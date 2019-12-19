Импичмент объявлен, но

Доброе утро!
Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Уже в новом году Сенат будет решать, отстранять ли его от должности, и этого почти наверняка не произойдет, потому что большинство там у республиканцев. Менее громкие новости:
- Собянин обвинил в организации летних протестов в Москве “провокаторов”, которые “посылали людей под дубинки”.
- В Украине отменили депутатскую неприкосновенность.
- Комитет Сената США одобрил пакет “адских” санкций в отношении России, теперь его рассмотрит Сенат.
- В Домодедове задержали почти 50 израильтян, большинство отпустили, но “дополнительные проверки” длились по шесть часов.
Король говорит
Мэр Москвы отчитался о работе перед Мосгордумой. Отвечая на вопрос депутата от “Яблока”, он обвинил в организации летних протестов в Москве “провокаторов”, который “посылали людей под дубинки”, а проблему вывоза мусора в другие (недовольные этим регионы) предложил решать путем своза этого мусора во дворы критиков московской мусороэкспротной политики.
Сегодня, как ожидается, Путин тоже что-нибудь такое скажет на своей ежегодной затяжной пресс-конференции.
Отмены
Верховная Рада Украины окончательно – во втором чтении – приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Это был один из главных пунктов предвыборной программы Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа": закон должен упростить уголовное производство в отношении депутатов, обвиняемых в коррупции.
В России, похоже, постепенно отменяют медицину – о попытке тихо, без официальных приказов закрыть гинекологическую больницу в Москве читайте тут. Как только в больнице появилась председатель независимого профсоюза “Альянс врачей”, охрана вызвала Росгвардию.
Братские народы
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Документ требует от России прекратить насильственные переселения, преследования инакомыслящих и пр.
- Владимир Цемах – бывший командир ПВО так называемой “ДНР” и один из ключевых свидетелей по делу о крушении рейса MH17 – подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека. Он обвиняет полицию и спецслужбы этих стран в незаконном похищении и содержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему психотропных препаратов. Интересы Цемаха представляет российский адвокат Анатолий Кучерена.
- Верховный суд Швейцарии подтвердил решение о взыскании с России $44 млн компенсации в пользу компании "Укрнафта" за утраченные инвестиции после аннексии Крыма (речь идет в основном о заправках). Cудебные издержки тоже должна оплатить Россия.
- Сегодня в Берлине должен состояться новый раунд переговоров между Украиной, Россией и ЕС по вопросу о транзите газа. Если договоренности достигнуть не удастся, убытки будут у всех.
- В Минске задержали организаторов протестов против интеграции Беларуси с Россией.
Двести лет вместе
Сегодня Московский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор израильтянке Нааме Иссахар. Ее задержали летом при пересадке в московском аэропорту, обвинили в попытке контрабанды 9,6 граммов гашиша и приговорили к 7,5 годам колонии.
Накануне в разных московских аэропортах были задержаны почти 50 граждан Израиля. Большинство потом отпустили после “дополнительных проверок”. Во многих случаях “дополнительные проверки” длились по шесть часов.
“Стоп ГУЛАГ”
- В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину – как выяснилось впоследствии, в связи баннером “Стоп ГУЛАГ”, вывешенным на мосту у Кремля 8 ноября. На Алехину составили протокол о “повторном нарушении порядка проведения акции” и отпустили. Ранее за эту акцию по той же статье отсидел соратник Алехиной Дмитрий Энтео.
- В суде по делу “Нового величия” дали показания Анна Павликова и Руслан Костыленков. Они настаивали, что “экстремистское сообщество”, в участии в котором их обвиняют, создал провокатор спецслужб “Руслан Д.”.
- Прокурор запросил восемь лет колонии для анархиста Дмитрия Бученкова, обвиняемого по “Болотному делу”: на митинге 6 мая 2012 года он якобы избил полицейских. Бученкова, которой говорит, что в акции не участвовал, задержали в декабре 2015 года и посадили под домашний арест. В ноябре 2017 года он не явился на очередное заседание суда. Потом выяснилось, что он бежал в Литву, где получил политическое убежище. Приговор, который огласят в понедельник, будет заочным.
Нанесенный ущерб
- Ущерб от пожара на крейсере “Адмирал Кузнецов” примерно равен нынешней стоимости этого корабля.
- Трое бывших рядовых российской армии, получившие тяжелые ранения во время танковых стрельб на полигоне в Ленинградской области, отсудили у Минобороны 6 млн рублей компенсации – это на 2 млн больше, чем назначил суд предыдущей инстанции.
- Нацгвардия, требовавшая от оппозиционных политиков почти 5 млн рублей за сверхурочную работу во время акций протеста, представила суду расчет убытков – там сумма оказалась в два раза меньше.
- Какой ущерб нанес российской экономике миллиардер Михаил Гуцериев, пока не понятно: самые разные медиа сообщили об обысках у него дома и в офисах связанных с ним компаний, но сам он назвал эти сообщения провокацией.
- Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций в отношении России – авторы законопроекта называют его “адским”, поскольку он затрагивает банки, российские нефтяные проекты, обслуживание российского суверенного долга и т.д. Далее документ поступит на рассмотрение Сената, где вряд ли будет принят в нынешнем виде, но в смягченном – вполне возможно.
Исследования российского масскульта
- Русская служба “Би-би-си” рассказывает, почему самый задислайканный в российском YouTube рэпер Тимати проникся уважением к Путину, как подружился с Рамзаном Кадыровым и откуда у него греческий паспорт.
- “Медуза” рассказывает, как интернет, пропаганда и амбиции Константина Эрнста сделали глубоко убыточным Первый канал, и пытается предсказать его будущее.
Шесть ссылок с бонусом
- Отрывки. Подборка самых остроумных отрывков из “Литературной летописи” барона Брамбеуса – эти рецензии выходили в “Библиотеке для чтения”, самом популярном русском литературном журнале 1830-х годов. Или фрагмент из книги Дмитрия Козлова “Биостанция Павлова” (изд-во TATLIN) – о здании в Колтушах под Петербургом, возведенном архитектором Иннокентием Безпаловым в 1929–30 гг. (а заодно и о сенсорно депривированных собаках, с которыми работал Павлов).
- Разговоры с биографами. (1) Авторы биографии Венедикта Ерофеева Олег Лекманов, Илья Симановский и Михаил Свердлов рассказывают о своем герое и сложностях работы над биографией. (2) Беседа с историком русского авангарда из Нидерландов Шенгом Схейеном – он говорит о своем интересе к русской культуре и сетует, что в академическом мире биография сегодня совсем не ценится. (3) Интервью с филологом Михаилом Ефимовым, автором книги “D.S.M/ Д.П. Святополк-Мирский: Годы эмиграции” (изд-ва Пушкинский дом и “Нестор-история”).
- “Я спускался в шахту и снимал в морге”. Разговор с художником Арсеном Савадовым – главным образом о том, как надо жить.
- Бонус. К тридцатилетию антикоммунистической революции в Румынии и расстрела Чаушеску – документальный фильм Андрея Цыганова “Время Ч”, хороший.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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