фрагмент из книги Дмитрия Козлова “Биостанция Павлова” (изд-во TATLIN) – о здании в Колтушах под Петербургом, возведенном архитектором Иннокентием Безпаловым в 1929–30 гг. (а заодно и о сенсорно депривированных собаках, с которыми работал Павлов). Разговоры с биографами. (1) Авторы биографии Венедикта Ерофеева Олег Лекманов, Илья Симановский и Михаил Свердлов рассказывают о своем герое и сложностях работы над биографией. (2) Беседа с историком русского авангарда из Нидерландов Шенгом Схейеном – он говорит о своем интересе к русской культуре и сетует, что в академическом мире биография сегодня совсем не ценится. (3) Интервью с филологом Михаилом Ефимовым, автором книги “D.S.M/ Д.П. Святополк-Мирский: Годы эмиграции” (изд-ва Пушкинский дом и “Нестор-история”).

(1) Авторы биографии Венедикта Ерофеева Олег Лекманов, Илья Симановский и Михаил Свердлов рассказывают о своем герое и сложностях работы над биографией. (2) Беседа с историком русского авангарда из Нидерландов Шенгом Схейеном – он говорит о своем интересе к русской культуре и сетует, что в академическом мире биография сегодня совсем не ценится. (3) Интервью с филологом Михаилом Ефимовым, автором книги “D.S.M/ Д.П. Святополк-Мирский: Годы эмиграции” (изд-ва Пушкинский дом и “Нестор-история”). “Я спускался в шахту и снимал в морге”. Разговор с художником Арсеном Савадовым – главным образом о том, как надо жить.

Разговор с художником Арсеном Савадовым – главным образом о том, как надо жить. Бонус. К тридцатилетию антикоммунистической революции в Румынии и расстрела Чаушеску – документальный фильм Андрея Цыганова “Время Ч”, хороший.

Искренне Ваши,

Семь Сорок