Сколько еще будет жертв? В США ищут виноватых в афганском провале

Беспорядочная эвакуация из Афганистана произвела тяжелое впечатление на американцев. Президента Байдена обвиняют в том, что он не прислушался к предупреждениям о скором падении режима Ашрафа Гани в Кабуле. Однако Джо Байден утверждает, что у него не было выбора.

После того, как Джо Байден объявил 14 апреля о своем решении завершить военную операцию в Афганистане, движение "Талибан" развернуло масштабное наступление. Территория, подконтрольная талибам, стремительно расширялась, но еще 8 июля президент называл "крайне маловероятным" захват талибами всей страны.

Сейчас он говорит, что ему пришлось выбирать между возобновлением войны и уходом и что в разведсообществе США не было консенсуса относительно сроков прихода "Талибана" к власти. Наиболее вероятным, по его словам, считался конец этого года.

– То, что произошло за последнюю неделю, – было ли это провалом разведки, планирования, исполнения или решения?

– Послушайте, я не думаю, что это был ... выбор был простой. Когда у вас есть правительство Афганистана, и лидер этого правительства садится в самолет и летит в другую страну, когда афганская армия, которую мы обучили – их было до 300 тысяч, разваливается, они просто бросили свою технику и ударились в бега, это было... знаете... вот что произошло. Это просто произошло.

– Так вы не думаете, что с этим можно было справиться, что этот исход можно было бы организовать как-нибудь получше, без ошибок?

– Нет. Я не думаю, что с этим можно было справиться. Мы крепки задним умом. Но утверждать, что можно было уйти и не породить хаоса... Не знаю, как это бывает.

Байден говорит также, что он был связан соглашением о выводе войск, которое заключила с талибами администрация Дональда Трампа. Трамп, со своей стороны, считает сделку своим достижением и говорит, что вел переговоры о выводе войск в ультимативном тоне.

– Да, у нас была отличная сделка. Мы упорно работали над ней. Майк Помпео, гениальный парень, и многие другие работали над ней бесконечно, встречались с талибами. Я много раз разговаривал с главой "Талибана", и у нас был очень суровый разговор. Я первым делом сказал ему: "Слушайте, прежде чем мы начнем, позвольте мне прямо сейчас сказать вам, что если что-то плохое случится с американцами или кем-то еще, или если вы когда-нибудь окажетесь на нашей земле, мы нанесем удар такой силы, какой не наносился ни по какой стране, он будет такой мощный, что вы даже не поверите. И ваша деревня, а мы знаем, где она – я назвал ее – будет первой. Первые бомбы упадут прямо туда".

– Кому вы это сказали?

– Мулле Барадару, который сейчас занимает, наверно, высший пост. На самом деле никто не знает, кто главный, но я бы сказал, что это, вероятно, он. Так что я с ним поговорил строго. Я также хорошо поговорил с ним. Мы еще говорили после этого. Но это было главное, о чем я предупредил, и он это понял. Я его спросил: "Вы понимаете?" Он сказал: "Да, понимаю".

Бывший военный советник сил безопасности Афганистана Мэтт Зеллер считает недобросовестными ссылки президента Байдена на развал афганской армии. В своем обращении к нации президент говорил, что США дали афганским военным все необходимое, включая самое современное оружие, платили им зарплату... Но у Мэтта Зеллера другие сведения.

Я лично пытался сказать этой администрации с тех пор, как она приступила к своим обязанностям, я годами пытался сказать нашему правительству, что это произойдет. Мы посылали им план за планом, как эвакуировать этих людей – нас никто не слушал. Они не планировали эвакуацию наших афганских союзников. Ее пытаются провести сейчас, в последний момент. Больше всего их беспокоит, как эта хаотичная эвакуация будет выглядеть. Они получили именно то, что их больше всего беспокоило, потому что не сделали того, что полагалось сделать, а сделать это было можно. У нас были на месте и люди, и техника, чтобы спасти этих людей несколько месяцев назад, и мы ничего не сделали...

И в этом мы должны обвинять афганскую армию? Вы знаете, сколько потерь афганская армия несет в среднем за год? Больше, чем Соединенные Штаты за 20 лет. Когда вам не платят регулярно, когда вы не получаете топлива, когда никто не снабжает вас боеприпасами, а вы все еще воюете – да как мы смеем обвинять этих людей в том, что у них не хватило смелости выстоять под натиском "Талибана"?

Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон – принципиальный противник вывода войск из Афганистана. Эта позиция стала одной из причин его отставки.

– На ваш взгляд, был ли ошибкой такой вывод войск из Афганистана или ошибкой был их вывод вообще?

– Здесь совершаются сразу две ошибки. Первая – это стратегическая ошибка ухода, которую совершил Байден, но которую полностью поддержал Трамп. Если бы Трамп был переизбран, он сделал бы то же самое. В вопросе о выводе войск из Афганистана Трамп и Байден похожи, как Труляля на Траляля. Второй вопрос заключается в том, был ли произведен вывод наилучшим образом? И ответ на это – нет, это была катастрофа, и боюсь, дальше будет только хуже.

Джо Байден заверяет, что эвакуирует из Афганистана всех граждан США, которые захотят этого. Но в настоящий момент правительству неизвестно даже их число. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не смог ответить на соответствующий вопрос журналиста.

– Сколько американских граждан оcтается в Афганистане?

– Я не знаю.

Что касается подлежащих эвакуации афганцев, то их число администрация Байдена оценивает в 50-65 тысяч человек. Это существенно меньше независимых оценок. Так, например, гуманитарная организация "Международный комитет спасения" приводит цифру в 300 тысяч. По данным комитета, с 2014 года специальные иммиграционные визы получили всего около 16 тысяч афганцев, сотрудничавших с американскими войсками. Еще 18 тысяч ждут решения своей судьбы. Но и эту цифру бывший советник президента Трампа по вопросам иммиграции Стивен Миллер считает чрезмерной.

"Талибан" теперь полностью контролирует правительство. Так что воображать, что люди могут просто появиться на контрольно-пропускном пункте и потребовать переселения в Соединенные Штаты, а мы в состоянии составить представление об их прошлом, их убеждениях, установить, откуда они пришли... теперь, когда плохое проамериканское правительство пало, это просто невозможно.

Но здесь есть еще один исключительно важный момент, который необходимо отметить. Те, кто выступает за массовое переселение афганцев в США, делает это по политическим, а не гуманитарным причинам. Переселить беженца в Соединенные Штаты чрезвычайно дорого. Они получают бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, бесплатное жилье, бесплатное питание и денежное пособие. За ту цену, которую нужно заплатить за переселение беженцев в Америку, их можно переселить в 10 раз, в 15 раз больше в их родном регионе. В данном случае – прежде всего в Пакистане. Переселение в Америку – это не решение гуманитарного кризиса, а достижение идеологической цели – изменить Америку.

Проблема желающих иммигрировать и имеющих на это право афганцев еще и в том, что многие из них не могут добраться до кабульского аэропорта, а американский контингент, как признался министр обороны США Ллойд Остин, не в состоянии обеспечить их безопасное передвижение даже из Кабула.

В пятницу президент провел а Белом Доме пресс-конференцию о ходе эвакуации из Афганистана. Его спросили, в частности, почему администрация не отреагировала на телеграмму американских дипломатов из Кабула. Об этом документе 19 августа сообщила газета Wall Street Journal. Телеграмма была отправлена в Вашингтон 13 июля 23 сотрудниками посольства США в Афганистане. Они предупреждали, что наступление "Талибана" неотвратимо, и правительственные силы могут оказаться не в состоянии противостоять ему.

Президент ответил, что согласился с преобладавшим мнением.

Мы получали всевозможные телеграммы, самые разнообразные рекомендации. Если вы заметили, оценки расходились. Одни, как эта группа – они не говорили, когда произойдет крах, говорили просто, что произойдет. Другие говорили, что этого еще долго не случится, что они способны продержаться до конца года. Я принял решение. Окончательная ответственность лежит на мне. Я согласился с общим мнением. Общее мнение было таково, что это произойдет, если вообще произойдет, позже в этом году. Так что это было мое решение.