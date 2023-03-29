В Уфе арестовали четверых обвиняемых в теракте на железной дороге

Советский районный суд Уфы арестовал на два месяца четырёх местных жителей. Один из них - несовершеннолетний подросток. По версии следствия, они подожгли релейный шкаф на железной дороге. Им вменяют подготовку террористического акта и его совершение.

В результате поджога, утверждают следователи, оборудование было полностью уничтожено. Предполагаемым мотивом преступления в уголовном деле названа "дестабилизация деятельности органов власти".

"Интерфакс" сообщает, что это не первый такой случай в Башкортостане. Осенью прошлого года в Уфе были арестованы четверо юношей (троим было 18, одному - 17 лет), обвиняемых в поджогах объектов железной дороги в период с 18 по 25 октября. Им вменяются те же статьи.