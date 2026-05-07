В Москве полностью ограничат мобильный интернет 9 мая

Минцифры России официально уведомило в четверг о полном временном ограничении мобильного интернета в Москве 9 мая для проведения мероприятий по случаю празднования Дня Победы.

"Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены", - сообщили в Минцифры.

В ведомстве отметили также возможность ограничений интернета "в оперативном режиме" в случае возникновения угроз в российской столице 7-8 мая.

"Фонтанка" обратила внимание, что на сервисе Downdetector с утра седьмого мая увеличилось количество жалоб пользователей из Ленинградской области на сбои мобильного интернета.

Операторы связи с 4 мая начали предупреждать абонентов в Москве и Петербурге, что с пятого по девятое мая могут ограничивать мобильную связь.

Минобороны России объявило 4 мая об одностороннем прекращении огня на срок 8-9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ объявил "режим тишины" с полуночи 6 мая, который был почти сразу нарушен Россией. Российские власти никак не реагировали на предложение Киева о перемирии уже начиная с полуночи 6 мая. Вечером в среду Зеленский вновь заявил, что Украина "будет действовать зеркально".

В ночь на седьмое мая беспилотники массированно атаковали Россию. Минобороны России отчиталось об уничтожении 347 украинских беспилотников. Над Москвой, по данным мэра города Сергея Собянина, силы ПВО сбили более 20 дронов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 13 пострадавших в результате атаки. Также был атакован город Ржев в Тверской области. Украинские телеграм-каналы пишут, что в Наро-Фоминске Московской областицелью удара был военно-логистический комплекс "Нара" Минобороны России. Эта информация пока официально не подтверждена.

