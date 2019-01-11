Генерал-прокурор и недопредставленный пол

Добрый день!

Сегодня текущая частичная приостановка в работе американских государственных служб стала самой длинной в истории страны (англ.) – в пятницу без зарплаты остались около 800 тысяч госслужащих. Президенту Трампу пока не удается сломить сопротивление демократов, отказывающих ему в финансировании стены на мексиканской границе, но хотя бы рекорд побил. А новости такие:

Следственный комитет России представил свою версию гибели трех российских документалистов в Центральноафриканской республике и назвал организованное Ходорковским расследование попыткой “оправдать просчеты” при подготовке поездки.

В Чечне, по сообщению “Новой газеты”, возобновились преследования ЛГБТ.

Источники “Росбалта” утверждают, что в Москве похищен человек, которого украинские власти считают организатором убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

США начали вывод военной техники из Сирии; Россия разработала план спасения экономики Венесуэлы.

Мошенники, честь и достоинство

Следственный комитет России прокомментировал расследование Центра "Досье" об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: оно “явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных”. “Непричастные”, а именно россияне Александр Сотов и Валерий Захаров, работающие на одну из структур, подконтрольных “повару Путина” Евгению Пригожину, в сообщении СК не называются.

Отдельно подконтрольное тому же Пригожину Федеральное агентство новостей (РИА ФАН) опубликовало открытое письмо в СК с просьбой проверить достоверность расследования Центра “Досье”. В нем сотрудники Центра названы “мошенниками”, порочащими честь и достоинство журналиста ФАН Кирилла Романовского. (Романовский дал погибшим контакт фиксера Мартина, которого в природе не существовало).

Мели, Емеля!

Губернатор Магаданской области единоросс Сергей Носов, назначенный на эту должность в мае и выбранный на нее в сентябре прошлого года, дал большое интервью писателю Проханову для газеты “Завтра”. Две цитаты. Первая: “Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа”. Вторая: “Сергей Павлович Королев здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении”.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой дважды не справился с написанным по-английски письмом от ПАСЕ, в котором генсек ПАСЕ обращает внимание российских парламентариев на требование равного представительства (партийного и гендерного) к составу парламентских делегаций: они обязательно должны включать в себя женщин, причем процент женщин в делегации должен быть не меньше, чем в самом парламенте. Поскольку по-английски все это сказано в общем виде и вместо женщин говорится о “недопредставленном поле”, Толстой поплыл. Сначала он сказал, что в ПАСЕ различают шесть полов, а потом истолковал термин “недопредставленный пол” как “гомосексуал” и стал жаловаться, что у них в Думе таких нет. (Письмо, кстати, было адресовано Вячеславу Володину).

Министерства и ведомства не спят

Минобороны России подготовило постановление, в котором наделяет себя правом сбивать самолеты, в том числе и гражданские пассажирские, за нарушение границы России. Сейчас закон это запрещает.

Минобрнауки планирует выделить 628 млн рублей на поиск "угрожающей жизни детей" информации в интернете.

Минкомсвязи отправило в правительство отрицательное заключение на законопроект об оскорблении властей в интернете и распространение недостоверной информации. Госдума отложила на неопределенный срок рассмотрение этих законов.

Генпрокурор России Юрий Чайка просит премьера Медведева вдвое повысить зарплату прокурорам – чтобы у них было столько же, сколько у судей. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Чайке со встречным предложением: давайте, говорит, введем должность генерал-прокурора, чтобы больше боялись.

Общественная палата заплатит компании Аркадия Ротенберга 46 млн рублей за развитие "институтов гражданского общества, общественный контроль и противодействие коррупции". Сумма, конечно, небольшая, но десять старушек – уже рубль.

Преследования и похищения

По данным “Новой газеты”, в Чечне возобновились преследования гомосексуалов. Правда, никаких данным в собственном смысле газета не приводит, потому что их обнародование может помешать спасению конкретных людей.

Глава Российской академии наук просит изменить меру пресечения 75-летнему физику Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене (а он вины не признает).

Челябинского активиста вызвали в прокуратуру из-за организации вебинара координатора правозащиты “Открытой России” Полины Немировской “Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму”. Центр “Э” специально направил на этот вебинар студентов-юристов, чтобы они написали донос на организатора. Теперь его обвиняют в “участии в нежелательной организации”.

И наконец похищение. По данным источников “Росбалта” (каковыми обычно являются СК и МВД), в Москве похищен человек, которого в Украине подозревают в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в марте 2017 года. Другие подозреваемые в убийстве Вороненкова, утверждает “Росбалт”, ранее были убиты или пропали.

За пределами России

США начали вывод военной техники из Сирии.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи предвыборного штаба Трампа с Россией, по данным New York Times, проверяет украинцев, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа. Их там было не меньше десяти. К украинцам ведет ниточка “Манафорт-Килимник”. Последний, вероятно, связан с российской разведкой.

Россия разработала план экономического спасения Венесуэлы.

Президент Франции не поедет на экономический форум в Давосе, потому что будет участвовать в национальных дебатах, затеянных в связи с протестами “желтых жилетов”.

В воскресенье в Берлине пройдут демонстрации, приуроченные к столетию со дня убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта – убили их с ведения и даже с санкции находившихся у власти правых социал-демократов.

Скудные постпраздничные ссылки

Искренне Ваши,

Семь Сорок