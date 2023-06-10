Софья Сапега после помилования Лукашенко улетела в Таиланд

Помилованная Александром Лукашенко россиянка Софья Сапега находится в Таиланде. Об этом в интервью изданию PrimaMedia сообщил отец Сапеги Андрей. По его словам, он договорился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко о "передышке".

Андрей Сапега также отметил, что он и дочь собираются вернуться в Россию летом.

По словам отца, ключевую роль в освобождении дочери сыграл его друг Жан Кузнецов, министр спорта Приморского края и крёстный Софьи Сапеги. Кузнецов помог связаться с губернатором региона, а тот в свою очередь связался с Лукашенко.

Андрей Сапега также отметил, что настаивал на прекращении общения дочери с её другом бывшим редактором белорусского оппозиционного телегам-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Отец Сапеги уточнил, что не знал по совместной поездке дочери с Протасевичем в Грецию до принудительной посадки самолёта в Минске.

Комментируя уголовное преследование Сапеги, отец рассказал, что в деле числились 200-300 пострадавших. Ущерб им компенсирован.

Андрей Сапега отверг сообщения о том, что его он и дочь имеют какие-либо политические обязательства перед руководством Приморского края.