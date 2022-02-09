В США у россиянина и его жены изъяли крупнейшую сумму криптовалюты

Гражданин США и России Илья Лихтенштейн и его супруга американка Хизер Морган арестованы в Нью-Йорке по обвинению в отмывании четырёх с половиной миллиардов долларов в криптовалюте (по сегодняшнему курсу) после взлома биржи Bitfinex в 2016 году.



У супругов изъяли биткоины на сумму три миллиарда 600 миллионов долларов США. По словам прокуроров, это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории. Каждому из обвиняемых грозит до 20 лет тюрьмы.



Агентство Bloomberg сообщает, что Лихтенштейна и Морган освободили под залог в восемь миллионов долларов. Правительство настаивало на залоге в 100 миллионов долларов. В ответ адвокаты назвали сумму "смехотворной".



По данным Crunchbase, Лихтенштейн — сооснователь стартапа MixRank, который разрабатывает программное для маркетинговых компаний. Морган основала сервис по копирайтингу SalesFolk.



Хизер Морган 31 год. По данным прокуроров, ранее жила в Гонконге и Египте, изучает русский язык. Илье Лихтенштейну 34 года. В США он живёт с шести лет. Его родители эмигрировали, чтобы избежать преследования по религиозному признаку, уточняет Bloomberg.

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