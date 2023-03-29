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В Уфе арестовали четверых обвиняемых в теракте на железной дороге

Советский районный суд Уфы арестовал на два месяца четырёх местных жителей. Один из них - несовершеннолетний подросток. По версии следствия, они подожгли релейный шкаф на железной дороге. Им вменяют подготовку террористического акта и его совершение.

В результате поджога, утверждают следователи, оборудование было полностью уничтожено. Предполагаемым мотивом преступления в уголовном деле названа "дестабилизация деятельности органов власти".

"Интерфакс" сообщает, что это не первый такой случай в Башкортостане. Осенью прошлого года в Уфе были арестованы четверо юношей (троим было 18, одному - 17 лет), обвиняемых в поджогах объектов железной дороги в период с 18 по 25 октября. Им вменяются те же статьи.

  • После начала российского вторжения в Украину в России участились случаи умышленного повреждения железнодорожного оборудования. Предположительно, так называемые "рельсовые партизаны" стараются препятствовать переброске в Украину живой силы и техники. Такие же случаи зафиксированы в аннексированном Крыму и в Беларуси. Российские органы следствия квалифицируют эти случаи как теракты.
  • Также из регионов России в 2022 и начале 2023 года регулярно поступают сообщения о поджогах военкоматов и зданий местных администраций. Погибших или пострадавших при этом не было, а нанесённый ущерб, как правило, был небольшим. Тем не менее они тоже расцениваются как теракты – это преступление предполагает наказание в виде длительных сроков заключения, вплоть до пожизненного.

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