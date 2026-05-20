"Старший брат сидит в Пекине". Соцсети – о визите Путина в Китай

Владимир Путин вслед за Дональдом Трампом приехал в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Никаких прорывов встреча не принесла – стороны договорились продлить действующий между странами безвизовый режим и "Договор о добрососедстве и дружбе", а существенных новостей о желанном для Москвы проекте газопровода "Сила Сибири – 2" по итогам визита так и не появилось.

Поездка российского президента в Китай состоялась на фоне сразу нескольких новостей, связанных с войной России против Украины. За день до нее американское издание The Financial Times написало, что во время недавней встречи Си Цзиньпина с Трампом китайский лидер сказал президенту США, что Путин "может пожалеть" о решении начать войну против Украины. Уже на следующий день МИД КНР назвал эту цитату "полной выдумкой".

Обсуждалась ли война в Украине на встрече Путина и Си – неизвестно. Незадолго до их переговоров агентство Reuters написало со ссылкой на данные европейских разведок, что Китайские вооружённые силы в конце прошлого года тайно тренировали работе с дронами на территории своей страны около 200 военнослужащих из России, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украину. В Пекине с самого начала полномасштабной войны России против Украины отрицают свою вовлеченность в нее на чьей-либо стороне, несмотря на многочисленные свидетельства использования Россией Китая как поставщика важных компонентов для своего оружия и транзитного пункта для получения подсанкционных товаров из других стран.

Вместе с этим в понедельник стало известно, что во время одного из последних массированных ударов России по Украине российский дрон повредил китайское торговое судно в Черном море. В Пекине эту новость не комментировали. Вскоре после этого Путин записал видеообращение к жителям Китая, в котором заявил, что две страны "не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания".

На "домашнем" фронте визит Владимира Путина в Китай стал поводом для некоторых россиян попытаться решить свои бытовые проблемы. Так, 19 мая жители иркутского микрорайона Березовый попросили Министерство иностранных дел России обратиться к Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу. А если МИД этого не сделает, пригрозили написать уже непосредственно лидеру КНР.

"Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим, а активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых [станций] метро в Москве и новых школ в Таджикистане", – заявили расстроенные своими нерешенными проблемами иркутяне.

Игорь Комиссаров

Мир изменился. Путин летит в Китай сразу после Трампа - спешит за новыми инструкциями. Карта планеты переписана.

Теперь есть только две сверхдержавы: США и Китай.

Старый лозунг вернулся - "русский с китайцем братья навек". Но смысл у него уже другой.

За последние десятилетия между ними было всё: декларации вечной дружбы, скрытая вражда, конфликты на границе. Но главное произошло незаметно: бывший старший брат утратил лидерство. И теперь это уже очевидно. Россия превратилась в младшего партнёра.

Когда-то СССР учил Китай строить заводы. Сегодня Россия покорно учит китайские иероглифы, потому что инструкция к новой жизни написана именно на них.

И факты это подтверждают.

Раньше Россия диктовала цены на газ. Теперь Китай покупает сырьё только с огромным дисконтом. Пекин ведёт себя как жёсткий хозяин рынка: не нравится цена - просто перекрывает кран и ждёт, пока младший партнёр станет уступчивее.

Раньше Россия гордилась своим авиастроением и автопромом. Теперь весь российский рынок фактически принадлежит Китаю. Раньше мир копил доллары. Теперь Россия молится на юань. Внешняя торговля всё глубже уходит в китайские банки. Младший партнёр полностью перешёл на деньги, которые ему выдаёт старший.

Визит Трампа в Пекин длился три дня - шум, шоу, банкеты, переговоры. Но фундаментально стороны ничего не решили: Тайвань остался проблемой, тарифы остались. Это были переговоры двух равных центров силы. Они не договорились, но подтвердили свой статус сверхдержав.

На этом фоне нынешний визит Путина сократили до одного дня - и поставили сразу после американского.

Пекину не нужно неделями спорить с Москвой. Достаточно нескольких часов, чтобы спустить директивы младшему партнёру. Путин летит принимать новые правила игры, которые Си Цзиньпин только что обсуждал с Трампом.

Ирония в том, к чему в итоге пришла Россия.

Годами Москва бежала от "западного диктата" и "потери суверенитета". Бежала так долго и громко, что в итоге оказалась в полной зависимости от Пекина.

Россия променяла капризных, но предсказуемых европейских покупателей на одного жёсткого азиатского хозяина.

Европа спорила - но аккуратно платила. Китай не спорит. Китай просто покупает всё за бесценок: сырьё, рынок, технологии и будущее.

Роли поменялись окончательно.

Братство осталось. Но опять старший брат решает, сколько сладкого положено младшему.

Но сегодня этот старший брат сидит в Пекине.

Сергей Талк

Дела у Путина идут неважно, а после вчерашнего (поп-ап сноска: после атаки украинских дронов на Москву) - даже плохо. А ведь ему послезавтра в Китай лететь! Визит УЖЕ испорчен. Путин будет выглядеть помятым и от него будет пахнуть дымом пожарищ. Товарищ Си только головой покачает на болезного

Natalia Yashin

Завтра униженный Путин поедет искать спасения у Си.

Вы думали, взрывы и пожары в Москве произошли 17 мая случайно? Нет, что вы, Украина такие "подарочки" случайно не раздает. Дата выбрана с точным расчетом, чтобы картинка успела отложиться в головах и "дорогих москвичей", и в головах "уважаемых политиков". Москва и ее знаменитая ПВО выглядели униженно под украинским дроновым дождем. Завтра Путин будет униженно заглядывать в глазки Си и просить помощи.

Все плохо у Путина.

Фронт не справляется, ВСУ потихоньку освобождают квадратные километры и обстреливают логистику.

Экономика не справляется, заводы закрываются, цены поднимаются.

Финансы не справляются.

И, главное, - народ не справляется.

Не желают они почему-то сидеть под дронами и мазутным дождем.

А тут еще Трамп помогает вполсилы. Даже не вполсилы, а в четверть силы, в одну десятую силы. Вообще не помогает Трамп, даже главные санкции не снял. А с ним вроде договаривались...

Ну? И как тут руководить этой гниющей страной?

Только Китай!

Только дорогой наш товарищ Си!

Завтра Путин будет просить помощи, и умный Си ему какой-то подарочек сбросит в дрожащие руки. Но не спасет. Китай всё устраивает, а Путин... "оружия нет, но вы держитесь!"

Завтра Путин получит китайский поцелуй.

Исмаилбек Беккужин

Китай безжалостен, когда дело касается национальных интересов. Особенно когда противник, ой, то есть партнёр сам себя загнал в капкан.

"Китай требует от России снизить цену на газ в рамках проекта "Сила Сибири 2" в пять раз, чтобы приблизить ее к уровню внутрироссийских тарифов (около $50) за тысячу кубометров".

Еще не одно поколение России будет вспоминать, как они продавали газ и нефть по невероятно высоким ценам в Европу, какая шикарная жизнь у них была и зачем им понадобилось лезть в Украину

Leonid Nevzlin

Едва Трамп покинул Пекин — Путин уже летит туда. Он прибудет в Китай во вторник, через несколько дней после окончания американского визита. Кремль не скрывает логики: РФ хочет "обменяться мнениями о контактах, которые китайцы имели с американцами".

Это красноречивая формулировка. Путин едет не задавать повестку — он едет на брифинг: узнать, о чём договорились США и Китай, и понять, как это влияет на интересы Москвы.

Асимметрия в отношениях РФ и Китая давно очевидна. Китай обеспечивает более трети импорта РФ и покупает более четверти её экспорта. РФ для Китая — около 4% внешней торговли, меньше, чем Вьетнам. Война в Иране временно повысила ценность российских энергоносителей — пока Ормузский пролив закрыт, сибирский газ более востребован. Путин едет в том числе дожимать соглашение о новом газопроводе через Монголию, о котором Пекин размышляет уже много лет и никак не может решиться.

Картина складывается чёткая. Китай принимает Трампа, слушает его предложения — и через три дня принимает Путина. Пекин сидит в центре этой дипломатической паутины, извлекая выгоду со всех сторон. РФ в этой конструкции — не равноправный союзник, а зависимый партнёр, которому сообщают то, что сочтут нужным. С другой стороны, не исключено, что Си Цзиньпин сможет использовать отношения с РФ для того, чтобы подорвать усилия США, в первую очередь по Ирану и Украине.\

Shahin Shamil

Прямо перед визитом путина в Пекин на Russia Today опубликована замечательная статья с заголовком "Пекину больше нельзя считать россию младшим партнёром".

Замечательна она как минимум по двум пунктам.

1. Россия через свой главный пропагандистский канал признаёт, что Пекин видит её своим вассалом

2. Россия признаёт и то, что это не только мнение Пекина, но и реальность, партнёрство двух стран неравноценно (см. второй скрин с выводами статьи).

Но, собственно, хочется спросить: а что вы там в Кремле хотели-то?

- у Китая в 10 раз больше экономика,

- население Китая многократно превосходит российское,

- Россия поставляет Китаю сырьё, а получает из Китая технологии и оборудование,

- на Китай приходится 30% внешней торговли России, тогда как доля РФ во внешней торговле Китая - всего 4%,

- России, отрезавшей себя из-за путинской геополитики от Запада, негде, кроме как в Китае, находить деньги и рынки сбыта.

С учётом всего этого, россия ровня Китаю не больше, чем дворовая команда футболистов ровня "Барселоне".

Россия слаба, россия зависима от Китая, россии некуда от Китая деться.

Путина, очевидно, ужасно бесит роль вассального князька

Но путина, очевидно, ужасно бесит роль вассального князька. Бесит настолько, что он уже срывается на крик, рупором для которого и выступила Russia Today.

Только вот в том, что россия стала вассалом, а в будущем может и вовсе прекратиться в колонию Китая, виноват сам путин.

И когда путин болтает про суверенитет россии, он тоже врёт. Потому что мера этого суверенитета определяется уже не в Москве, а в Пекине.

СерпомПо

Кто против нас с Си? Путин и Си Цзиньпин во время визита президента РФ в Пекин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщил Ушаков, путинский помощник по международным вопросам. Чиновники, видимо, даже не понимают, насколько смешно звучат подобные заявления. Путин с Си или с кем угодно может принять декларацию не то что о многополярном мире, но и о новом межгалактическом порядке. Эффект будет тот же. Ясно, что эта бумага со странным названием отражает давнюю мечту Путина о "новой Ялте" - договоренности о разделе мира между великими державами, как после Второй мировой войны, снова на троих, только теперь вместо Великобритании - Китай. Проблема в том, что никто с Путиным договариваться о сферах мирового влияния не хочет. Россия - не СССР, и вовсе не великая держава, что подтвердила злосчастная путинская СВО против одной из бывших советских республик, которая идет на несколько месяцев дольше, чем Великая Отечественная война. Без всяких перспектив на победу.

Валерий Бочков

Когда-то в Кремле мечтали о "многополярном мире".

Представляли себе картину: Россия и Китай — два великих хищника, два равных центра силы, два императора Евразии, которые вместе ломают американский порядок.

Прошло несколько лет.

И вот Путин прилетает в Пекин — уже не как равный.

Не как союзник.

Даже не как партнёр.

А как человек, которому очень нужны деньги, рынки, технологии и политическое прикрытие.

И это видно буквально во всём.

Армия увязла в Украине. "Киев за три дня" превратился в бесконечную мясорубку. Российские города всё чаще слышат звук сирен и дронов. Москва, которая должна была быть символом недосягаемой имперской безопасности, вдруг оказалась уязвимой.

Экономика ещё дышит — но уже тяжело.

Военная машина жрёт всё подряд: бюджет, резервы, будущее.

Регионы нищают.

Инфраструктура стареет.

Молодёжь уезжает.

Бизнес существует в режиме хронической тревоги.

И самое опасное для Кремля — усталость.

Не протест. Нет.

Русский человек терпелив. Иногда патологически терпелив.

Но появляется другое: глухое понимание бессмысленности.

Когда война уже не воспринимается как "великая историческая миссия", а становится серым бесконечным фоном — как плохая погода, которую невозможно выключить.

И именно в этот момент Путин едет в Китай.

Потому что сегодня только Пекин способен дать Москве то, чего ей не хватает: ощущение, что она всё ещё не изгой.

Но цена этой поддержки унизительна.

Китай не спасает Россию — Китай её покупает.

Спокойно. Холодно. Без эмоций.

Пока российская пропаганда орёт про "вечную дружбу", китайцы получают нефть со скидкой, дешёвые ресурсы, политически зависимого соседа и идеального младшего партнёра, который уже не может сказать "нет".

Вот главный итог путинской "геополитики".

Россия, которая веками боялась стать сырьевым придатком Запада, стремительно становится сырьевым придатком Китая.

Причём на гораздо худших условиях.

Запад хотя бы пытался играть в правила, инвестиции, технологии, совместное развитие.

Китай играет иначе.

Китай смотрит на Россию как цивилизация, умеющая ждать, смотрит на огромную холодную территорию, набитую ресурсами и проблемами.

И терпеливо ждёт.

Потому что время сейчас работает не на Кремль.

Каждый год войны делает Россию слабее.

Каждый новый пакет санкций увеличивает зависимость от Пекина.

Каждый сожжённый танк в Украине делает китайскую улыбку чуть шире.

Самое ироничное — Путин ведь действительно хотел войти в историю как собиратель империи.

А войдёт, возможно, как человек, который окончательно превратил Россию в младшего вассала Китая.

Не завоёванную.

Не оккупированную.

А добровольно поставленную на колени.