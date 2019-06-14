В ожидании массовых судов

Доброе утро!
Мы с вами, дорогой читатель, теперь официально в большинстве. Как следует из ежегодного доклада интернет-аналитика Мэри Микер, в этом году в сети сидит 51% населения Земли, и добрая половина из них старается сделать все возможное, чтобы сидеть тут меньше, но ничего не получается. Подробнее здесь, а новости такие:
- В Москве вынесен первый штраф за участие в марше 12 июня, и он высокий – 150 тысяч рублей.
- Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова.
- США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.
Дело Голунова, продолжение
В Москве вынесен первый приговор за участие в акции в поддержку Ивана Голунова: активист Вячеслав Стеблин оштрафован на 150 тысяч рублей, потому что это второе его “нарушение правил проведения публичного мероприятия” – первый раз его задержали на акции “Он нам не царь”. Судья вынесла решение в отсутствие адвоката.
Еще два из трех рассматривавшихся вчера дел вернули полицейским из-за нарушений, суд по третьему перенесли. Сегодня начнутся массовые рассмотрения дел других жертв массовых задержаний. Всего, по уточненным данным ОВД-Инфо, задержанных было не меньше 549 человек.
Многим запомнилось циркулировавшее в сети видео с американцем, которого не стали запихивать в автозак, потому что он американец. Этим человеком оказался калифорнийский сепаратист Луис Маринелли, который давно живет в России, потому что там лучше, чем в США. Ему и акция 12 июня показалась “спокойной и мирной”, вот разговор с ним.
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова, как и просил министр Колокольцев. По телевизору, правда, этих генералов уже стали хвалить, а “Медузу”, со всеми ее журналистами-расследователями, – ругать. Ветер меняется быстро. Песков сказал, что не видит смысла в реформе МВД из-за одного только дела Голунова, однако считает необходимым проверить законность задержаний на акции 12 июня. Либертарианцам, подававшим заявку на митинг в поддержку Голунова, не разрешили проводить его там, где они хотели, послали в Сокольники.
Первый министр здравоохранения России, академик Андрей Воробьев направил Путину письмо с просьбой пересмотреть все уголовные дела по наркотическим статьям. Заводить их в связи с событиями последней недели не перестали: арестованного в Кабардино-Балкарии общественника Мартина Кочесоко обвиняют, как выяснилось, в покупке 263,4 г марихуаны. В Пскове продолжают сидеть под арестом местные активисты Артем и Лия Милушкины – их, как и Голунова, обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.
Меж тем журналистам удалось поговорить с Игорем Медоевым – отцом фсбшника Марата Медоева, чьи интересы предположительно могло задеть расследование Ивана Голунова. Игоря Медоева нашли под Братиславой, и он по-словацки передал Голунову, что он тут ни при чем. А еще у Медоева-старшего очень интересные соседи.
Другие российские дела
- В Госдуму, с одной стороны, внесен законопроект о введении многомиллионных штрафов для интернет-компаний, отказывающихся переносить данные пользователей в Россию, а с другой – законопроект о выплатах за незаконное уголовное преследование. Угадайте, который из них примут.
- 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, как выяснилось, не хотят отпускать из СИЗО, потому что у него в почте следователи нашли спам про одобренную заявку на американскую грин-карту. Кудрявцева обвиняют в госизмене.
- В Подмосковье полиция разогнала участников очередного мусорного протеста – они перекрыли автотрассу.
- На выборы в Мосгордуму не будет ни одного кандидата от “Единой России” – они все пойдут самовыдвиженцами, а потом образуют фракцию “Единой России”.
- Но главная новость в том, что в Сочи “воскрес” глава банды Цапков, официально умерший в СИЗО в 2014 году. В полиции, правда, говорят, что это не он, но в станице Кущевская в это не верят.
Вокруг России
- На акциях протеста в Казахстане были задержаны, начиная с воскресенья, больше тысячи человек. 957 из них получили административные наказания. Многих задержанных, как выяснилось, вывозили в другие города и судили прямо в отделениях полиции. А в это время их усиленно разыскивали родственники.
- В Беларуси несколько смягчили наказания по наркотическим статьям – это произошло после голодовки матерей осужденных.
- США продлили санкции в отношении белорусских чиновников и официально поменяли название столицы Украины с Kiev на Kyiv.
В мире
- В Оманском заливе подверглись нападению два танкера, перевозившие нефтепродукты в Юго-Восточную Азию. США возложили ответственность за нападение на Иран. С мнением США согласны и власти Саудовской Аравии. Сегодня Путин будет встречаться с президентом Ирана в Бишкеке.
- Сегодня в Лондоне пройдут слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США (там ему грозит до 175 лет тюрьмы). Накануне глава МВД Великобритании разрешил его выдачу.
- Британские консерваторы провели первый раунд голосования на выборах главы своей партии. Список претендентов сократился до семи человек, больше всего голосов получил Борис Джонсон. Следующий раунд пройдет 18 июня.
- Президент США объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сказал, что готов принимать от России компромат на своих соперников-демократов (и не важно, что ФБР против) и назвал принца Уэльского “принцем китов”, Prince of Whales. Киты отреагировать не успели, Трамп исправил ошибку.
Шесть ссылок
- Медицина. Ученый Павел Певзнер, создающий инструменты для поиска новых антибиотиков, рассказывает об эпидемиях, которые ждут нас лет через 30. Или разбор, который порадует всех измученных в детстве электрофорезом с УВЧ: Дарья Саркисян выясняет, насколько советские методы физиотерапии соответствуют стандартам доказательной медицины.
- Старое и новое. Украинская исследовательница медиаарта Янина Пруденко объясняет, каким передовым было советское кибернетическое искусство, возникшее под крылом НИИ “Прометей” в Казани в начале 1960-х. А здесь рассказывается, как легко стать отсталым: судьба российских музеев, переданных в последние годы в ведение РПЦ.
- Немножко зубодробительно. Разговор с философом-психоаналитиком Александром Смулянским о том, что такое психоанализ сегодня. Или большая беседа Кати Морозовой с художником Арсением Жиляевым о нынешней Венецианской биеннале.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.