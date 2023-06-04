В Хабаровске задержали активистов, вышедших поддержать Навального

В Хабаровске из-за акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали местных жителей Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, об этом в воскресенье сообщает RusNews.
У других активистов, по сведениям издания, полиция на месте проверяла документы и выдавала предостережения о "недопустимости нарушения закона".
Как отмечает RusNews, Лукьянову спустя некоторое время отпустили. Других подробностей не приводится. Местонахождение Зигмунда Худякова, задержанного при выходе из дома, остаётся неизвестным. Его не могут найти.
У Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии строгого режима во Владимирской области, 4 июня день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Ранее сторонники оппозиционера анонсировали на этот день акции в его поддержку в России и за рубежом. Они пообещали юридическую помощь тем, кто примет участие в выступлениях в России.
В Новосибирске неизвестные поздравили Навального с днем рождения на стеклах одного из зданий в городе, передаёт "Тайга".
Перед намеченными на 4 июня выступлениями в поддержку Алексея Навального поступали сообщения о задержаниях ряда активистов, в том числе, в Новосибирске и Шуе Ивановской области.
- В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Алексей Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован и по требованию ФСИН суд заменил ему условный срок по "делу Ив Роше" на реальный. Первоначально политик должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако уже когда Навальный находился под стражей, его осудили по делам о "клевете на ветерана", об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет колонии.
- В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове Владимирской области. На прошлой неделе Навального в 16-й раз, начиная с августа прошлого года, поместили в ШИЗО на очередные 15 суток.
- В конце мая стало известно, что в Московский городской суд поступили материалы нового уголовного дела в отношении оппозиционера. Как писала "Медиазона", в этом деле фигурируют семь статей, из них самая тяжёлая - о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. Навального также обвиняют в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. Предварительное заседание по уголовному делу об "экстремизме" намечено на 6 июня.
- Уголовное преследование Алексей Навальный и его сторонники считают политическим.
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