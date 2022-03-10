В декларации саммита ЕС говорится об укреплении связей с Украиной

Лидеры Евросоюза предложат Украине укреплять связи и расширять сотрудничество, в то время как Еврокомиссия решает, готов ли Киев стать кандидатом на полноправное членство в ЕС.

Об этом говорится в проекте итоговой декларации проходящего в четверг в Версале европейского саммита. Его участники из 27 стран блока обсуждают заявку Украины на присоединение к ЕС. Встреча проходит на фоне продолжающегося третью неделю полномасштабного российского вторжения в Украину и вводимых жёстких экономических санкций против Москвы, которую Запад призывают немедленно остановить войну и вывести все свои силы с украинской территории.

"28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на вступление в ЕС. Европейский Совет обратился к Еврокомиссии с просьбой представить оценку этой заявке. В ожидании этого и без промедления мы будем ещё больше укреплять наши партнёрские отношения", - говорится в проекте декларации, текст которой может быть скорректирован по итогам обсуждения в Версале.

В документе лидеры ЕС также подчёркивают, что они намерены содействовать исполнению санкций против России за её нападение на Украину и готовы при необходимости ужесточать ограничения против России и Беларуси, чтобы сохранять давление на эти страны.