Венера в мехах

Доброе утро!

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой. И пояснил почему: “Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад”. В целом – да:

Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после отравления.

Россия объявила о новых совместных с Беларусью военных учениях. 12 белорусских компаний переезжают в Латвию.

В Беларуси собрались полторы тысячи хасидов, они надеются, что Украина пропустит их отпраздновать Рош а-Шана в Умани.

Суд в России запретил показ четырех фильмов из проекта “Дау”, Росгвардия сорвала показ фильма в поддержку Юлии Цветковой в Москве.

Недооцененный многими процесс

Алексей Навальный опубликовал в инстаграме первый пост после отравления:

Пост собрал миллион лайков за пять часов.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил назвать именем Навального готовящийся режим санкций за нарушение прав человека. Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что в Кремле “не имеют возможности отслеживать состояние Навального”, впервые произнеся вслух фамилию Алексея. Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом просил “не политизировать” отравление Навального, а передать в Москву его анализы (видимо, чтобы в Кремле обрели возможность отслеживать его состояние). Германия отсылает Россию в Организацию по запрещению химического оружия – все документы были переданы туда, Россия является членом этой организации.

Меж тем прокуратура Болгарии назвала реальные имена россиян, обвиняемых в отравлении (предположительно, тоже “Новичком”) бизнесмена Емельяна Гебрева: Сергей Лютенко, Егор Гордиенко и Денис Сергеев. Ранее те же имена назывались в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Ранее The Insider называл Дениса Сергеева офицером ГРУ, курировавшим отравление Скрипалей (тоже “Новичком”) из Лондона.

Нерушимое братство

Минобороны России анонсировало вторые за месяц совместные учения с Белоруссией. Маневры под названием "Нерушимое братство – 2020" пройдут на белорусской территории с 12 по 16 октября. Светлана Тихановская в колонке в Washington Post назвала режим Лукашенко “колоссом на глиняных ногах”; она настаивает, что его уход – лишь вопрос времени.

В разных городах Беларуси троих задержанных на акциях протеста журналистов арестовали на сроки от 10 до 15 суток, еще двоих оштрафовали на $520. Решений суда ожидают фотокорреспонденты Александр Васюкович и Влад Гридин. Гридин был сотрудником белорусской службы Радио Свобода, его лишили аккредитации. Вот его недавние фотографии. МВД Беларуси исследует вопрос о наличии второго гражданства у лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича – если найдут, то, видимо, лишат белорусского.

12 белорусских компаний переезжают в Латвию (здесь они рассказывают почему). О прекращении программы поддержки белорусских силовиков, решивших уйти из органов, говорит в интервью “Би-би-си” сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо: четверо сотрудников его минского офиса арестованы и обвинены в мошенничестве (до десяти лет). Микадо в отчаянии, но, возможно, зря: вот разговор с бывшим следователем из Минска Андреем Остаповичем, который после увольнения был пойман в России, выдворен в Беларусь и сейчас находится в Польше – на вопрос о том, когда же белорусские силовики начнут переходить на сторону протестующих, он отвечает, что над этим идет работа. Возможно, когда-нибудь силовики помогут Миките Микадо.

Еще две истории о Беларуси:

Рассказ 20-летнего минского студента об избиениях после задержания – он до сих пор лечится в Польше. Таких рассказов были уже сотни, но в каждом следующем есть какой-то новый ужас.

Разговор с белорусской певицей Русей, которая координировала помощь задержанным и теперь уехала в Украину, опасаясь уголовного преследования.

В России как на Венере

В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке "экстремистских" сайтов.

Суд в Москве отменил решение по иску к компании Евгения Пригожина, который подавали родители детей, отравившихся в городских детсадах в 2018 году. Они должны были получить по 10-15 тысяч рублей компенсации, но теперь не получат.

У 84-летней матери министра промышленности Дениса Мантурова обнаружен особняк под Москвой стоимостью около пяти миллионов рублей (4 000 кв. метров). Второй свой особняк (3 000 кв. метров) в Геленджике она недавно подарила сыну.

В московском СИЗО "Медведь" за два дня умерли двое заключенных: одному было 34 года, другому – 40 лет.

Комитет против пыток направил в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав чеченского активиста, которого заставили сесть на бутылку и извиняться. Есть небольшая надежда, что его хотя бы найдут.

Арбитражный суд Москвы запретил прокат четырех фильмов проекта "ДАУ" в России. Росгвардия сорвала показ документального фильма в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой на дизайн-заводе “Флакон”.

В базе данных ЦИК России на сайте izbirkom.ru при переходе на каждую следующую страницу появилась капча – она делает невозможной машинную обработку данных, а соответственно, выявление разного рода статистических аномалий, свидетельствующих о фальсификациях (чтобы собрать все данные вручную, человеку потребуется год).

Спикер Госдумы Володин попросил 83-летнюю Валентину Терешкову и 80-летнего Артура Чилингарова перейти на удаленную работу в связи с эпидемией коронавируса: “Мы должны вас беречь. Вы наше достояние”. О том, что достояние могло бы сидеть на пенсии, а не в Госдуме, речи не было.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил, по данным на утро вторника, 5 529 (это уровень лета), всего заболевших с начала эпидемии один миллион 73 тысячи. Число жертв эпидемии достигло к утру вторника 18 785 человек (+150 за сутки), за день в Москве скончались еще 10 человек. Несмотря на то, что эпидемия на спад не идет, коронавирусные добавки врачам уже не выплачиваются – вот репортаж из регионов.

Рост новых случаев Covid-19 отмечается по всей Европе – вот разбор ситуации в конкретных странах, с гипотезами о том, что было сделано не так. Исключением является Швеция – там число новых случаев упало до уровня марта. Латвия, где пока сохраняется самый низкий уровень заболеваемости в Европе, ввела ограничения на въезд из Эстонии.

Около полутора тысяч хасидов из США, Великобритании и Израиля застряли на приграничной территории Беларуси и Украины из-за пандемии. Они направлялись в украинский город Умань, чтобы встретить праздник Рош а-Шана на могиле цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма. Часть паломников расположились прямо на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, около пятисот человек находятся в Гомеле. "Они везде, такого никогда не было", – ​удивляются жители Гомеля. Ну, по правде сказать, когда-то было.

Шесть ссылок

Советское и постсоветское. Разговор с советским и потом российским дипломатом Андреем Ковалевым о том, как права человека пришли в СССР в 1975 году и почему они ушли из России. Или интервью фотографа Игоря Верещагина с замечательными карточками, сделанными в Сибири в 1960-80-е годы.

Разговор с советским и потом российским дипломатом Андреем Ковалевым о том, как права человека пришли в СССР в 1975 году и почему они ушли из России. Или интервью фотографа Игоря Верещагина с замечательными карточками, сделанными в Сибири в 1960-80-е годы. Искусство. Искусствовед Лёля Кантор-Казовская рассказывает о жизни и о смысле своей работы, говорит, что искусствоведение – это способ прочистить очки. С этим точно не согласится гарвардский нейробиолог Маргарет Ливингстон – вот отрывок из ее книжки “Искусство и восприятие. Биология зрения” (изд-во “Азбука-Аттикус”).

Искусствовед Лёля Кантор-Казовская рассказывает о жизни и о смысле своей работы, говорит, что искусствоведение – это способ прочистить очки. С этим точно не согласится гарвардский нейробиолог Маргарет Ливингстон – вот отрывок из ее книжки “Искусство и восприятие. Биология зрения” (изд-во “Азбука-Аттикус”). Грибы и окаменелости. Серьезный текст Софии Синицкой о роли мухомора в русской литературной классике. Или отрывок из книги палеонтолога Мартина Брезиера “Затерянный мир Дарвина. Тайная история жизни на Земле” (изд-во Corpus) о внезапном появлении животных в начале кембрийского периода.

Серьезный текст Софии Синицкой о роли мухомора в русской литературной классике. Или отрывок из книги палеонтолога Мартина Брезиера “Затерянный мир Дарвина. Тайная история жизни на Земле” (изд-во Corpus) о внезапном появлении животных в начале кембрийского периода. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок