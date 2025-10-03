В Донецкой области погиб французский фоторепортёр Антони Лаликан. Он был атакован дроном в районе Дружковки утром 3 октября. При атаке ранен ещё один журналист, фотокорреспондент Kyiv Independent Георгий Иванченко, сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Как утверждается в сообщении 4-й отдельной тяжёлой механизированной бригады украинской армии, журналисты были атакованы российским дроном с дистанционным видеоуправлением (FPV). На них были знаки с пометкой "пресса". В сообщении Украинской ассоциации фотографов в Инстаграме говорилось, что Лаликан и Томиленко находились в автомобиле, позднее это было удалено из публикации.

38-летний Лаликан работал работал в зоне войны в Украине на фотоагентство Hans Lucas с 2022 года. Фотографии журналиста публиковались в ведущих мировых медиа. В 2024 году он был отмечен премией Виктора Гюго на фестивале фотографии в Безансоне за фоторепортаж "Внезапно небо потемнело".

Соболезнования семье, близким и коллегам Лалликана выразил в социальной сети Х президент Франции Эммануэль Макрон.