Научи нас дышать под водой

Доброе утро!

В прошлом году средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума – 73,4 года. В этом она, похоже, рекорда не повторит:

Число новых случаев Covid-19 в России опять пошло вверх; за минувшие сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом.

На сроки от 3 до 15 суток арестованы 14 участников митинга во Владикавказе; идейный вдохновитель митинга арестован на два месяца по уголовному делу.

ВОЗ рекомендуют властям Беларуси ввести карантин, Лукашенко против.

Цена на нефть Brent упала ниже $18 за баррель, и в ближайшее время подорожания не ожидается.

Если вам удобнее читать эту рассылку в Telegram, подписывайтесь на наш канал.

Российские коронавирусные сводки

Россия занимает 10 место в мире по числу инфицированных коронавирусом. Объявленный во вторник утром прирост новых случаев составил 5642, всего выявлено больше 53 тысяч инфицированных, на утро вторника скончались 456 пациентов. Во вторник в Москве умерли 28 человек. Вот здесь эти цифры комментируют математик Михаил Тамм и биолог Ирина Якутенко.

Среди жертв Covid-19 в Москве – настоятель Елоховского собора и врач, работавший в госпитале ветеранов войн №3 (на прошлой неделе коронавирус был подтвержден у 64 сотрудников госпиталя).

Covid-19 подтвержден у реаниматолога Покровской больницы в Петербурге – он публично обвинил в этом главврача, не обеспечившую безопасные условия работы для коллектива. Как закрываются на карантин больницы по всей России, рассказано тут; свидетельства медиков, работающих с пациентами с Covid-19, читайте здесь. О нехватке средств защиты говорится много. Вот позитивная история про “мейкеров”, которые с ними помогают, а вот история типичная: в Липецке на 30 тысяч рублей оштрафовали активистку, которая собирала деньги для областной инфекционной больницы.

Администрация Ленобласти перешла на удаленную работу (у нескольких сотрудников обнаружен вирус); больны семь сотрудников ядерного центра в Сарове, инфицированные есть и в других атомных городах.

В Москве с сегодняшнего дня начнут автоматически штрафовать водителей без пропуска на машину; режим самоизоляции для больных с ОРВИ приравнивается к коронавирусному; передвигающиеся на велосипедах, мопедах, самокатах, скутерах и моноколесах тоже обязаны получать пропуска на свои транспортные средства.

Виртуальные митинги в “Разговорчиках” Яндекс.Карт продолжались и во вторник. “Разговорчики” Яндекс закрывать не собирается, но протестные комментарии будут удалять.

Верховный суд рекомендовал чуть мягче штрафовать нарушителей режима самоизоляции (не от 15 до 40 тыс. руб., а от одной до 30), но возникают новые уголовные дела: в Петербурге возбуждено дело из-за срыва школьных онлайн-уроков (виновник в розыске), в Пскове – новое дело о “фейках” о коронавирусе.

14 участников митинга в Северной Осетии арестованы на сроки от 3 до 15 суток, сегодня рассмотрение дел задержанных продолжится. Идейный вдохновитель протеста, оперный певец Вадим Чельдиев арестован на два месяца по уголовному делу, он объявил голодовку.

Есть все равно нечего

Цены на нефть марки Brent и российскую Urals рухнули вслед за WTI, рубль тоже упал. Здесь эксперт объясняет, почему ожидать скорого подъема этих цен бессмысленно (потому что нефтехранилища переполнены, и сейчас нефть выгоднее хранить в земле). Президент Сбербанка Греф советует бизнесу научиться “жить под водой”, РПЦ просит дать церквям отсрочку по коммунальным платежам, российские министерства составляют каждое свой список “системообразующих предприятий”, которые будут спасать в первую очередь. Семь крупных фармкомпаний предупредили российские власти о возможном прекращении производства более 50 жизненно важных лекарств, потому что оно стало убыточным. Перспективы массовых протестов в связи с грядущей безработицей и нищетой обсуждаются тут.

Но жизнь продолжается

Сегодня, в день 150-летия Ленина, в России должно было состояться всенародное голосование о поправках к Конституции, одна из которых обнуляет президентские сроки Путина. Коронавирус помешал провести его как планировалось, но близкие к Кремлю теневые пиар-структуры активно используют вирус, чтобы россияне не забывали о поправках: в распространяемых по региональным сайтам и соцсетям пропагандистских видео успешная работа врачей во время эпидемии каким-то хитрым образом связывается с предстоящим неизвестно когда голосованием за поправки.

Амнистии к Дню Победы не будет (нет парада – нет и Дня Победы). Неизвестной остается судьба 65 заключенных ангарской колонии, где ранее произошел бунт.

“Новая газета” опубликовала новые подробности совершенной российскими наемниками расправы с пленным в Сирии и назвала имя одного из предполагаемых убийц. Та же “Новая” утверждает, что в приграничные районы Чечни введены федеральные войска, зачем – никто не знает.

Мировые коронавирусные сводки

Общее число инфицированных в мире перевалило за 2,5 миллиона, число жертв пандемии превысило 177 тысяч человек. Быстро растет число инфицированных в США, России, Турции, Великобритании.

Лидеры Конгресса США договорились с администрацией Трампа о выделении экономике пакета помощи в $500 млрд на ликвидацию последствий эпидемии. Трамп намерен подписать указ о приостановке иммиграции в США – “в свете атаки Невидимого Врага”, как он выражается.

В США и Бразилии прошли акции против карантинов, Facebook обещает блокировать страницы таких мероприятий.

В Европе карантинные меры постепенно ослабляют, но без фанатизма: власти Баварии впервые за 70 лет отменили традиционный пивной фестиваль Октоберфест.

ВОЗ рекомендовала властям Беларуси ввести карантин, но Лукашенко непреклонен: никаких ограничительных мер не будет. Даже при том, что коронавирус нашли у игрока его собственной хоккейной команды. Он играл с Лукашенко 10 дней назад.

Шесть ссылок

История. Попытка более или менее документального воссоздания истории Желтугинской республики (она же "Амурская Калифорния") – маленького самопровозглашенного государства, самоуправляемой общины китайских и русских казаков-золотопромышленников.

Попытка более или менее документального воссоздания истории Желтугинской республики (она же "Амурская Калифорния") – маленького самопровозглашенного государства, самоуправляемой общины китайских и русских казаков-золотопромышленников. Литературное. (1) Продолжение исследования Алексея Конакова о загадочном петербургском писателе Василии Кондратьеве (в этой части речь идет о том, как Кондратьев “отказался от литературы”). (2) Разговор со шведским издателем и переводчиком Микаэлем Нюдалем о Геннадии Айги и переводах шведского барда конца XVIII века Бельмана на чувашский. (3) Занятные рассуждения Григория Кружкова об эволюции переводческих принципов Набокова.

(1) Продолжение исследования Алексея Конакова о загадочном петербургском писателе Василии Кондратьеве (в этой части речь идет о том, как Кондратьев “отказался от литературы”). (2) Разговор со шведским издателем и переводчиком Микаэлем Нюдалем о Геннадии Айги и переводах шведского барда конца XVIII века Бельмана на чувашский. (3) Занятные рассуждения Григория Кружкова об эволюции переводческих принципов Набокова. Околофилософское. Отрывок из книги Энтони Готлиба “Мечта о Просвещении. Рассвет философии Нового времени” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о принципе сомнения у Декарта. Или рассказ о философии киников – вернее, пересказ всех дошедших до нас слухов и небылиц о них.

Искренне Ваши,

Семь Сорок