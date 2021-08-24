В ООН обсудили сведения о казнях и расправах при талибах в Афганистане

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что располагает заслуживающими доверия сообщениями о серьёзных преступлениях и нарушениях со стороны талибов, которые вернулись к власти в Афганистане.

По словам Бачелет, есть информация о проводимых бойцами движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) внесудебных казнях гражданских лиц. Поступают также сведения о вербовке детей в вооружённые группы, об ущемлении прав женщин и ограничениях на протесты тех, кто не согласен с талибами.

Выступая в Совете по правам человека в Женеве во вторник, Мишель Бачелет не привела деталей о внесудебных казнях, но подчеркнула, в частности, что страх за судьбы афганских женщин обоснован, так же как и опасения за журналистов и новое поколение общественных лидеров, которые заявили о себе в последние годы.

"Есть риск насилия и репрессий в отношении разнообразных этнических и религиозных меньшинств в Афганистане, исходя из предыдущих примеров нарушений при правлении талибов и сообщений об убийствах и нападениях за последние месяцы", – заявила Бачелет. Она призвала создать специальный механизм, орган по мониторингу прав человека в Афганистане, а права женщин назвала "основополагающей красной чертой".

Независимые эксперты ООН в области прав человека в совместном заявлении указали на то, что многие люди в Афганистане сейчас вынуждены скрываться, чтобы избежать расправы от рук талибов, которые обходят "дом за домом". "Обыски, аресты, унижения, запугивания, захват собственности, акты мести – это то, о чём уже поступают сообщения", – говорят эксперты.

На нынешнем экстренном обсуждении ситуации настояли Пакистан и Организация Исламского сотрудничества, пишет Reuters. В представленном ими проекте резолюции Бачелет предложено подготовить отчёт по Афганистану и представить его на сессии в марте. Документ содержит призыв ко всем сторонам уважать права человека, обеспечив полноценное участие в жизни общества женщин и меньшинств.

Представитель Китая настаивал при этом на расследовании и привлечении к ответственности американских и других иностранных военных за возможные нарушения в период боевой операции в Афганистане, отмечает Би-би-си.

"Талибан" придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул.

С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и девочек, обеспечить некоторую свободу слова.

Из Афганистана, тем не менее, продолжают бежать тысячи местных жителей. Некоторые из них опасаются мести за сотрудничество с западными правительствами. За последние десять дней через аэропорт Кабула на специальных эвакуационных самолётах вылетели около 50 тысяч иностранцев и афганцев. Люди надеются успеть покинуть страну до 31 августа. Пока это крайний срок вывода из Афганистана всех американских солдат, о котором говорил президент США Джо Байден. Талибы уже предупредили о последствиях в случае, если вывод иностранных военных затянется.