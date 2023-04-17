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В Санкт-Петербурге отменили концерт рок-группы "Наив"

Солист рок-группы "Наив" Александр "Чача" Иванов

В Санкт-Петербурге отменили концерт рок-группы "Наив", запланированный на 19 апреля. В инстаграме группы говорится, что он перенесён на весну следующего года.

В прошлую субботу лидер группы Александр Иванов высказался со сцены в поддержку Маши Москалёвой - девочки, нарисовавший антивоенный рисунок, после чего её отца-одиночку обвинили в дискредитации армии и приговорили к лишению свободы.

Причины отмены концерта в сообщении не указаны. Дата выступления группы через год не объявлена, но уточняется, что купленные билеты будут действительны.

15 апреля на концерте "Наива" в Москве солист Александр "Чача" Иванов вышел в футболке с надписью "Маша Москалёва". Он обратился к слушателям, рассказав о преследовании шестиклассницы и её семьи. "Не могу пройти мимо, - сказал Иванов, - Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница её – ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке изо".

В последние месяцы в России регулярно происходят отмены или "переносы на неопределённый срок" выступлений музыкантов и актёров, которые выражают несогласие с российскими властями, высказываются против войны в Украине или против преследования людей за политические взгляды.

  • Маша Москалева – школьница из города Ефремова Тульской области, её воспитывал отец-одиночка. В апреле 2022 года она нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребенка от летящих ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ.
  • 1 марта Алексей Москалев был задержан за антивоенные комментарии. Органы опеки поместили Машу Москалеву в социальный приют. 28 марта суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии.
  • 12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалева в родительских правах. Машу из приюта забрала ее мать Ольга Ситчихина.

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