У троих правозащитников в Екатеринбурге прошли обыски

У нескольких правозащитников в Екатеринбурге во вторник утром прошли обыски. Основанием для следственных действий называют материалы уголовных дел по статье об "организации деятельности нежелательной организации". Один из правозащитников задержан.

Об обысках у Ларисы Качановой и Романа Качанова из проекта "Правозащитники Урала", а также у Алексея Соколова сообщили, в частности, пропагандистский телеграм-канал "Уралlive" и издание It's my city. Алексей Соколов был задержан, его отвезли на допрос без защитника, сообщает "Медиазона".

Как следует из публикации "Уралlive", донос на юристов написала местная провоенная общественница, глава штаба "Волонтерская Рота Боевого Братства" Екатерина Сапрыкина. Правозащитники, как утверждается в сообщении, получали грантовые средства от Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), которые признаны в России "нежелательными".

Z-блогеры писали о том, что Соколов, Захарова и Качанов, используя грантовые средства, пытались "влиять на российскую пенитенциарную систему", обратила внимание "Медиазона". Издание отмечает, что недавно суд также начал рассматривать уголовное дело против Алексея Соколова о "повторной демонстрации экстремистской символики", а именно логотипа Facebook в телеграм-канале "Правозащитники Урала".