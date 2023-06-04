В Хабаровске задержали активистов, вышедших поддержать Навального

В Хабаровске из-за акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали местных жителей Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, об этом в воскресенье сообщает RusNews.

У других активистов, по сведениям издания, полиция на месте проверяла документы и выдавала предостережения о "недопустимости нарушения закона".

Как отмечает RusNews, Лукьянову спустя некоторое время отпустили. Других подробностей не приводится. Местонахождение Зигмунда Худякова, задержанного при выходе из дома, остаётся неизвестным. Его не могут найти.

У Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии строгого режима во Владимирской области, 4 июня день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Ранее сторонники оппозиционера анонсировали на этот день акции в его поддержку в России и за рубежом. Они пообещали юридическую помощь тем, кто примет участие в выступлениях в России.

В Новосибирске неизвестные поздравили Навального с днем рождения на стеклах одного из зданий в городе, передаёт "Тайга".

Перед намеченными на 4 июня выступлениями в поддержку Алексея Навального поступали сообщения о задержаниях ряда активистов, в том числе, в Новосибирске и Шуе Ивановской области.