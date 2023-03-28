Гудбай, Армения. Прощай навсегда?

Горит планета Земля под ногами Владимира Путина. В Армении начался процесс, который может привести страну к членству Международном Уголовном Суде. Отсюда Владимир Путин больше не будет "въездным" в эту страну. Отсюда истерика в российском МИДе: Москва угрожает Еревану "крайне негативными" последствиями в случае присоединения к Римскому статуту. А ведь казалось бы, дружественная страна. Лояльнее не бывает. Или это кажущаяся лояльность? В том же ряду личный разговор продюсера Пригожина с бизнесменом Ахмедовым, попавший в сеть, где оба собеседника высказывают крайне негативное отношение к войне и власти. Бунт лояльных? В эфире политолог Рубен Меграбян, журналист-расследователь Илья Давлятчин, музыкальный критик Артемий Троицкий. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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