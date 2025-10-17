Перетягивание каната

Накануне назначенной на 17 октября встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным – точнее, как подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков, российский президент сам позвонил американскому коллеге.

После разговора президент США сообщил, что может встретиться с Путиным уже в течение двух ближайших недель. На этот раз саммит пройдёт в Будапеште, а перед ним должна произойти встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова, которые возглавят американскую и российскую делегацию. По итогам этих переговоров и определится точная дата встречи президентов.

Позднее Трамп рассказал о деталях телефонного разговора с Путиным. Они, в частности, обсуждали возможные поставки Украине американских ракет "Томагавк". Трамп утверждает, что Путин просил его не передавать ракеты Киеву: якобы они все равно не изменят ситуацию на поле боя. Президенты также уделили внимание экономическим отношениям между их странами.

Одновременно Трамп увеличивает давление на двух главных торговых партнёров России. 15 октября президент США заявил, что добился от Индии отказа от покупок российской нефти. Индийский МИД не был настолько категоричен, утверждая, что переговоры с США продолжаются. Как утверждает Трамп, следующий на очереди –Китай.

Для чего Путину новая встреча с Трампом, сработает ли метод “кнута и пряника” по отношению к России и что ждёт российскую нефть на мировом рынке? Обсудим с нашим гостями в эфире программы “Лицом к событию”.



