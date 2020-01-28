Благодаря чему существует Польша

Доброе утро!

В Свердловской области депутат от “Единой России” предложила жителям поселка, в котором закрыли школу, "вспомнить добрые советские времена" и отдать детей в интернат, где они смогут находиться с понедельника по субботу. Это показалось ей проще, чем организовать школьный автобус. В новостях – сплошные бои за историю:

В Польше прошли торжества в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц, в Петербурге отмечали 76-летие снятия блокады Ленинграда.

Конституционный суд России велел пересмотреть приговор Константину Котову.

В Афганистане потерпел крушение американский военный самолет, талибы утверждают, что это они его сбили.

Сегодня президент США обнародует свой план разрешения палестино-израильского конфликта. Лидер Палестинской автономии отказался разговаривать с Трампом по телефону.

Военные годовщины

В Польше на территории лагеря уничтожения Аушвиц прошли траурные мероприятия в день 75-й годовщины его освобождения Красной армией. На них собрались главы многих государств и правительств, а также более 200 человек, переживших Холокост, в том числе бывшие узники лагеря. Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер сказал, что для них это последняя возможность участвовать в траурных мероприятиях в круглую годовщину освобождения лагеря.

Смотреть на съемки из Аушвица невыносимо, почитайте лучше свидетельства переживших лагеря: вот истории трех женщин – одна, венгерка, выжила в Аушвице, потому что добрая словачка подсказала ей соврать про возраст, второй удалось бежать на переходе из вильнюсского гетто в концлагерь, третьей – пересидеть в подвале расстрел всех евреев города Борисов в Беларуси. Сейчас все они живут в Германии. И еще один рассказ – о лагере "Мертвая петля", находившемся в Печоре, на территории Украины. Сейчас там санаторий.

Политики продолжили препирательства о том, кто что развязал и кто кого освободил. Российский посол Сергей Андреев заявил в Аушвице, что "Польша существует благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле", – уверенно сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский описал начало Второй мировой войны так: “Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов”. Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил Анджея Дуду посетить Иерусалим: “Давайте оставим историю историкам”, – провозгласил он.

В Петербурге отмечали 76-летие снятия блокады Ленинграда. Было два салюта, на Дворцовой губернатор Беглов по традиции кормил жителей города гречневой кашей, а чем кормили жителей блокадного города, читайте здесь. Или вот разговор с одноклассницей Тани Савичевой, которая, в отличие от Тани, блокаду пережила.

В высших сферах

В России продолжаются вызванные сменой правительства назначения на высшие государственные посты. Одна из авторов закона об “изоляции рунета” сенатор Людмила Бокова получила пост заместителя главы Минкомсвязи. Другой ее законопроект, о блокировке пользователей e-mail, получил положительный отзыв нового правительства (в старом его назвали нереализуемым).

Бывший министр культуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией госполитики в исторической и гуманитарной сферах, сказал Песков. Вот здесь драматург Валерий Печейкин подвел неутешительный итог работе Мединского на посту министра культуры. То ли еще будет.

Состав правительства Мишустина интересно проанализировать с точки зрения отношений премьера с членами кабинета. Отношения близкие: в правительстве много его коллег, друг со студенческих времен и, что особенно трогательно, коллега тестя (какой хороший зять!). О вице-премьере Хуснуллине можно сказать, что он хороший отец: он подарил дочери квартиру площадью 186,7 квадратных метров в центре Москвы, это стоит примерно 200 млн рублей.

В ЦИК России прошло закрытое заседание о подготовке всенародного голосования о путинских поправках к Конституции. Закона об этом голосовании пока нет, да и законность самих поправок вызывает у юристов вопросы.

Суды

Конституционный суд России постановил пересмотреть дело активиста Константина Котова: в сентябре 2019 года его приговорили к четырем годам колонии за нарушение правил проведения массовых акций. Накануне Путин распорядился проверить законность этого приговора. Один из авторов “дадинской статьи”, по которой приговорен Котов, бывший депутат от “Справедливой России” Игорь Зотов считает, что Госдума должна изменить закон, разработанный им в 2014 году. Вот ведь.

Басманный суд Москвы не принял жалобу Дарьи Сосновской на бездействие Следственного комитета. В ходе акции 10 августа Сосновскую избил полицейский. Ее жалобу СК перенаправил в Росгвардию, оттуда ее отправили в МВД, после чего наступило глухое молчание.

Комиссия Московской области по помилованию одобрила прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар.

Прокуратура Ингушетии подала иск в Верховный суд республики с требованием ликвидировать общественное объединение "Ингушский комитет национального единства", в котором состоят лидеры протестов против соглашения с Чечней о границах.

Российские журналисты выступили в поддержку редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма и уже полгода держат в СИЗО.

Вокруг света

Днем в понедельник появились сообщения о крушении самолета в Афганистане, утверждалось, что на борту находились 83 человека. Чуть позже талибы заявили, что это они сбили американский военный самолет. Пентагон признал, что разбившийся самолет был американским, но точное число погибших так и не назвали.

Газета The New York Times утверждает: бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пишет в своей книге (она должна выйти в марте), что заморозка военной помощи Украине прошлым летом была напрямую связана с требованием Трампа начать расследование деятельности сына Джо Байдена в Украине. Эта публикация, возможно, повлияет на решение американских сенаторов о вызове дополнительных свидетелей на процесс по импичменту. Голосовать по этому вопросу будут в пятницу. Первый в списке возможных свидетелей – именно Болтон. Если свидетелей решат не вызывать, Трамп может быть оправдан уже в пятницу.

Сегодня президент США должен огласить свой план ближневосточного урегулирования после консультаций с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его главным политическим оппонентом Бенни Ганцем. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас отказался разговаривать с Трампом по телефону. Экономическая часть сделки была представлена прошлым летом.

Число умерших от вспышки коронавируса в Китае возросло до 106 человек, подтверждены почти 1300 новых случаев заболевания, всего инфицированных теперь около четырех тысяч.

Шесть ссылок

Писатели. Краткая биография Владислава Ходасевича в отрывках из его писем или неожиданные подробности из жизни Льюиса Кэролла.

Краткая биография Владислава Ходасевича в отрывках из его писем или неожиданные подробности из жизни Льюиса Кэролла. Художники. Разговор с искусствоведом и куратором Алисой Ложкиной о ее новой книге “Перманентная революция”, посвященной истории украинского искусства последних ста пятидесяти лет. Или рассказ о мастере лэнд-арта Майкле Хайзере.

Разговор с искусствоведом и куратором Алисой Ложкиной о ее новой книге “Перманентная революция”, посвященной истории украинского искусства последних ста пятидесяти лет. Или рассказ о мастере лэнд-арта Майкле Хайзере. Так плохо, что даже хорошо. Рассказ об организмах, которые не страдают, а только выигрывают от лесных пожаров. Или ликбез для желающих полюбить классическую музыку, который хорош подборкой оперных ужасов, киксующих трубачей, фальшивящего Рихтера и прочей ерунды.

Искренне Ваши,

Семь Сорок