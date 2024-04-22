В Петербурге запретят публикации о последствиях атак дронов

Власти Санкт-Петербурга планируют запретить распространение любой информации о последствиях атак беспилотников. Кроме того, будет запрещено распространение любых данных, позволяющих определить расположение российских вооружённых сил и инфраструктурных объектов, мостов и портовых зон. Соответствующий проект постановления губернатора Петербурга Александра Беглов опубликован на сайте городской администрации.

Антикоррупционная экспертиза документа началась 22 апреля и продлится до 5 мая. О том, какое наказание предусматривается для нарушителей закона, не уточняется.

В марте запрет на публикацию информации, которая способствует раскрытию мест расположения сил и средств Минобороны России, ввели в Ленинградской области. Тогда же власти региона запретили публиковать сообщения, а также распространять фотографии и видео о последствиях ударов дронов.

Позже областное руководство разрешило публикации о последствиях применения беспилотников в том случае, если они исходит от представителей власти.

С марта аналогичный запрет действует и в Курской области.

Инициаторами законов в Ленинградской и Курской областях выступали оперативные штабы. За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от тысячи до трёх тысяч рублей.

После начала войны России против Украины российские регионы регулярно атакуют боевые дроны. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.

В январе беспилотник впервые поразил объект в Ленинградской области, в порту Усть-Луга. На терминале компании НОВАТЭК возник пожар. Компания сообщала об атаке дронов. Украинские источники утверждали, что это была операция СБУ. 31 января сбитый ПВО беспилотник упал в Санкт-Петербурге на территории компании "Невский мазут". В марте сообщалось, что Большой порт Санкт-Петербург из-за участившихся атак беспилотников прекратил перевалку аммиачной селитры.

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