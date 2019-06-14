В ожидании массовых судов

Доброе утро!

Мы с вами, дорогой читатель, теперь официально в большинстве. Как следует из ежегодного доклада интернет-аналитика Мэри Микер, в этом году в сети сидит 51% населения Земли, и добрая половина из них старается сделать все возможное, чтобы сидеть тут меньше, но ничего не получается. Подробнее здесь, а новости такие:

В Москве вынесен первый штраф за участие в марше 12 июня, и он высокий – 150 тысяч рублей.

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова.

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.

Дело Голунова, продолжение

В Москве вынесен первый приговор за участие в акции в поддержку Ивана Голунова: активист Вячеслав Стеблин оштрафован на 150 тысяч рублей, потому что это второе его “нарушение правил проведения публичного мероприятия” – первый раз его задержали на акции “Он нам не царь”. Судья вынесла решение в отсутствие адвоката.

Еще два из трех рассматривавшихся вчера дел вернули полицейским из-за нарушений, суд по третьему перенесли. Сегодня начнутся массовые рассмотрения дел других жертв массовых задержаний. Всего, по уточненным данным ОВД-Инфо, задержанных было не меньше 549 человек.

Многим запомнилось циркулировавшее в сети видео с американцем, которого не стали запихивать в автозак, потому что он американец. Этим человеком оказался калифорнийский сепаратист Луис Маринелли, который давно живет в России, потому что там лучше, чем в США. Ему и акция 12 июня показалась “спокойной и мирной”, вот разговор с ним.

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова, как и просил министр Колокольцев. По телевизору, правда, этих генералов уже стали хвалить, а “Медузу”, со всеми ее журналистами-расследователями, – ругать. Ветер меняется быстро. Песков сказал, что не видит смысла в реформе МВД из-за одного только дела Голунова, однако считает необходимым проверить законность задержаний на акции 12 июня. Либертарианцам, подававшим заявку на митинг в поддержку Голунова, не разрешили проводить его там, где они хотели, послали в Сокольники.

Первый министр здравоохранения России, академик Андрей Воробьев направил Путину письмо с просьбой пересмотреть все уголовные дела по наркотическим статьям. Заводить их в связи с событиями последней недели не перестали: арестованного в Кабардино-Балкарии общественника Мартина Кочесоко обвиняют, как выяснилось, в покупке 263,4 г марихуаны. В Пскове продолжают сидеть под арестом местные активисты Артем и Лия Милушкины – их, как и Голунова, обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Меж тем журналистам удалось поговорить с Игорем Медоевым – отцом фсбшника Марата Медоева, чьи интересы предположительно могло задеть расследование Ивана Голунова. Игоря Медоева нашли под Братиславой, и он по-словацки передал Голунову, что он тут ни при чем. А еще у Медоева-старшего очень интересные соседи.

Другие российские дела

В Госдуму, с одной стороны, внесен законопроект о введении многомиллионных штрафов для интернет-компаний, отказывающихся переносить данные пользователей в Россию, а с другой – законопроект о выплатах за незаконное уголовное преследование. Угадайте, который из них примут.

75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, как выяснилось, не хотят отпускать из СИЗО, потому что у него в почте следователи нашли спам про одобренную заявку на американскую грин-карту. Кудрявцева обвиняют в госизмене.

В Подмосковье полиция разогнала участников очередного мусорного протеста – они перекрыли автотрассу.

На выборы в Мосгордуму не будет ни одного кандидата от “Единой России” – они все пойдут самовыдвиженцами, а потом образуют фракцию “Единой России”.

Но главная новость в том, что в Сочи “воскрес” глава банды Цапков, официально умерший в СИЗО в 2014 году. В полиции, правда, говорят, что это не он, но в станице Кущевская в это не верят.

Вокруг России

На акциях протеста в Казахстане были задержаны, начиная с воскресенья, больше тысячи человек. 957 из них получили административные наказания. Многих задержанных, как выяснилось, вывозили в другие города и судили прямо в отделениях полиции. А в это время их усиленно разыскивали родственники.

В Беларуси несколько смягчили наказания по наркотическим статьям – это произошло после голодовки матерей осужденных.

США продлили санкции в отношении белорусских чиновников и официально поменяли название столицы Украины с Kiev на Kyiv.

В мире

В Оманском заливе подверглись нападению два танкера, перевозившие нефтепродукты в Юго-Восточную Азию. США возложили ответственность за нападение на Иран. С мнением США согласны и власти Саудовской Аравии. Сегодня Путин будет встречаться с президентом Ирана в Бишкеке.

Сегодня в Лондоне пройдут слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США (там ему грозит до 175 лет тюрьмы). Накануне глава МВД Великобритании разрешил его выдачу.

Британские консерваторы провели первый раунд голосования на выборах главы своей партии. Список претендентов сократился до семи человек, больше всего голосов получил Борис Джонсон. Следующий раунд пройдет 18 июня.

Президент США объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сказал, что готов принимать от России компромат на своих соперников-демократов (и не важно, что ФБР против) и назвал принца Уэльского “принцем китов”, Prince of Whales. Киты отреагировать не успели, Трамп исправил ошибку.

Шесть ссылок

Медицина. Ученый Павел Певзнер, создающий инструменты для поиска новых антибиотиков, рассказывает об эпидемиях, которые ждут нас лет через 30. Или разбор, который порадует всех измученных в детстве электрофорезом с УВЧ: Дарья Саркисян выясняет, насколько советские методы физиотерапии соответствуют стандартам доказательной медицины.

Старое и новое. Украинская исследовательница медиаарта Янина Пруденко объясняет, каким передовым было советское кибернетическое искусство, возникшее под крылом НИИ “Прометей” в Казани в начале 1960-х. А здесь рассказывается, как легко стать отсталым: судьба российских музеев, переданных в последние годы в ведение РПЦ.

Немножко зубодробительно. Разговор с философом-психоаналитиком Александром Смулянским о том, что такое психоанализ сегодня. Или большая беседа Кати Морозовой с художником Арсением Жиляевым о нынешней Венецианской биеннале.

Искренне Ваши,

Семь Сорок