Украинские дроны вновь атаковали два НПЗ в России

Украинские дроны в ночь на четверг атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России и железнодорожный узел в Волгоградской области. Об ударе сообщают региональные чиновники, очевидцы и министерство обороны.

В Краснодарском крае после атаки горит Афипский НПЗ, в Самарской области, по разным данным, Новокуйбышевский или Куйбывшевский НПЗ.

В Волгоградской области беспилотники атаковали объекты транспортной инфраструктуры, в том числе локомотивное депо в Петровом вале, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. О последствиях неизвестно, пожар в депо потушен, утверждает он.

Российское министерство обороны сообщило о перехвате 102 украинских беспилотников над 6 регионами, аннексированным Крымом, акваториями Чёрного и Азовских морей. Сколько дронов было запущено и достигло целей — не сообщается.