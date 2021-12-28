Суд прекратил дело бывшего сотрудника ФСБ о взятках на полмиллиарда рублей

Московский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева. Его обвиняли в мошенничестве на 490 миллионов рублей и освободили в зале суда за истечением срока давности преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело Васильева прекращено по ходатайству защиты после десяти лет с момента совершения преступления. Суд также решил, что Васильеву должна быть возвращена большая часть имущества, арестованного в рамках уголовного дела.

Возврату не подлежат средства на компенсацию судебных издержек – около миллиона рублей – и часть имущества, обращенная в пользу государства. "Медуза" (включена в реестр СМИ-"иноагентов") со ссылкой на адвоката Васильева Александра Гофштейна пишет, что речь идет об имуществе сотрудника ФСБ, его отца и бывшей жены, которое тот приобрёл в 2013-2014 годах, будучи на службе.

Васильеву принадлежит в том числе 81 земельный участок в Подмосковье. Сколько из них конфисковано в пользу государства, Гофштейн не уточняет.

Васильев был участником громкого дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у фигурантов которого при обысках изъяли рекордные 12 миллиардов рублей. Его и двоих его сослуживцев – Васильева и Дмитрия Фролова – обвиняли в мошенничестве и взятках в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов пригрозили главе строительной компании Сергею Гляделкину уголовным делом. Чтобы дело не возбудили, тот передал им свою долю компании на сумму не менее 490 млн рублей. Гражданский иск, поданный Гляделкиным в отношении Васильева, суд оставил без рассмотрения. Это значит, что потерпевший не получит компенсации.

Фролов, как утверждают следователи, ежемесячно получал незаконное вознаграждение от руководства банка "Кредитимпэкс". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а потом евро в месяц.

Черкалина в апреле 2021 года приговорили к семи годам лишения свободы. С учетом времени в СИЗО, срок сократили до пяти лет. Черкалина также обязали выплатить потерпевшим почти 640 миллионов рублей.

При этом суд предъявил ему обвинения только по двум эпизодам в общей сложности на 50 миллионов рублей, тогда как изъято у Черкалина было 6,3 миллиарда рублей. Объяснить, откуда эти деньги, суд так и не смог, конфисковывать их не стали

Фролов и бывший акционер банка "Кредитимпэкс" Георгий Шкурко все еще находятся под стражей.