В России 15 марта начинается голосование на выборах президента

В пятницу 15 марта в России - первый день голосования на президентских выборах. Впервые оно проходит в течение трёх дней – начинается 15 марта и заканчивается основным днём выборов в воскресенье, 17 марта.

В 23.00 по московскому времени 14 марта началось голосование на востоке России - на Чукотке и Камчатке.

Участки для голосования также будут открыты на оккупированных территориях Украины – на контролируемой Россией территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Местные жители на подконтрольных российским властям территориях Украины сообщали, что их принуждают к участию в голосовании.

Владимир Путин, руководящий Россией с 2000 года, баллотируется на пятый срок. Кроме действующего президента на выборах три кандидата - Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди", депутаты Госдумы Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.

Изначально на пост президента претендовали 15 кандидатов. Подписи для регистрации не нужно было собирать только тем, кого выдвинули партии, представленные в Госдуме – Даванкову, Харитонову и Слуцкому. Путин собрал подписи как самовыдвиженец.

Журналистку из Ржева Екатерину Дунцову ЦИК не допустила даже до сбора подписей, указав на ошибки в её документах по выдвижению. После отказа Дунцова обратилась в Верховный суд и призвала своих сторонников поддержать другого претендента Бориса Надеждина.

Надеждину удалось собрать больше 200 тысяч подписей россиян в поддержку своего выдвижения. ЦИК обнаружила в поданных им подписях более 15% брака при допустимых 5%. Оспорить отказ в судах Надеждину не удалось.

Выборы, которые проходили в России в последние годы, независимые наблюдатели и эксперты оценивали как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях. На президентских выборах нет независимых международных наблюдателей, серьёзно ограничены также возможности наблюдения для российских граждан.

Победу Путина, который, по сути, контролирует все рычаги власти в стране, многие комментаторы называют практически предрешённой. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация президента хочет обеспечить Путину победу с результатом не менее 80% при высокой явке. Недавний опрос государственного ВЦИОМ показал, что за действующего президента готовы проголосовать не менее 75% респондентов.

Российская оппозиция призвала всех, кто не согласен с политикой Владимира Путина, прийти 17 марта в полдень на избирательные участки во время президентских выборов, выразив таким образом свой негласный протест. Идею поддержали в том числе команда умершего в феврале в колонии Алексея Навального и Михаил Ходорковский.

Прокуратура в ответ пригрозила уголовной ответственностью за "воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий". По соответствующей статье Уголовного кодекса грозит до пяти лет колонии.

Вдова Алексея Навального Юлия в колонке в газете The Washington Post призвала страны Запада не признавать итоги выборов президента России и не считать Владимира Путина легитимным главой государства.

Ряд депутатов Европарламента и других политиков также призывали не признавать итоги выборов президента России и, следовательно, легитимность Путина. Они указывают как на голосование на оккупированных территориях, так и, например, на принятые поправки к Конституции, позволяющие Путину баллотироваться на пятый срок. Лидеры западных стран не говорили о возможности непризнания результатов выборов.