"Удары серьезнее, чем мы можем судить". Из-за войны в российских регионах пропадает бензин

В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92. Об этом сообщил глава Курильского округа Константин Истомин. Он пояснил, что имеющийся бензин необходим для спецтранспорта. За неделю до этого аналогичная ситуация сложилась в забайкальском Краснокаменске. Еще в начале августа цены на бензин в России начали бить рекорды. Так, 2 августа оптовая цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже впервые в истории превысила 77 тысяч рублей за тонну. Рост связан с атаками беспилотников на НПЗ, что привело к снижению производства, а также с высоким спросом на топливо.

Весь август российские региональные СМИ сообщают о перебоях с поставками топлива на автозаправках. Особенно остро проблема стоит в Приморье и в оккупированном Крыму. Одновременно Вооруженные силы Украины усилили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтетранспортную инфраструктуру.

Пожар в Новошахтинске Ростовской области, начавшийся ночью 21 августа после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) – единственный нефтеперерабатывающий завод Ростовской области и крупнейшее предприятие отрасли на юге России. Он расположен в Красносулинском районе, на территории Киселёвского сельского поселения, примерно в полутора километрах к северо-западу от Новошахтинска и занимает территорию около 600 гектаров, разделённую на две производственные площадки трассой М-19.



На заводе работает более тысячи человек, а с учётом подрядчиков и обслуживающих служб – порядка девяти тысяч. Предприятие запущено в 2009 году, его проектная мощность – 5,6 млн тонн нефти в год и может быть расширена до 7,5 млн тонн. Инфраструктура включает две установки атмосферно-вакуумной перегонки по 2,5 млн тонн в год каждая, битумную установку на 700 тыс. тонн в год, резервуарные парки общим объёмом 210 тыс. м³, железнодорожную станцию с отгрузкой до 1,7 млн тонн и терминал в Ростове-на-Дону с мощностью перевалки до 3,5 млн тонн.



Также у НЗНП есть флот из пяти танкеров "река-море" и трёх афрамаксов. Завод производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо, прямогонный бензин для нефтехимии и битум. В 2023 году НЗНП переработал 4,8 млн тонн нефти и отгрузил 4,7 млн тонн нефтепродуктов, из которых около 4,1 млн тонн ушли на экспорт. С 2021 года контрольный пакет (около 93% акций) принадлежит уфимскому инжиниринговому холдингу "Петон Инвест Технолоджи" через компанию "Юг Энерго", ранее завод связывали с бизнес-структурами Виктора Медведчука., потушили только утром 26 августа – завод горел пять полных суток. Днем ранее в городе успели объявить сбор вещей первой необходимости для пожарных. "Особенно нужны: футболки, носки, бельё, влажные полотенца. Пункт приёма – храм Донской иконы Божией Матери", – писали местные СМИ.

А начиналось все с победных реляций: официальные источники сообщали, что системы ПВО "отразили атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районах". Особо подчеркивалось, что обошлось без пострадавших, а сил для ликвидации ЧП "на одном из промышленных предприятий" у экстренных служб достаточно.

Даже на пятые сутки тушения пожара врио губернатора Юрий Слюсарь сумел найти повод для оптимизма – он обрадовал журналистов, что удалось восстановить водоснабжение для восьми тысяч жителей Красносулинского района. Люди сидели без воды с 23 августа – она вся была выкачена пожарными.

"Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на данный момент удалось сократить", – сообщил Слюсарь, побывав на месте 25 августа. – Сил и средств для тушения хватает. Безопасность людей – наш приоритет".

Тушить пожар ростовской службе МЧС помогали коллеги из четырех российских регионов – Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Всего, по информации врио губернатора, было задействовано 412 человек и 150 единиц техники, привлекались два пожарных поезда.

Украинский генштаб признал удар по НЗНП, назвав завод "одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России с общим объемом резервуаров более 210 тысяч кубических метров". Украинская сторона считает его законной военной целью, поскольку он "обеспечивает топливом в том числе войска страны-агрессора".

Эффективность ударов подтвердили и российские военкоры. "Уже сейчас в Крыму 95-й бензин по талонам, и это Факт, спросите у Крымчан. Если противник в таком же режиме продолжит наносить удары в течение полугода/года, то, скорее всего, по талонам бензин станет везде", – пишет один из Z-каналов.

Всего за август Украина нанесла более дюжины успешных ударов по российской нефтяной инфраструктуре. И это – основная причина перебоев в снабжении топливом в европейской части России, уверен эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин:

– Я думаю, что это удары гораздо серьезнее, чем мы можем судить по российской печати, потому что владельцы заводов и тем более региональные власти во многом скрывают размер ущерба. Пока мы видим, если считать в целом по России, что из строя выведено примерно 16% установочной мощности нефтеперерабатывающих заводов (из общего объема в 332 миллиона тонн в год выведено из строя почти 52 миллиона тонн в год). Но если считать только регионы, приближенные к украинской границе, то тогда ущерб еще больше, потому что никакого урона ни уральским, ни сибирским, ни дальневосточным заводам от украинских ударов не было.

"Всю неделю какой-то трэш"

Однако больше страдает от нехватки бензина – не европейская, а дальневосточная часть России. В Приморском крае километровые очереди на заправках начали расти в первой половине августа. Местные власти объясняют это резким ростом турпотока и сбоями в логистике, усугублёнными перебоями с поставками топлива после ударов по заводам. Крупный региональный оператор – "ННК-Приморнефтепродукт" – попытался стабилизировать ситуацию, увеличив количество бензовозов с тридцати до шестидесяти.

Сегодня бензин в Приморье есть, говорит Владимир, житель Владивостока, но одновременно – "бешенные очереди на заправках":

– Я последний раз по 81 руб (за литр – СР) заправлялся. И по 85 заправлялся. На "Альянсе" есть за 61, но надо стоять час-полтора.

"Альянсом" по старой памяти жители Дальнего Востока называют сеть заправок "ННК‑Приморнефтепродукт" – подразделение Независимой нефтегазовой компании (ННК), которая не только продает бензин, но и его производит. Именно это позволило компании создать резерв топлива на конец лета, когда окончание туристического сезона (автотуристы возвращаются от побережья по домам) "удачно" совпало с массированными украинскими атаками по НПЗ.

– Да, перебои с поставками, ценник вырос, – говорит другой житель Приморья, Сергей. – Но, опять же, на ННК-шных заправках 95-й бензин по 63-64 рубля за литр. Но в очереди постоять придется.

– По бензину сейчас более-менее, – рассказывает Вячеслав из Дальнегорска. – Был ажиотаж, с неделю примерно. И очереди были по километру, по два километра до заправки, но это неделю назад. Сейчас бензин более-менее есть на заправках.

Ольга в августе проехала на машине из европейской части России до Дальнего Востока и обратно – гостила там у родителей.

– Тут огромный коллапс на всех заправках и в городе, и вне города, в Находке, в Дальнегорске, – рассказывает она. – Просто не было бензина. Всю неделю какой-то трэш. Бензин какие-то часы подвозят, но на все заправки просто стоят большие пробки. Девяносто пятого, девяносто восьмого практически нет, девяносто второй заливают многие. Мне повезло, я тоже два раза в очередь вставала, уезжала, потом ночью уехала, стояла минут сорок и как бы находила нужный бензин. Вот такая прям лотерея. По стоимости на заправках существенная разница – до 20 рублей за литр. В смысле, на всех других, частных заправках бензин стоит на 20 рублей больше, чем на "ННК Альянс".

Анна живет во Владивостоке, на машине ездит каждый день, но особых проблем с заправками не видит. "Есть ощущение искусственно вызванного ажиотажа", – говорит она.

– Каждый год, в независимости от сезона, бывают перебои с поставками, по каким причинам, не знаю, но такое случается периодически, – говорит Анна. – И когда такое случается, обычно, на многих АЗС поднимают стоимость за литр, а в скором времени топливо заканчивается, и заправка какое-то время может не работать, пока не привезут топливо из Хабаровска. Насколько мне известно, его к нам возят именно оттуда. Естественным образом на ННК образуются очереди, так как там обычно цены держат, и редко кончается бензин. А теперь к ситуации в наши дни: произошел очередной перебой с поставкой, плюс высокий туристический сезон, плюс в новостях это осветили как "топливный кризис", "дефицит", "скорее залейте все канистры и баки, что у вас есть, иначе придется пересесть на велосипед". В общем подняли панику, все сработало.

Тем не менее Анна признает, что очереди на заправках ННК действительно большие – настолько, что образуют пробки в городе. Обычная цена 92-го бензина, по ее словам, 62 рубля за литр, но на частных заправках он продается по 80 рублей.

– Вижу, как люди приезжают с канистрами и заливают полный бак, плюс две канистры по 40 литров, что конечно же увеличивает ожидание и создает очередь. В то же время я уже дважды заправлялась, абсолютно все спокойно, попадала в какое-то окошко без очередей, – говорит Анна.

Где еще не хватало топлива



Схожие проблемы фиксируют и в Забайкалье. В Краснокаменске с середины августа АИ-95 отпускали преимущественно организациям, а розничным покупателям либо отказывали, либо устанавливали строгие лимиты. Водители жалуются на рост цен и на то, что иногда приходится ездить по нескольким АЗС, чтобы заправиться хотя бы частично.



На Курильских островах к середине августа ввели нормирование: АИ-92 продают не более десяти литров "в одни руки". Жители жалуются, что доставка топлива полностью зависит от погодных условий и расписания судов, а значит, очереди и ограничения будут повторяться при каждом срыве графика поставок.



В Крыму дефицит признали официально. Москвой назначенные власти заявили, что на полуострове не хватает топлива, и предупредили, что ситуация может продлиться до месяца. Проблемы с логистикой через Керченский пролив накладываются на сокращение переработки, и в пиковые часы часть АЗС просто закрывается. Власти обещают "стабилизировать обстановку", но признают, что быстрых решений нет.



Перебои поставок фиксируются и на оккупированных территориях Запорожской области. Местные источники сообщают, что запасы бензина сокращаются, а угроза ударов по топливным поездам вынуждает ограничивать объёмы розничных продаж. Формально заправки открыты, но работают по сокращённому графику и выдают бензин небольшими порциями.

"Деньги нужны на войну"

Местные жители не согласны с властями, что дефицит топлива вызван наплывом туристов. Туристы приезжают каждый год, но таких проблем на заправках раньше никогда не было, подчеркивают собеседники Север.Реалии.

Но и дроны до Дальнего Востока не долетают. По всей видимости, корень проблем – в недостаточном производстве бензина. На Дальнем Востоке в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре работают два нефтеперерабатывающих завода Роснефти, однако компания Роснефть предпочитает отправлять нефть на экспорт, в основном, китайцам, отмечает эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Как следствие, нефтеперерабатывающие заводы загружены не в полной мере и возникает дефицит бензина на внутреннем рынке.

Между тем Россия увеличила план экспорта нефти на август после того, как удары беспилотников вывели из строя нефтеперерабатывающие заводы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. План экспорта сырой нефти из западных портов увеличен на 200 000 баррелей в сутки по сравнению с первоначальным графиком на август.

При этом в России с 1 по 31 августа 2025 года действует полный запрет на экспорт бензина. Мера должна была, по задумке правительства, стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в условиях сезонного дефицита, однако, по оценке Крутихина, это не особо помогает:

– Это было введено для того, чтобы удержать от роста цены на бензин, потому что компании предпочитают продавать все за границу. На внутреннем рынке у них сложные отношения с правительством: правительство должно им компенсировать потери от работы на внутреннем рынке, но не всегда этой компенсации хватает, чтобы получить хоть какую-то прибыль, поэтому производители нефти и нефтепродуктов предпочитают работать на экспорт. Мы видим, что запрет на экспорт бензина не помогает, потому что отношения все равно сложные. В правительстве пытаются изменить формулу расчетов компенсации для нефтяных компаний, но никаких изменений. Сегодня нефтяным компаниям очень часто выгоднее экспортировать сырую нефть и полуфабрикаты нефтепродуктов, чем поставлять это на российские АЗС, потому что внутренние цены практически регулируются правительством.

Экспортная цена на нефть закладывается в расчет налогов, добавляет эксперт, а налоги и акцизы – главный фактор, влияющий на рост цен на топливо.

– В цене бензина – больше 75% от налогов, – говорит Крутихин. – Все претензии по поводу ситуации на рынке надо в правительство адресовывать, а не к нефтяным компаниям. Деньги нужны на войну, и поэтому расплачиваться приходится населению. Два раза в год повышаются акцизы, и биржевая цена топлива тоже очень сильно повышается. Значит, это все будет и на АЗС сказываться.

"Ситуация действительно непростая"

Согласно данным Росстата, стоимость бензина с мая по август 2025 года выросла примерно на 3%. Очередное повышение официальная статистика фиксировала за первую неделю августа: Аи-92 подорожал до 58,23 рубля за литр, Аи-95 – до 63,52 рубля за литр, Аи-98 до 84,58 рубля. Дороже всего стоит дизельное топливо – 71,50 рубля за литр.

Подорожание дизеля – как раз сезонная история: идет уборка урожая, сельскохозяйственная техника работает на дизельном топливе. Однако к росту цен на бензин или к дефициту бензина сезонный фактор отношения не имеет, подчеркивают эксперты отрасли.

Комментаторы внутри России аккуратно объясняют топливный ажиотаж наложением сезонного пика спроса на сокращение предложения из-за "плановых и внеплановых ремонтов НПЗ". Ситуацию усугубляет и общий дефицит топлива на независимых АЗС по всей стране – производители резервируют бензин для собственных сетей, а мелким игрокам продают по завышенным ценам. Разница в закупке достигает пяти рублей за литр, из-за чего многие станции вынуждены работать в убыток и уже предупреждают о возможных закрытиях к осени.

Зампред думского комитета по энергетике Юрий Станкевич назвал "спекуляциями" сообщения о топливном кризиса в регионах страны: "Ситуация действительно непростая, в первую очередь, по причине внеплановых ремонтов НПЗ, сопряжённых в том числе с террористическими атаками. Однако объёмы производства и бензина, и дизельного топлива позволяют покрыть потребности внутреннего рынка. Есть дополнительный резерв поставок в рамках наших соглашений с Белоруссией. И компании-производители топлива, и регуляторы работают согласовано, понимая исключительный приоритет задачи".

Другие эксперты подчеркивают значимость украинских атак – именно они, как правило, становятся причиной "внепланового ремонта НПЗ".

"Ключевым фактором роста котировок этим летом стали внеплановые остановки НПЗ из-за атак БПЛА, под которые невозможно заранее создать резерв. Директивно цену можно снизить, но бензина от этого больше не станет – дефицит будет еще больше. Влияние также оказали сезонная перегруженность транспортной инфраструктуры, рост экспорта в страны Юго-Восточной Азии до введения эмбарго и высокий спрос внутри страны в период отпусков. Отсюда еще один вывод – помимо эмбарго надо решать проблемы логистики. Ну, и надеяться, что сезонный спрос сократится", – говорит политолог Константин Калачев.

"Украина теперь способна наносить непрерывные удары. В прошлом году она тоже пыталась это сделать, но боевые части были легче, а вероятность успеха ниже. Сейчас же, как только последствия удара устраняются, следует новая атака. И если Украина сможет поддерживать такое давление и наносить нефтеперерабатывающим заводам ущерб быстрее, чем Россия способна его устранять, ситуация полностью изменится", – отмечает Сергей Вакуленко, бывший руководитель отдела стратегии и инноваций в "Газпром нефти".

Хронология украинских атак

В августе 2025 года Украина наносила удары по нефтегазовой инфраструктуре России в среднем раз в два дня.

Глубокой ночью 2 августа в Рязани беспилотники повредили промышленный объект. Позже отраслевые источники сообщали, что Рязанский НПЗ "Роснефти" остановил две установки первичной переработки и перешёл на работу примерно на половине мощности. Власти говорили о "падении обломков дронов" на территорию предприятия.

В ту же ночь 2 августа удары пришлись по Новокуйбышевску в Самарской области: местные СМИ писали о "предприятии" и большом пожаре на производственной площадке, а профильные издания со ссылкой на источники отмечали остановку первичной переработки после повреждения ключевой установки.

Утром 3 августа в Адлерском районе Сочи загорелась нефтебаза: сначала вспыхнул один резервуар, затем огонь перекинулся на второй; огонь локализовали и сообщили, что в тушении участвовали более сотни человек и десятки единиц техники, а в аэропорту вводили ограничения.

Ночью 7 августа обломки сбитого БПЛА упали на территорию Афипского НПЗ под Краснодаром, загорелась технологическая установка, возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности и потушили к утру. Афипский НПЗ был атакован уже не в первый раз – предыдущий пожар тушили в мае 2023 года.

В ночь на 10 августа в Саратове зафиксировали взрывы и пожары на территории НПЗ, власти подтвердили повреждение промышленного предприятия. Губернатор Роман Бусаргин сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Той же ночью 10 августа впервые за войну атака дошла до Коми: в Ухте введён режим "беспилотной опасности", сообщалось о падении БПЛА в районе НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка", эвакуациях и перебоях со связью. Как и в случае с Саратовом, Росавиация вводила ограничения в местном аэропорту.

Ночью 13 августа обломки дрона упали на площадку НПЗ в Славянске-на-Кубани. Загорелась припаркованная на территории "Газели", пожар быстро ликвидировали, сообщений о пострадавших не было.

Следующей ночью, 14 августа, дроны прилетели в Волгоград на НПЗ "Лукойла". После атаки началась утечка нефтепродуктов и крупный пожар, очевидцы сообщали о взрывах перед возгоранием.

Утром 15 августа серия ударов пришлась по Самарской области. В Сызрани местные жители и СМИ сообщали о возгорании у НПЗ после падения обломков сбитых БПЛА, власти подтверждали массированную атаку на регион и работу ПВО.

Утром 19 августа наехал на мину поезд с топливом, который шел из оккупированной Волновахи в Джанкой. По данным источников ASTRA в экстренных службах, из-за подрыва с рельсов сошли и опрокинулись четырнадцать цистерн с топливом, в том числе две загорелись. Четверо военных погибли, еще одиннадцать пострадали.

Наконец, ночью 21 августа случилась самая успешная атака ВСУ – на Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Пожар не удавалось потушить несколько суток.

Кроме того, украинские силы провели серию ударов по инфраструктуре трубопровода "Дружба": 13 августа Генштаб ВСУ заявлял о поражении узла на ЛПДС "Унеча" с масштабным пожаром, а 22 августа глава МИД Венгрии сообщал, что из-за очередной атаки поставки нефти в Венгрию и Словакию остановлены ориентировочно на пять дней.

Из "Унечи" нефтепроводы также поставляют нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Оттуда же снова на северо-восток идет труба под названием "Балтийская трубопроводная система-2".

– Эта нефть идет на отгрузочные терминалы в Усть-Луге на Балтике. Это здорово повлияет на экспорт, а не на состояние внутреннего российского нефтяного рынка, – отмечает Михаил Крутихин.

Между этими эпизодами 18 августа украинские БПЛА ударили по нефтенасосной станции "Никольское" в Тамбовской области, после чего, по сообщениям, перекачка по "Дружбе" была полностью остановлена до вечера 19 августа.



