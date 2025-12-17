В Одесской области без электричества остаются около 32 тысяч абонентов, сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артём Некрасов. По его словам, в результате массированных атак 13 и 14 декабря ряд энергообъектов региона получили значительные повреждения.

Некрасов отметил, что в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер вечером 16 декабря сообщил, что самая сложная ситуация сейчас в Одессе. "Поврежденные подстанции и сети восстанавливают фактически с нуля", – написал он.

Издание The Washington Post cо ссылкой на источники писало, что удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада Украины, где в настоящее время производится большая часть электроэнергии, на восток, что фактически разделит страну на две части.

По словам собеседника издания, Кремль осуществляет стратегию по созданию "островов", цель которой – отрезать регионы "от любой генерации электроэнергии и поставок электроэнергии по существующей системе передачи".

Российская сторона утверждает, что атакует военные объекты Украины и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре.