Россия в ночь на 10 октября нанесла масштабный удар ракетами и дронами по территории Украины. В результате атаки в нескольких регионах страны зафиксированы перебои с поставками электричества, в Киеве загорелся 17-этажный жилой дом.

Как сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский, Москва атаковала критическую инфраструктуру страны 450 дронами и более чем 30 ракетами. Как минимум 20 человек пострадали и однин погиб.

В Киеве остановлено движение части электрического общественного транспорта — трамваи, троллейбусы, один отрезок метро. В левобережной (восточной) части города нет электричества, сообщил городской голова Виталий Кличко. Зафиксированы перебои с поставкой воды.

В Запорожье перекрыто движение по плотине крупнейшей в стране Днепровской ГЭС. Из-за повреждения объектов газовой инфраструктуры в результате российского удара жителей просят сократить потребление природного газа.

В Черкасской области в результате удара перекрыто движение по плотине ГЭС, сообщили местные власти. Вероятно, речь идёт о Каневской гидроэлектростанции на Днепровском каскаде, одной из крупнейших в Украине. В Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом. Один человек получил травмы.

В Сумской области введены графики аварийных отключений света, передаёт Украинская правда. В Днепропетровской области несколько районов остались без электричества.